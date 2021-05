Lavela Garden giải bài toán nguồn cung nhà phố khan hiếm tại Bình Dương

Dân trí Trước thực trạng nhà phố Bình Dương cung không đủ cầu, dự án Lavela Garden với chuỗi sản phẩm shophouse chất lượng, vị trí sáng giá cùng nhiều lợi thế nổi trội giúp giải "cơn khát" cho thị trường Thuận An.

Nhà phố Bình Dương cung không đủ cầu

Nhu cầu về nhà phố tại Bình Dương hiện nay ngày càng tăng cao do địa phương này đang hội tụ nhiều yếu tố lý tưởng để an cư lạc nghiệp. Toàn tỉnh đang có hơn 1,2 triệu chuyên gia, kỹ sư, công nhân đến sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp như VSIP, Tân Uyên, Việt Hương, Becamex…, trong đó có 85% là người nhập cư. Đây là nhóm đối tượng có nhu cầu an cư rất lớn, ước tính cao gấp 8 lần so với người dân địa phương.

Nhà phố Bình Dương không đủ nguồn cung đáp ứng nhu cầu ở thực (ảnh: LinkHouse)

Theo báo cáo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương trong quý I, toàn tỉnh đã thu hút hơn 400 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Nhờ đó, kinh tế và mức độ phát triển của các khu công nghiệp sẽ có nhiều động lực để phát triển, mở rộng, thu hút nguồn lao động mới.

Bên cạnh đó, không ít người dân đang sinh sống và làm việc tại TP Thủ Đức (TPHCM) cũng đang có xu hướng mua nhà ở các khu vực vùng ven như Bình Dương vì giá nhà đất "mềm" hơn và có không gian sống rộng rãi hơn. Quy hoạch mở rộng Quốc lộ 13 thành đại lộ giúp người dân dễ dàng di chuyển và làm việc tại khu vực TP Thuận An, Dĩ An hay TP Thủ Đức (TPHCM).

Số dân nhập cư tại địa bàn tỉnh Bình Dương tập trung đông tại hai thành phố mới Thuận An và Dĩ An, gần các khu công nghiệp lớn và các khu dân cư hiện hữu.

Đặc biệt, nhu cầu nhà ở phổ biến gần các trục giao thông thuận tiện di chuyển vào TPHCM như QL13 (nối Phạm Văn Đồng), ĐT 743, Mỹ Phước - Tân Vạn (nối QL 1K, Xa lộ Hà Nội).

Tuy nhiên, số lượng nhà phố trên toàn địa bàn tỉnh hiện đang khá khan hiếm, không đủ đáp ứng nhu cầu ở thực. Những dự án nhà phố xây sẵn thường "cháy hàng" rất sớm khi ra mắt thị trường và luôn có sức tiêu thụ mạnh cả nguồn cung sơ cấp lẫn thứ cấp.

Lavela Garden giải bài toán nhà phố thương mại cho tỉnh Bình Dương

Ra mắt thị trường bất động sản vào tháng 5 năm nay, Lavela Garden sự giải cơn khát nhà phố cho toàn tỉnh. Đặc biệt, sản phẩm loại hình nhà phố thương mại đáp ứng cả về nhu cầu nhà ở lẫn kinh doanh. Gia chủ có thể an cư hoặc mở cửa hàng hay cho thuê.

Mặt tiền của shophouse Lavela Garden dễ dàng tiếp cận khách hàng

Đối với nhu cầu đầu tư, Lavela Garden cũng là sự lựa chọn sáng giá về lợi nhuận. Sản phẩm có mức giá đầu tư ban đầu khá tốt so với khu vực, chỉ 2,8 tỷ đồng/căn shophouse 1 trệt 2 lầu. Thiết kế shophouse hiện đại, tiện nghi và đa năng. Tầng trệt có mặt tiền rộng, thoáng, vị trí đắc địa cho kinh doanh như siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, quán cafe, nhà hàng, spa, cửa hàng thời trang, hiệu thuốc…. Các tầng lầu được thiết kế đầy đủ công năng để sinh hoạt gia đình như phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh, ban công…

Giá trị tăng trưởng của shophouse Lavela Garden có tiềm năng cao về lợi nhuận. Khảo sát thực tế cho thấy, giá nhà phố tại Thuận An, Dĩ An tăng mạnh trong những năm gần đây. Trung bình năm 2018 dao động khoảng 20 triệu đồng/m2 và tăng lên 35 - 40 triệu đồng/m2 trong năm 2019. Đến đầu năm 2021 khi Thuận An, Dĩ An lên thành phố, giá nhà phố tăng mạnh lên đến 45 - 50 triệu đồng/m2, đối với khu vực trung tâm giá có thể lên 70 - 80 triệu đồng/m2. Mức độ tăng giá bất động sản Thuận An và Dĩ An vẫn còn tiếp tục tăng trưởng mạnh vì đời sống thương mại, đô thị tại đây đang bắt nhịp phát triển và nâng cao chất lượng sống của thành phố mới.

Bài toán tài chính phù hợp với nhiều đối tượng vì ngân hàng hỗ trợ lên đến 70% tổng giá trị, thanh toán chỉ 20% sở hữu ngay và ân hạn gốc lên đến 12 tháng. Với chính sách này, nhà đầu tư có thể dễ dàng điều chỉnh dòng tiền giúp tối đa hóa hiệu quả nguồn vốn.

Vị trí đẹp giúp nhà phố thương mại Lavela Garden thuận lợi để kinh doanh

Ngoài ra, vị trí đẹp, thuận lợi cho hoạt động thương mại - dịch vụ giúp shophouse Lavela Garden có tính thanh khoản cao. Dự án nằm ngay mặt tiền đường Bình Chuẩn 69 lộ giới 22m và kết nối với những tuyến giao thông trọng điểm của Thuận An như ĐT 743, Tân Vạn - Mỹ Phước, Thủ Khoa Huân. Do đó, khu vực này đã phát triển đô thị sầm uất từ nhiều năm nay. Các tiện ích công cộng và hoạt động thương mại - dịch vụ tư nhân đều đa dạng, phong phú hàng đầu thành phố Thuận An.

Gia nhập thị trường đúng thời điểm cùng với những lợi thế nổi trội, Lavela Garden đáp ứng được nhu cầu nhà phố thương mại cho Thuận An, Bình Dương và sở hữu những sản phẩm hiếm có, giá trị tăng trưởng cao và khả năng sinh lời liên tục, mạnh mẽ.

