La Queenara Hội An hưởng lợi lớn từ đòn bẩy hạ tầng

Hội An đẩy mạnh các công trình trọng điểm

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam tầm nhìn đến năm 2030 xác định Đà Nẵng - Quảng Nam là một trong 3 địa bàn trọng điểm phát triển du lịch khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, gắn với các địa danh như Sơn Trà, Hải Vân, Hội An, Mỹ Sơn... Hàng loạt đề án xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị cho thấy quyết tâm của 2 tỉnh trong việc thúc đẩy kết nối, tạo đòn bẩy phát triển toàn diện mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội.

Tâm điểm trong số đó là đề án khơi thông dòng chảy, nạo vét sông Cổ Cò, xây dựng cầu Ông Điền (Nguyễn Duy Hiệu) và đưa vào sử dụng hệ thống giao thông kết nối các khu đô thị, khu nghỉ dưỡng ven biển và phố cổ Hội An… Việc đẩy mạnh quy hoạch theo hướng ngày càng đồng bộ là động lực quan trọng, kích thích sự phát triển cho cả Quảng Nam và Đà Nẵng, tạo sức bật kinh tế cho cả 2 thị trường. Đây cũng là xung lực kéo thị trường bất động sản miền Trung sôi động lên.

Cầu Nguyễn Duy Hiệu (còn gọi là cầu Ông Điền) là tuyến đường mới từ Đà Nẵng đến Hội An (Ảnh: La Queenara).

Tháng 12/2021, cầu Ông Điền qua sông Cổ Cò thuộc thị xã Điện Bàn và TP Hội An - một trong những dự án trọng điểm cấp tỉnh đã chính thức hợp long, dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình và đường dẫn đầu cầu vào dịp 30/4. Cầu có chiều dài 242,4 m, khổ cầu rộng 20,5 m. Đường dẫn dài 493 m, bề rộng 11,5 m, bao gồm mặt đường rộng 10,5 m và lề mỗi bên rộng 0,5 m. Tổng giá trị trên 256 tỷ đồng.

Song song với công tác xây dựng cầu, hoạt động nạo vét dòng chảy sông Cổ Cò cũng được khẩn trương triển khai. Theo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An đã ký cam kết về tiến độ, bàn giao mặt bằng thi công, đồng thời khẩn trương thi công hoàn thành nạo vét luồng đoạn qua địa phận Điện Bàn và thành phố Hội An trong năm 2022.

Việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, quy hoạch phân vùng bài bản khu vực ven sông, ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng không chỉ tác động tích cực kinh tế 2 tỉnh mà còn giúp phát huy, khai thác tiềm năng, thế mạnh còn bỏ ngỏ khu vực này. Với Quảng Nam, đây sẽ là tiền đề quan trọng để khẳng định vị trí của tỉnh trên bản đồ Việt Nam.

Lợi thế hạ tầng hiếm có tại La Queenara

Với vị trí là đô thị tâm điểm khu vực Điện Bàn, khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara có quy mô trên 200 ha nằm tại giao lộ giữa cung đường Lạc Long Quân từ Đà Nẵng đến Hội An, và trục chính tuyến đường dẫn cầu Ông Điền đến Phố cổ Hội An. Khi cầu Ông Điền đi vào hoạt động, thời gian di chuyển từ Đà Nẵng đến Hội An dự kiến sẽ được rút ngắn còn dưới 5 phút. Vị trí này giúp dự án đón đầu lượng khách di chuyển từ Đà Nẵng đến Hội An và hướng ngược lại.

Shoptel La Queenara sở hữu 2 mặt tiền, bể bơi và khu vườn riêng yên tĩnh (Ảnh minh họa dự án).

Dự án với một mặt tiếp giáp sông Cổ Cò và cách biển An Bàng chỉ 200 m. La Queenara tích hợp đa dạng trên 200 tiện ích vừa đáp ứng không gian nghỉ dưỡng, lưu trú cho hàng triệu lượt du khách đến Hội An, vừa là nơi sinh sống tiện nghi - hiện đại cho cư dân. Dự án chú trọng phát triển hệ sinh thái cảnh quan xanh, mật độ xây dựng dưới 30%, giải quyết nhu cầu giải trí, lưu trú của cư dân khu vực và du khách khi đến với thủ phủ du lịch miền Trung.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, nằm trong số ít dự án nghỉ dưỡng ven biển với sổ đỏ sở hữu lâu dài, có tiềm năng phát triển, cùng mặt bằng linh hoạt, sản phẩm homeliday phức hợp (ngôi nhà thứ 2 có thể sử dụng để an cư, nghỉ dưỡng, đầu tư, kinh doanh) tại La Queenara mang đến khả năng khai thác dòng tiền. Các nhà đầu tư tại La Queenara dễ dàng sử dụng đa mục đích, vừa để ở, vừa kinh doanh dịch vụ, cho thuê lưu trú...

Shoptel La Queenara (sản phẩm của La Queenara kết hợp mô hình shop và hotel) cho khả năng tối ưu đến 15 phòng nghỉ và tầng một kinh doanh (Ảnh minh họa dự án).

Khi các địa phương ven biển dần bão hòa sau một thời gian dài tăng trưởng thì khu vực Đà Nẵng - Hội An, đặc biệt khu vực ven sông Cổ Cò hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển nhờ đòn bẩy hạ tầng mạnh mẽ.

"Năm 2022 sẽ là thời kỳ vàng cho các dự án tiềm năng, đổ về các vùng trũng có dư địa tăng trưởng lớn. Nhu cầu tăng cao trong khi quyền sở hữu bất động sản dài hạn ngày càng thắt chặt, La Queenara sẽ là lựa chọn hiếm có còn lại của khu vực ven sông Cổ Cò, đón đầu làn sóng du lịch, tăng trưởng kinh tế thời gian tới", một nhà đầu tư đánh giá.