Lợi ích của việc lắp đặt thang máy gia đình

Thiết kế nâng tầm không gian sống, thể hiện đẳng cấp gia chủ

Tiện ích thang máy giúp gia chủ thoải mái an cư, tận hưởng cuộc sống hiện tại cũng như trong tương lai. Khi trong nhà có phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi... thang máy càng góp phần nâng cấp chất lượng cuộc sống của gia đình nhờ các ưu điểm vượt trội.

Thang máy gia đình Kalea phù hợp với nhiều không gian nội thất (Ảnh: Kalea).

Đó cũng chính là sự ưu việt của thang máy gia đình Kalea. Với hơn 120 năm phát triển trên thị trường, thương hiệu thang máy gia đình đến từ Thụy Điển Kalea đã nghiên cứu sáng tạo ra các dòng thang máy chất lượng cao với thiết kế thân thiện, sang trọng, phù hợp cho nhiều không gian gia đình.

Hiện nay, Kalea có 2 dòng thang máy là Kosmos K-series - dòng thang máy sàn nâng - và Kosmos X-series - dòng thang máy cabin. Mỗi dòng thang máy đều có những ưu điểm riêng và cùng sở hữu nhiều tùy chọn về thiết kế, giúp gia chủ thoải mái cá nhân hóa thang máy của gia đình mình.

Với thiết kế giếng thang 4 mặt kính, thang máy gia đình Kalea mang đến tầm nhìn toàn cảnh. Điểm đặc biệt là việc lắp đặt thang không yêu cầu hố pít, không phòng máy và có tới hơn 41 tùy chọn kích thước linh hoạt, trong đó kích thước nhỏ nhất chỉ yêu cầu diện tích lắp đặt từ 0,96m2.

Thang máy vách kính khiến không gian mở rộng hơn, tạo cảm giác an toàn hơn khi di chuyển (Ảnh: Kalea).

Hãng sản xuất cũng cung cấp bảng màu với 300 tùy chọn khác nhau, cùng nhiều phiên bản sàn thang và thảm trải sàn cao cấp, hay các tùy chỉnh chế tác da thủ công với bảng điều khiển và hệ thống đèn chiếu sáng riêng biệt, cho phép khách hàng có nhiều lựa chọn để tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Thang máy gia đình với các thiết kế cá nhân hóa tối đa (Ảnh: Kalea).

Tính năng thông minh, an toàn cho cả gia đình

Vấn đề an toàn từ trước đến nay vẫn luôn là nỗi băn khoăn lớn đối với nhiều người, gây không ít cản trở đến quyết định lắp đặt thang máy trong công trình nhà ở. Không ít gia chủ từ chối lắp đặt thang máy gia đình sau khi đọc được tin tức về các vụ tai nạn thang máy đáng tiếc.

Theo nhà sản xuất Kalea, vấn đề an toàn luôn được thương hiệu đặt lên hàng đầu. Hệ truyền động EcoSilent 2.0 vừa giúp thang máy tránh gây tiếng ồn, vừa giảm tiêu thụ điện đến 45% so với thang máy thông thường.

Hệ thống thang nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng cho các không gian riêng biệt (Ảnh: Kalea).

Thang máy của Kalea cũng có các tính năng an toàn tiêu chuẩn như nút dừng thang và hệ thống liên lạc khẩn cấp; hệ thống cảnh báo an toàn SAFIS, cảnh báo ngập nước, chuông báo cháy; ắc quy dự phòng giúp hoạt động của thang không bị gián đoạn; khóa an toàn trẻ em…

Hậu mãi chuyên nghiệp, tối đa quyền lợi cho người dùng

Một yếu tố không thể bỏ qua đối với các chủ đầu tư đang có ý định lắp đặt thang máy là chính sách chăm sóc khách hàng và dịch vụ hậu mãi của nhà cung cấp. Với các khách hàng sử dụng thang máy Kalea, nhà sản xuất và phân phối cung cấp thời gian bảo hành dài hạn, bảo dưỡng định kỳ.

"Dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng bảo đảm nhiều quyền lợi cho khách hàng và quy trình triển khai chuyên nghiệp. Đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản cũng sẽ mang đến dịch vụ trước, trong bán hàng và sau bán hàng chuẩn chỉnh, làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất", đại diện nhà phân phối thang máy Kalea cho hay.

Thang máy gia đình mini giúp giải quyết nỗi lo lắng của những gia đình có không gian sống nhỏ hẹp (Ảnh: Kalea).

