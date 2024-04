"Lên cao" để sống tiện nghi: Xu hướng mới ở đô thị trẻ Đà Nẵng

Người Đà Nẵng "lên cao" để sống tiện nghi

Mất hơn ba tháng, anh Minh Tuấn - chủ một chuỗi cà phê ở Đà Nẵng mới thuyết phục được gia đình chuyển cư lên căn hộ cao cấp thay vì ở nhà phố như bao năm qua. Gia đình anh đã quyết định chọn căn hộ The Panoma thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang, có tầm nhìn ra sông Hàn, thuận tiện di chuyển đến mọi nơi trong thành phố. "Đã đến lúc làm quen với 'nếp sống tầm cao' mới mẻ rồi. Tôi nghĩ đây chính là xu hướng sống mới và rất phù hợp với đô thị trẻ, năng động, hội nhập như Đà Nẵng", anh Minh Tuấn nói.

Xu hướng chọn an cư trong căn hộ tiện nghi được nhiều chuyên gia nhận định sẽ sớm định hình rõ nét khi lối sống hiện đại lên ngôi, tầng lớp người trẻ thành đạt gia tăng.

"Sống tại căn hộ đem đến cuộc sống tiện nghi, hiện đại, an ninh. Mặt khác vị trí trung tâm giúp cư dân thuận tiện di chuyển, song vẫn được tận hưởng không gian riêng tư, tầm nhìn phóng khoáng và không khí trong lành. Sự xuất hiện của các tổ hợp căn hộ cao cấp ven sông Hàn gần đây đã kích hoạt mạnh mẽ xu hướng này", đại diện một công ty phân phối bất động sản (BĐS) tại Đà Nẵng nhận định.

Căn hộ cao cấp đang được người trẻ thành đạt ưa chuộng (Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property).

Theo Tổng cục Thống kê, dân số Việt Nam đang ở giai đoạn "vàng" với nhóm 15-59 tuổi chiếm 62,2% năm 2023. Dự báo, dân số Đà Nẵng đạt 1,5 triệu người vào năm 2030. Trung bình mỗi năm thành phố tăng thêm gần 25.000 người. Đây được xem là cơ sở để BĐS đô thị với dòng sản phẩm căn hộ hiện đại có đà phát triển mạnh thời gian tới.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, với sự tập trung vào hệ thống đô thị, hạ tầng và dịch vụ, phát triển kinh tế đồng đều, Đà Nẵng đang thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong, ngoài nước và tạo ra nhiều cơ hội việc làm.

"Sự phát triển mạnh mẽ kéo theo tăng trưởng mạnh về nhu cầu nhà ở, đặc biệt là phân khúc căn hộ cao cấp phục vụ nhóm thu nhập cao, chuyên gia, người nước ngoài, doanh nhân trẻ…", ông Đính khẳng định.

Căn hộ rộng, công năng linh hoạt được săn đón

Xu hướng rời nhà phố lên căn hộ phản ánh nhu cầu tìm kiếm không gian sống hiện đại, văn minh của tầng lớp thu nhập cao ở các đô thị trẻ như Đà Nẵng. Đây là lý do dự án Sun Ponte Residence tọa lạc bên sông Hàn ra mắt giữa tháng 4 đã gây được sự chú ý trên thị trường.

Sun Ponte Residence do Sun Property (thành viên Sun Group) phát triển gồm 2 phân khu: cao tầng The Ponte và thấp tầng The Rio được ngăn cách bởi tuyến đường Trần Hưng Đạo.

Sun Ponte Residence bên sông Hàn (Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property).

Nằm ngay mặt sông Hàn, giữa 2 cây cầu nổi tiếng là cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý, tổ hợp sở hữu vị trí "kim cương", giao điểm của những tuyến đường huyết mạch như Võ Văn Kiệt kết nối trực tiếp từ cầu Rồng ra biển Mỹ Khê quy tụ nhiều khách sạn, nhà hàng ẩm thực và đường Trần Hưng Đạo sầm uất bậc nhất.

The Ponte gồm 2 tòa tháp được kết nối trên cao từ tầng 19-24 tựa như "cây cầu trên không" nhìn ra sông Hàn và sở hữu đa dạng loại hình căn hộ. Trong đó, đây là lần đầu tiên Sun Property giới thiệu 2 loại hình căn hộ UNI và ELA với công năng linh hoạt.

UNI là căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích mặt bằng rộng, đáp ứng sinh hoạt gia đình đa thế hệ, đảm bảo sự quây quần ấm cúng. 100% căn hộ UNI có tầm nhìn ra cầu Rồng hoặc biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà. Với hệ tiện ích đầy đủ gồm bể bơi, phòng tập gym, spa, nhà trẻ… và hệ thống an ninh, đây là sự lựa chọn lý tưởng cho gia đình có người già, trẻ nhỏ hoặc thường xuyên đi công tác xa.

Dòng căn hộ UNI và ELA đa công năng, tiện ích hứa hẹn được giới đầu tư quan tâm (Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property).

Trong khi, ELA là loại căn hộ "kép" - dual key có hai căn hộ khép kín với lối đi riêng biệt trên cùng một mặt sàn. Với ưu điểm này, gia chủ vừa có thể sống thoải mái, vừa có thêm thu nhập bằng việc cho thuê lưu trú, hoặc mở văn phòng, trụ sở công ty ngay tại nhà. Dual key cũng có thể tối đa lợi nhuận bằng việc cho thuê cả căn. Mặt khác, căn hộ này cũng thuận tiện biến hóa thành không gian sống "2 trong 1" cho gia đình nhiều thế hệ, đảm bảo vừa riêng tư vừa kết nối.

Trong số các căn hộ UNI và ELA vốn giới hạn, có một số căn nằm tại khu vực đẹp bậc nhất tổ hợp: "cầu nối trên không" giữa tòa tháp đôi với ban công rộng tới 3,1m (gấp 3 lần các căn hộ phổ biến hiện nay) để gia chủ thỏa sức biến tấu thành khu vườn nhỏ, góc thư giãn, không gian cà phê hoặc BBQ…

"Với 2 loại hình căn hộ mới này, Sun Property không chỉ gia tăng lựa chọn cho nhu cầu an cư, đầu tư của khách hàng mà còn tiên phong đưa những chuẩn mực sống mới đến với Đà Nẵng, kiến tạo nên những tổ hợp hiện đại, hội nhập cho công dân toàn cầu tại thành phố đáng sống này", ông Nguyễn Cao Cường, Phó tổng giám đốc Sun Property khẳng định.