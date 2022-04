NewstarLand phân phối dự án Sun Secret Valley, Phú Quốc

Đại diện NewstarLand ký kết hợp tác với Sun Property (Ảnh: NewstarLand).

Sức hút của "thung lũng bí mật" Sun Secret Valley

Ngày 11/4 vừa qua, NewstarLand ký kết trở thành đối tác phân phối tổ hợp Sun Secret Valley Phú Quốc trong khuôn khổ lễ ra quân dự án tại Ballroom, Crowne Plaza Phu Quoc StarBay. Không khí sự kiện sôi động với sự tham gia của hơn 500 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối. Sự kiện mang đến những hình ảnh, thước phim đẹp về cung biển Bãi Dài và thông tin giá trị của quần thể bất động sản thương mại dịch vụ và nghỉ dưỡng Sun Secret Valley.

Tọa lạc bên biển Bãi Dài, xã Gành Dầu - bãi biển nguyên sơ dài thứ 2 tại đảo ngọc Phú Quốc, bao bọc bởi rừng nguyên sinh xanh mướt gần 10.000 cây to, 3.000 cây cổ thụ và các triền đồi thơ mộng, dự án Sun Secret Valley được hợp tác đầu tư bởi Công ty Cổ phần StarBay Việt Nam và đơn vị phát triển Sun Property.

Sun Secret Valley với quy mô 103,2 ha, mang tên "thung lũng bí mật" chốn Tây Bắc đảo ngọc, nơi kết hợp hài hòa giữa những khu biệt thự an yên, biệt lập nhưng không thiếu đi những tiện ích cao cấp và sự sôi động cần thiết của các tuyến phố thương mại. Sun Secret Valley bao gồm 3 phân khu The Avenue, The Laguna và The Oceana, với 6 loại hình sản phẩm shophouse, retail villa, shop villa, beach villa, lagoon villa, luxury villa.

Vị trí dự án Sun Secret Valley Phú Quốc (Ảnh: NewstarLand).

Đại diện Sun Property cho biết, Sun Secret Valley được xây dựng nương theo địa hình vốn có, trên tôn chỉ phát triển song song bảo tồn rừng cây cổ thụ tự nhiên tại Bãi Dài.

Bên cạnh những công trình nương mình vào thiên nhiên, "thung lũng bí mật" Sun Secret Valley quy tụ hệ thống tiện ích, dịch vụ đầy đủ như quảng trường biển, quảng trường trung tâm, con đường ánh sáng, lagoon, trục cảnh quan trekking, clubhouse, nhà hàng ghềnh đá... Không thể không nhắc tới trải nghiệm tắm biển và ngắm hoàng hôn tại Bãi Dài với bờ cát trắng mịn, những ghềnh đá kỳ thú và làn nước trong mát.

Trước đó, ngay bên trong dự án, chủ đầu tư Starbay Việt Nam cũng đã phát triển hệ thống resort Crowne Plaza Phu Quoc Starbay - một trong những điểm dừng chân và tổ chức sự kiện hội nghị với quy mô hơn 300 phòng khách sạn.

Trong giai đoạn đầu ra mắt, Sun Property giới thiệu đến khách hàng phân khu The Avenue gồm hệ thống shophouse, retail villa và shop villa, phục vụ các hoạt động kinh doanh thương mại cao cấp. Tại đây, 314 căn shophouse được thiết kế thành 4 dãy chạy dọc từ cửa ngõ dự án đến bờ biển Bãi Dài, tiếp đó là các dãy biệt thự gồm 78 căn retail villa và 164 căn shop villa hướng biển, mang lại mô hình kinh doanh cao cấp trong hình dáng biệt thự sang trọng.

Phối cảnh dự kiến retail villa phân khu The Avenue (Ảnh: NewstarLand).

Phân khu The Avenue sở hữu tiện ích quảng trường biển với khu giải trí, ẩm thực cao cấp. Len lỏi giữa phân khu là những cây cổ thụ to lớn, tuyến cảnh quan dạo bộ làm tăng thêm độ xanh và gắn kết với thiên nhiên cho mỗi chủ nhân.

Sở hữu những giá trị nội tại, giá trị gia tăng hiếm có, Sun Secret Valley vừa là second home nghỉ dưỡng, vừa là tài sản để dành và đầu tư sáng giá cho chủ sở hữu. Thực hiện vai trò "người khai mở", với Sun Secret Valley, một lần nữa Sun Group hứa hẹn nâng tầm vùng đất Bãi Dài, Phú Quốc thành điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp cho giới thượng lưu khi trước đây chưa có những sản phẩm bài bản để đáp ứng đúng nghĩa.

NewstarLand là đại lý dẫn đầu Sun Property

Thành lập và phát triển trong 10 năm qua, đến nay NewstarLand đã gặt hái được những thành công trong lĩnh vực bất động sản. Ở phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, NewstarLand được đánh giá là một trong những đơn vị phân phối hàng đầu của Sun Property.

Hàng loạt dự án phân phối thành công là minh chứng rõ nhất cho danh tiếng của NewstarLand trong suốt nhiều năm qua như: Hon Thom Paradise Island, Sun Tropical Village, Sun Grand City Hillside Residence, Sun Premier Village... (Phú Quốc); Sun Marina Hạ Long, Sun Grand City Feria Hạ Long, Sun Onsen Village Quang Hanh… tại thị trường Quảng Ninh, Thanh Hóa.

NewstarLand khẳng định quyết tâm chinh phục Sun Secret Valley Phú Quốc (Ảnh: NewstarLand).

Trong kết quả tổng kết kinh doanh 2021 của Sun Property, NewstarLand đạt liên tiếp 4 danh hiệu: Hạng 1 trong Top 3 đại lý dẫn đầu toàn quốc của Sun Property năm 2021; Đại lý xuất sắc vùng Đông Bắc năm 2021; Đại lý xuất sắc vùng Thủ đô năm 2021; Đại lý xuất sắc vùng miền Nam năm 2021.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, nhờ kết quả bán hàng, NewstarLand tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu ở 2 hạng mục: Hạng 1 trong Top 3 đại lý xuất sắc nhất tháng 3/2022 và hạng 1 trong Top 3 đại lý xuất sắc nhất quý I/2022.

"Tự hào là đơn vị đồng hành cùng Sun Group, NewstarLand tiếp tục là "cánh tay nối dài" để giới thiệu vùng đất "thung lũng bí mật" Sun Secret Valley Phú Quốc đến với các nhà đầu tư. Sự am hiểu thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc, những kinh nghiệm phân phối thành công từ các dự án đi trước chính là nền tảng quý giá để nhà đầu tư trao niềm tin đến NewstarLand", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Bất động sản Newstarland

Website: https://newstarland.com/

Địa chỉ:

- Tầng 2, tòa CT1 - Eco Green, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội

- 191D Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM