Ngắm trọn vịnh di sản với sự kiện "Sun Marina Town - Cuộc du ngoạn giữa tầng không"

Dân trí Một sân khấu tương tác tại độ cao 60 m so với mực nước biển; một vịnh du thuyền thượng lưu hay hình ảnh công trường tấp nập thi công… tất cả sẽ xuất hiện tại livestream "Sun Marina Town - Cuộc du ngoạn giữa tầng không" vào ngày 5/11.

Khác với những sự kiện trực tuyến thường được thực hiện tại trường quay trong nhà, "Sun Marina Town - Cuộc du ngoạn giữa tầng không" được Sun Property - đơn vị thành viên của Tập đoàn Sun Group lấy bối cảnh ngay tại dự án với sự kết hợp của 3 sân khấu ngoài trời.

Sân khấu ngoài trời của sự kiện.

Trong đó, sân khấu tại tầng 3 nhà điều hành Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long giúp người xem phóng tầm mắt ra xa, thu trọn vịnh du thuyền thượng lưu - nơi những siêu du thuyền vào ra tấp nập. Ở vị trí vươn ra sát bờ biển tại cao độ trên 60 m, sân khấu thứ hai trên đỉnh ngọn Hải đăng là trải nghiệm độc bản bao quát toàn bộ 1.969 hòn đảo lớn nhỏ kỳ vĩ ngoài vịnh Hạ Long. Sân khấu thứ ba được đặt tại cầu tàu - nơi đón hàng nghìn lượt khách du lịch mỗi năm sẽ giúp khán giả có cái nhìn tổng thế nhất về hình ảnh tổ hợp bất động sản, giải trí Sun Marina trong tương lai.

Bằng kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều sự kiện trực tuyến thời gian qua, cùng nỗ lực mang đến những sản phẩm chất lượng, đẳng cấp, khác biệt, những góc nhìn khác biệt cho khách hàng, "Sun Marina Town - Cuộc du ngoạn giữa tầng không" hứa hẹn không chỉ là sự kiện kết nối bùng nổ cảm xúc, mang đến đầy đủ thông tin hấp dẫn và cập nhật nhất về tiến độ dự án cho khách hàng mà còn phá vỡ mọi giới hạn về không gian và thời gian, trở nên sống động, gần gũi.

Đây là sự kiện trực tuyến đầu tiên được Sun Property được đặt tại công trường dự án, tiên phong mang đến cho khách hàng những trải nghiệm độc đáo. Qua những góc quay khác biệt, khách hàng như đang ở chính ban công căn hộ của mình, ngắm nhìn cuộc sống tương lai tại tổ hợp Sun Marina bên vịnh du thuyền.

Sân khấu mang tới góc quay từ ngọn Hải đăng.

Đại diện Sun Property chia sẻ, tòa tháp đôi Sun Marina Town cao 50 tầng, sở hữu vị trí độc tôn bên vịnh du thuyền được kiến tạo với sứ mệnh trở thành biểu tượng thịnh vượng mới của Quảng Ninh. Trong đó, dòng căn hộ The Platinum hướng đến giới siêu giàu với những trải nghiệm khác biệt, đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư lúc này.

Để chuẩn bị cho sự kiện lần này, doanh nghiệp tạo ra trải nghiệm dựa trên 3 yếu tố "không - thủy - bộ". Đó chính là một sân khấu giữa tầng không; một vịnh du thuyền phồn hoa, tập nập và một công trường Sun Marina rộn ràng ngày đêm. "Sự kiện là minh chứng cho tâm huyết luôn khao khát phá vỡ mọi chuẩn mực trải nghiệm mà chúng tôi muốn dành cho những khách hàng, những nhà đầu tư luôn theo dõi và tin tưởng bất động sản Sun Group. Xuyên suốt 2 tiếng của chương trình khách hàng sẽ được trải nghiệm tận mắt cuộc sống thượng lưu nơi kỳ quan lưu dấu", đại diện Sun Property cho biết.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng sẽ mang đến khách hàng thông tin đa chiều, mới mẻ về dự án Sun Marina Town và bức tranh đầu tư, kinh doanh tiềm năng của dự án trong tương lai.

Thông tin sự kiện Sun Marina Town - Cuộc du ngoạn giữa tầng không.

Vừa qua, nhà phát triển bất động sản Sun Property đã chính thức giới thiệu dòng căn hộ cao cấp The Platinum tọa lạc tại tầng 33-41 thuộc dự án Sun Marina Town. Với độ cao hơn 100m so với mức nước biển, The Platinum sở hữu tầm view riêng, đẹp, thu trọn trong tầm mắt khách hàng là 1.969 hòn đảo lớn nhỏ và vịnh du thuyền phồn hoa. Bên cạnh thang máy riêng được bố trí từ tầng hầm lên thẳng tầng căn hộ, chủ nhân The Platinum còn có đặc quyền cá nhân hóa căn hộ theo cá tính riêng khi nhận được bàn giao full nội thất, linh hoạt theo 3 phong cách sang trọng.

Trong tháng 11, The Platinum áp dụng chính sách sở hữu chỉ với số vốn ban đầu từ 10% giá trị căn hộ (áp dụng có điều kiện) và nhận ưu đãi gói vay lên tới 70% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc trong vòng 36 tháng (áp dụng có điều kiện).

Trường Thịnh