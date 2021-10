Mua nhà mùa dịch: Tiêu chuẩn nào được ưu tiên?

Dân trí Nếu trước kia, vị trí hay cự ly luôn là điều quyết định khi chọn mua nhà, giờ đây thứ tự yếu tố sẽ là không gian sống và hệ sinh thái đi kèm được quan tâm nhiều nhất.

Không gian sống phải "xanh"

Sau thời gian dài "chống chọi" với các đợt dịch Covid-19 bùng phát, đỉnh điểm là đợt dịch lần thứ 4, khiến nhiều tỉnh/thành phải giãn cách xã hội hơn 3 tháng dài đã làm thay đổi tâm lý mua nhà trên thị trường.

Tuy nhiên trên thực tế, không phải dự án nào cũng được đầu tư không gian một cách đến nơi đến chốn, không phải dự án nào cũng có được hệ sinh thái đáp ứng chuẩn sống xanh thân thiện với thiên nhiên. Bởi các định hướng đầu tư cho khu căn hộ còn phụ thuộc vào diện tích làm dự án, nhất là những dự án nằm gần trung tâm - nơi giá đất cao càng khó. Thế nên, những dự án hội tụ được các tiêu chí sống xanh thường có giá bán rất cao, thực tế không phải đối tượng khách hàng nào cũng tiếp cận được.

Tiện ích nội khu The Rivana đáp ứng nhu cầu sống cho cư dân.

Giải quyết cho bài toán hài hòa cả hai yếu tố, vừa giúp người mua nhà sở hữu được ngôi nhà mơ ước với giá phù hợp, vừa được tận hưởng không gian "sống xanh", nhiều chủ đầu tư dịch chuyển ra vùng ven thành phố, thay vì cố gắng tìm kiếm quỹ đất đắt đỏ tại trung tâm. Với cách làm này, giờ đây người mua nhà có cơ hội để sở hữu nhà giá tốt và không gian sống thoáng đãng, trong lành. Hiện, một số dự án vị trí không quá xa trung tâm TPHCM đang có giá chào hợp lý với phần lớn người mua, trang bị hàng chục tiện ích chất lượng, như khu căn hộ cao cấp The Rivana của chủ đầu tư Đạt Phước.

Đại diện chủ đầu tư The Rivana cho biết, dự án với mong muốn đem đến những ngôi nhà an cư có chất lượng cuộc sống tốt. Theo đó, doanh nghiệp chú trọng công tác thiết kế với 100% căn hộ thông thoáng, có ban công, sân phơi riêng, tận dụng tối đa không gian lộ thiên để đem đến 75% căn hộ view hướng sông và 25% căn hộ nhìn về đại lộ Bình Dương. Song song đó, ngay trong nội khu cư dân được cung cấp hệ thống 34 tiện ích cao cấp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiện nghi trong cuộc sống hàng ngày.

Với hệ thống tiện ích nội khu như vậy và lối thiết kế căn hộ tiếp cận không gian tự nhiên tối ưu làm giảm đi nhiều diện tích khai thác kinh doanh. Tuy nhiên, vì lợi ích lâu dài của cư dân, tính ra giá trị chủ đầu tư thu được không hề nhỏ, đó là xây dựng được nơi sống tốt cho cộng đồng.

Giá phải hợp lý

Trong khi hàng loạt dự án cùng phân khúc có giá ngưỡng cao thì dự án nào có mức giá mềm hơn hẳn sẽ được người mua chọn lựa. Cũng mang ý nghĩa tạo điều kiện cho người dân an cư chất lượng, The Rivana được chủ đầu tư Đạt Phước tính toán mức giá hợp lý. "So với các dự án cùng phân khúc cao cấp tại Thuận An, thì The Rivana đang có mức giá mềm hơn hẳn - chỉ từ 31 triệu đồng/m2. Còn nếu đặt cùng với các dự án phân khúc trung cấp ở các phường của thành phố Thủ Đức tiếp giáp cửa ngõ Thuận An thì giá căn hộ The Rivana càng thấp hơn rất nhiều, dù dự án ở phân khúc sản phẩm cao cấp", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Không gian sống cùng với thiên nhiên được chú trọng tại The Rivana.

Đại diện chủ đầu tư Đạt Phước chia sẻ thêm: "Mục tiêu của chúng tôi là mang đến không gian sống hoàn mỹ, một tổ ấm đích thực bên sông Sài Gòn và hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp cho người dân. Vì vậy, The Rivana được đưa ra mức giá hợp lý để dự án sẽ là ngôi nhà dành cho mọi gia đình tại cửa ngõ TPHCM" .

Vị trí The Rivana: Ngỡ "xa" nhưng lại rất "gần"

Trong hàng loạt các dự án căn hộ tại thành phố Thuận An, The Rivana được đánh giá có nhiều lợi thế về vị trí. Ngoài việc nằm ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương - tuyến đường huyết mạch được xem là đại lộ kinh tế, tài chính, dịch vụ sầm uất nhất của tỉnh, vị trí của The Rivana còn kề ngay thành phố Thủ Đức với tầm 5 phút di chuyển.

Từ The Rivana vào trung tâm TPHCM chỉ tầm 20 phút.

Với vị trí ấy thì chọn để an cư dài lâu tại The Rivana khá phù hợp. Giờ đây, giao thông từ TPHCM và Thuận An (Bình Dương) đã thuận tiện và tới đây, thời gian di chuyển càng nhanh hơn khi nút thắt cổ chai trên tuyến quốc lộ 13 phía TPHCM được cởi bỏ. Sở GTVT TPHCM cũng đã trình HĐND thành phố xin chủ trương thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ ngã tư Bình Phước đến chân cầu Bình Triệu. Dự án đang được lập kế hoạch đầu tư và sẽ triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025.

Trải qua những ngày đối mặt với Covid-19, giá trị của không gian sống được thấu hiểu rõ hơn. Thay vì chọn những căn nhà diện tích nhỏ trong những con hẻm chật trội, ngoằn ngòeo ở nội thành thì có thể đi xa hơn một chút nhưng được sống trong một không gian xanh, trong lành, tốt cho sức khỏe vẫn không giảm phần giá trị.

Trường Thịnh