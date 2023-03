Mizuki Park được vinh danh trong Top 10 Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam

Giải thưởng Top 10 Khu đô thị đáng sống là kết quả bình chọn của hơn một triệu độc giả trên hệ thống của Tạp chí điện tử Reatimes.vn và Hội đồng bình chọn trực tiếp - độc lập - khách quan bao gồm các nhà báo, các chuyên gia kinh tế - luật - quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - bất động sản hàng đầu của Việt Nam.

Mizuki Park được xướng tên ở hạng mục "Top 10 Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam năm 2022" (Ảnh: Nam Long).

Năm 2017, Mizuki Park - dự án theo mô hình Khu đô thị tích hợp (modern township) ra đời, đánh dấu cái bắt tay chiến lược giữa Nam Long và 2 tập đoàn kinh nghiệm hơn 100 năm của Nhật Bản là Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad.

"Giải thưởng Top 10 khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam 2022 không chỉ đánh dấu son trên hành trình phát triển của Mizuki Park mà còn là lời khẳng định cho định hướng phát triển khu đô thị tích hợp của Nam Long với phương châm kiến tạo quần thể không gian sống chất lượng, tiện nghi và bền vững cho cộng đồng cư dân", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Khi quỹ đất TPHCM ngày càng đắt đỏ, Nam Long cùng các đối tác vẫn chuyên tâm với mục tiêu đặt nhu cầu và trải nghiệm của cư dân làm trọng tâm khi dành hơn 70% quỹ đất tại Mizuki Park cho hệ tiện ích và mảng xanh. 17.000m2 kênh đào trung tâm là công trình được hoàn thiện đầu tiên, góp phần định hình nên toàn bộ hệ sinh thái xanh của dự án.

Đến với khu đô thị, cư dân dễ dàng cảm nhận được sự kết hợp giữa cảnh quan và thiên nhiên, giữa cuộc sống xanh và tiện ích tầm đô thị. Chủ đầu tư luôn chủ trương phát triển đồng bộ giữa hệ tiện ích và các công trình nhà ở để cư dân dù vào ở giai đoạn nào cũng có thể gia tăng trải nghiệm với không gian sống chất lượng cao.

Ở đây, phần đường dành cho người đi bộ được thiết kế rộng rãi, thông thoáng. Mỗi người dân được khuyến khích ra khỏi nhà để hòa vào các hoạt động thể chất giữa không gian xanh và hệ thống tiện ích công cộng hoàn chỉnh như đảo Nhật trung tâm, đường dạo bộ thư giãn, đường đạp xe, quảng trường sự kiện, quảng trường - bến thuyền Marina…

Mizuki Park mang lại cho cư dân một không gian sống với chất lượng cao, kết hợp giữa cảnh quan và thiên nhiên, giữa cuộc sống xanh và tiện ích tầm đô thị (Ảnh: Nam Long).

Bàn giao những căn hộ đầu tiên vào quý IV/2019, đến nay Mizuki Park đã đón hơn 2.000 gia đình về an cư, đưa vào hoạt động dãy nhà phố thương mại Valora Mizuki, hệ tiện ích hiện đại như nhà hàng, quán café, siêu thị, công viên, đường dạo bộ… tạo nên một cộng đồng cư dân văn minh, góp phần gia tăng sức sống và giá trị tại khu vực phía Nam TPHCM.

Trong năm 2023, Nam Long dự kiến sẽ bàn giao tiếp các cụm Flora Mizuki MP9 - MP10 và Flora Panorama theo đúng tiến độ cam kết, đón thêm hàng nghìn cư dân về sinh sống.

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, một tiện ích quan trọng nằm trong khuôn viên dự án cũng đã khai giảng học kỳ đầu tiên vào tháng 9/2022 (Ảnh: Nam Long).

Một trong những lợi thế khác của Mizuki Park là vị trí kết nối trực tiếp trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Linh. Nhờ đó, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận chuỗi tiện ích cao cấp tại Phú Mỹ Hưng và thuận tiện di chuyển sang các quận lân cận.

Sở hữu nhiều giá trị về quy hoạch, thiết kế và chất lượng không gian sống, trước khi được vinh danh trong "Top 10 Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam", Mizuki Park cũng đã nhiều lần được công nhận và đánh giá cao bởi các hội đồng thẩm định bất động sản quốc tế, đơn cử như: Giải 5 sao (Best of the best) cho Khu đô thị phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại lễ công bố giải thưởng Asia Pacific Property Awards 2022-2023 (được tổ chức tại London, Anh Quốc). Đồng thời, khu đô thị được vinh danh trong cùng hạng mục ở quy mô toàn cầu (International Property Awards) đầu năm 2023.