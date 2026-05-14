Môi giới bất động sản trong kỷ nguyên mới: Thay đổi để phát triển chuyên nghiệp

Những hạn chế của phương thức hành nghề trước đây

Những năm gần đây, nhiều chính sách mới được ban hành đang thúc đẩy thị trường bất động sản vận hành theo hướng chuyên nghiệp và minh bạch. Trong tiến trình đó, đội ngũ môi giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức.

Chia sẻ tại buổi talkshow “Luật thuế bất động sản” do OneHub phối hợp cùng Bất động sản (BĐS) Nhà Mới tổ chức mới đây, ông Vũ Huy Khoái - Tổng giám đốc BĐS Nhà Mới cho rằng môi giới bất động sản là người kết nối giao dịch, xử lý sự cố, xung đột và chịu áp lực lớn trong quá trình đàm phán nhưng lại không có lá chắn hiệu quả khi phát sinh tranh chấp hoặc rủi ro nghề nghiệp.

Ông Vũ Huy Khoái, Tổng giám đốc BĐS Nhà Mới chia sẻ trong talkshow “Luật thuế bất động sản” (Ảnh: BTC).

“Trong môi trường truyền thống, thông tin được trao đổi qua tin nhắn, điện thoại hoặc những tờ phiếu đặt cọc sơ sài. Việc không có công cụ ghi nhận lịch sử tư vấn đã tạo kẽ hở cho khách hàng hoặc chủ nhà trốn tránh nghĩa vụ trả hoa hồng cho môi giới”, anh nói.

Bên cạnh đó, áp lực từ các quy định mới về thuế và pháp lý đang trở thành "gọng kìm" siết chặt những người làm nghề tự phát. Theo Luật Kinh doanh Bất động sản mới, vai trò và trách nhiệm của môi giới được nâng cao, đi cùng những chế tài nghiêm khắc. Tuy nhiên, phần lớn môi giới hiện nay vẫn hổng kiến thức về thuế thu nhập cá nhân, quy trình kê khai thuế từ hoa hồng và các trách nhiệm liên đới trong giao dịch.

Rủi ro trong nghề còn đến từ thông tin không được kiểm chứng. Môi giới thường phải đối mặt với tình trạng "rác" thông tin: giá ảo, vị trí không chính xác hoặc tình trạng pháp lý dự án mập mờ. Khi tư vấn dựa trên những dữ liệu sai lệch, sự mất lòng tin từ cộng đồng vào nghề môi giới ngày càng lớn.

OneHub và lá chắn công nghệ: Thay đổi vị thế để phát triển chuyên nghiệp

Nhằm trang bị kiến thức về luật thuế trong bối cảnh các khung pháp lý được siết chặt, BĐS Nhà Mới phối hợp cùng OneHub tổ chức talkshow “Luật thuế bất động sản” tại Vinhomes Ocean Park 1, thu hút đông đảo môi giới, chủ nhà, khách hàng và đối tác tham dự.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong nhận thức của đội ngũ làm nghề về việc tuân thủ luật thuế và minh bạch giao dịch. Đây không còn là áp lực bên ngoài mà đang dần trở thành tiêu chuẩn tự nguyện của những người làm nghề chân chính.

Talkshow của Nhà Mới và OneHub với chủ đề “Luật thuế bất động sản” được nhiều môi giới quan tâm (Ảnh: BTC).

Cũng tại sự kiện, OneHub, nền tảng công nghệ bất động sản sắp được One Mount cho ra mắt, lần đầu tiên được giới thiệu rộng rãi đến cộng đồng môi giới như một lời giải toàn diện cho bài toán số hóa nghề nghiệp. Giải pháp đột phá nhất của OneHub chính là sự ra đời của tính năng “Phòng giao dịch số”.

Đây là một không gian số bảo mật, nơi toàn bộ tiến trình tương tác giữa môi giới, khách hàng và chủ nhà được ghi nhận theo thời gian thực. Mọi thông tin, dữ liệu từ lúc tiếp cận, gửi tài liệu, dẫn khách xem nhà đến khi thương lượng và thanh toán đều được lưu lại.

Đặc biệt, OneHub thiết lập chuẩn mực mới cho thị trường với hệ thống dữ liệu “4 thật”: nhà thật, giá thật, người thật, ảnh thật. Nền tảng dữ liệu sạch giúp môi giới hạn chế tối đa rủi ro tư vấn sai lệch, giảm trách nhiệm pháp lý phát sinh từ thông tin không chính xác. Đồng thời, đây cũng là công cụ giúp môi giới xây dựng uy tín, củng cố niềm tin với khách hàng trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch và chuyên nghiệp.

Môi giới tại BĐS Nhà Mới sử dụng OneHub như một công cụ làm nghề thay thế các phương thức cũ (Ảnh: BTC).

OneHub hỗ trợ môi giới chuẩn hóa quy trình tài chính thông qua số hóa thu nhập và minh bạch nghĩa vụ thuế, giúp người làm nghề tháo gỡ nỗi lo về các lỗ hổng pháp lý. Thay vì loay hoay với các con số và thủ tục phức tạp, môi giới có thể tập trung vào việc chăm sóc khách hàng và nâng cao kỹ năng chuyên môn, trong khi hệ thống công nghệ sẽ đảm nhận vai trò quản trị rủi ro và tuân thủ.

Ra mắt trong thời gian tới, OneHub với sự hợp tác với các sàn BĐS, được kỳ vọng sẽ định hình xu thế, đưa công nghệ trở thành điều kiện tồn tại của người làm nghề môi giới trong kỷ nguyên minh bạch và số hóa.

Khi lá chắn công nghệ được dựng lên, thế hệ môi giới bất động sản mới sẽ được bảo vệ bởi sức mạnh của dữ liệu số, hướng tới xây dựng thị trường bất động sản bền vững và minh bạch.