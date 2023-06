Long An: Dự án King Hill Residences đã có sổ từng nền

Lợi thế của các dự án bất động sản có pháp lý rõ ràng

Thời gian qua, thị trường bất động sản ở một số nơi "nóng" lên nhưng không phản ánh thực chất nhu cầu thực sự của người dân mà mang tính "ảo". Nhiều khu vực gần TPHCM đã xuất hiện một số các cơn sốt đất "ảo" với những dự án đất nền.

Sau nhiều kinh nghiệm thực tế, các nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên chọn các dự án bất động sản có lợi thế pháp lý để an toàn hơn trong việc đầu tư. King Hill Residences (Khu dân cư Đạt Thuận Phát) là một trong các dự án tiêu biểu đã có sổ hồng riêng từng nền, tiến độ xây dựng ổn định và nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng.

Phối cảnh tổng thể dự án King Hill Residences (Khu dân cư Đạt Thuận Phát).

King Hill Residences (Khu dân cư Đạt Thuận Phát) hấp dẫn nhà đầu tư nhờ lợi thế pháp lý

King Hill Residences (khu dân cư Đạt Thuận Phát) nằm liền kề cao tốc Trung Lương, đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Dự án sở hữu cơ sở hạ tầng đồng bộ, giao thông liền mạch nối các tuyến đường: Quốc Lộ 1A, nút giao Mỹ Yên, Vành Đai 3, Vành Đai 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Bến Lức - Trung Lương... dễ dàng kết nối đến các tỉnh thành lân cận. Dự án do Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Đạt Thuận Phát làm chủ đầu tư và Nam Bộ Invest làm tổng đại lý phân phối.

King Hill Residences với vị trí đắc địa liền kề nhiều tuyến đường huyết mạch.

Hiện nay, dự án King Hill Residences (Khu dân cư Đạt Thuận Phát) là một trong những dự án tiêu biểu có pháp lý rõ ràng và có sổ hồng đầy đủ từng nền. Với mức giá dự kiến cạnh tranh, khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà phố thiết kế hiện đại phong cách châu Âu, cách TPHCM chưa đến 5km.

King Hill Residences có pháp lý rõ ràng và sổ hồng riêng từng nền.

Nắm bắt các tiêu chí lựa chọn nơi an cư mà khách hàng ngày nay đang hướng đến như: vị trí liền kề trung tâm, tránh xa khói bụi và có không khí trong lành, mát mẻ, chủ đầu tư đã dành hơn 60% diện tích của dự án để phát triển các mảng xanh và khu tiện ích đa dạng cho dân cư như: khu vui chơi trẻ em, sân thể dục dưỡng sinh, hồ bơi, khu quảng trường, khu công viên dọc bờ kè, sân tennis, khu thể dục ngoài trời, khu BBQ...

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn chăm chút từng chi tiết để mang đến cho cư dân một không gian sống yên bình, văn minh và trong lành.

Với địa thế thổ nhưỡng thủy văn nhu hòa từ con kênh xanh bao bọc mang lại, đây sẽ là chốn an cư để ươm mầm tương lai con trẻ và là nơi ông bà an hưởng tuổi già một cách trọn vẹn. King Hill Residences (Khu dân cư Đạt Thuận Phát) hứa hẹn sẽ mang đến cho thị trường bất động sản một sản phẩm vượt trội và đáp ứng mọi nhu cầu an cư của khách hàng.

Sáng ngày 20/5, lễ khởi công khu liên hợp thể thao ngoài trời và thảm nhựa hoàn thiện hạ tầng toàn dự án King Hill Residences (Khu dân cư Đạt Thuận Phát) đã được diễn ra, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình kiến tạo dự án.

"Sự kiện càng chứng minh cho việc đây là một dự án thật với những giá trị thật đáp ứng nhu cầu thật, pháp lý, sổ hồng minh bạch và rõ ràng. King Hill Residences (Khu dân cư Đạt Thuận Phát) hứa hẹn sẽ trở thành một nơi an cư lý tưởng đầy tiềm năng cho khách hàng", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Lễ Khởi công khu liên hợp thể thao ngoài trời và thảm nhựa hoàn thiện hạ tầng toàn dự án King Hill Residences - Khu dân cư Đạt Thuận Phát (Ảnh: Đạt Thuận Phát).

King Hill Residences (Khu dân cư Đạt Thuận Phát)

King Hill Residences (khu dân cư Đạt Thuận Phát) là dự án khu dân cư kiểu mẫu với mật độ xây dựng 39%, liền kề cao tốc Trung Lương, đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Dự án cách TPHCM chưa đến 5km, thuận lợi kết nối giao thương và liên kết các vùng kinh tế trọng điểm. Dự án có tổng quy mô 20ha (giai đoạn 1 gần 10ha) gồm các sản phẩm đa dạng: đất nền, nhà phố, biệt thự, tích hợp cùng tổ hợp các tiện ích phong phú, tiện nghi, mang đến cho cư dân một môi trường sống hài hòa và cao cấp tại khu vực.

