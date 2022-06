King Crown Infinity kỳ vọng thỏa mãn gu sống cho giới thượng lưu

Meta-Luxury là khái niệm được nhắc tới bởi hai tác giả Rebecca Robins và Manfredi Ricca (giám đốc công ty tư vấn thương hiệu thế giới Interbrand). Cụ thể, Meta-Luxury, ngụ ý về các giá trị trên cả xa xỉ, được đầu tư với hàm lượng tri thức, kỹ năng và tâm huyết của các nghệ nhân ở mức độ vượt trội.

Dịch chuyển vào bất động sản, để có thể làm thỏa mãn giới thượng lưu, một ngôi nhà mang triết lý Meta-Luxury kiến tạo nên chuẩn sống hoàn hảo. Ở đó, kiến trúc thông thường phải hóa tuyệt tác, giá trị sống không chỉ giới hạn ở nội hàm cao cấp mà còn phải thỏa mãn cái tôi tham vọng đầy kiêu hãnh của họ - những giá trị khẳng định vị thế.

Meta-Luxury trong bất động sản mang định nghĩa một ngôi nhà hoàn hảo đến khắt khe. Khắt khe để mọi thứ thật hoàn hảo, khắt khe để tạo khát khao sở hữu, khắt khe để thỏa mãn sự khẳng định địa vị.

Vị trí ngôi nhà, sự an ninh, cuộc sống mạnh khỏe và những tiện ích, dịch vụ đặc quyền chính là chìa khóa. Tuy nhiên, để giới nhà giàu hài lòng với những điều này đỏi hỏi các chủ đầu tư bất động sản hạng sang phải giàu tiềm lực tài chính, khả năng phát triển phát triển dự án một cách có gu.

Trong một chia sẻ gần nhất, đại diện Nhà phát triển dự án bất động sản cao cấp BCG Land (thành viên Tập đoàn Bamboo Capital) cho biết đã dành rất nhiều sự đầu tư để kiến tạo nên một biểu tượng sống thượng lưu mang tên King Crown Infinity tại trung tâm Thành phố Thủ Đức.

Theo BCG Land, đầu tiên, vị trí sẽ tạo vị thế. Nhóm khách thượng lưu luôn ưu tiên chọn lựa các vị trí trung tâm, nơi sở hữu mọi tinh hoa. King Crown Infinity sở hữu vị trí đắt giá trên mặt tiền Võ Văn Ngân, TP Thủ Đức. Nơi đây có quy hoạch hiện đại, kết nối đến các khu vực như Khu công nghệ cao, Trung tâm tài chính Thủ Thiêm, Khu đô thị đại học quốc gia, Trung tâm TPHCM,… thông qua các trục đường huyết mạch Võ Văn Ngân, Xa lộ Hà Nội, Phạm Văn Đồng cùng tuyến Metro số 1.

Vị trí tạo vị thế cho bất động sản. Trong ảnh là phối cảnh King Crown Infinity.

Kế đến, người giàu rất chú trọng riêng tư và an ninh cho ngôi nhà của mình. Chuyên gia bất động sản Aaron Kirman của Tập đoàn John Aaroe Group, người đã từng làm việc với nhiều tỷ phú trên thế giới đồng quan điểm về vấn đề này. Không ai bỏ ra số tiền lớn để chọn lựa một nơi có an ninh lỏng lẻo, nguy hiểm và xô bồ, ồn ào. Họ cần sự bảo vệ tuyệt đối và tôn trọng trong vấn đề sinh hoạt cá nhân. Với điểm này, BCG Land cho biết, họ chú trọng vào vật liệu xây dựng tốt nhất, cao cấp nhất cho King Crown Infinity, lựa chọn sử dụng chất liệu GFRC không chỉ tối ưu tính thẩm mỹ, bền vững mà còn giúp cách âm tối đa. Ngoài ra, khối đế thương mại bên dưới sử dụng công nghệ kính phản quang 2 lớp giảm tiếng ồn. Đi cùng với đó là hệ thống an ninh 4 lớp, công nghệ smart home giúp bảo vệ sự riêng tư cho gia chủ. Mỗi căn hộ tại đây được ví như một dinh thự biệt lập trên không.

Tính an ninh, riêng tư được đề cao tại King Crown Infinity.

Người giàu cũng chi đậm để được sống lâu. Khảo sát mới do UBS Financial Services thực hiện cho thấy 53% nhà đầu tư giàu có cho biết họ kỳ vọng sống đến 100 tuổi. Họ biết rằng sống đến 100 tuổi là chuyện đắt đỏ, là mục tiêu đòi hỏi rất nhiều tiền chi cho chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, thể dục thể thao và thậm chí là nơi ở để kéo dài tuổi thọ.

Thức thời với điều này, King Crown Infinity dành đến 10.000 m2 diện tích cây xanh cảnh quan để tạo nên một "thiên nhiên khác" trong tòa nhà. Bên cạnh đó, công nghệ kiến trúc vi khí hậu cũng được nghiên cứu để tối đa hóa sức khỏe cho các gia chủ sinh sống. Theo đó, 2 tòa tháp đôi Apollo và Artemis của King Crown Infinity đạt được sự tối ưu về thông gió tự nhiên theo phương ngang và phương đứng, nhờ đó mà King Crown Infinity có thể đón hướng gió chủ đạo Đông Bắc và Tây Nam, kết hợp với thông gió tầng hầm và hành lang căn hộ rộng đến 1.8m giúp đón sáng, gió tự nhiên cho mọi căn hộ.

Giới thượng lưu cũng quan tâm đến các tiện ích mang tính đặc quyền. Để thỏa mãn điểm này, BCG Land tập trung đầu tư hệ thống tiện ích nội khu đa dạng. Mỗi một tiện ích được phát triển và nghiên cứu kỹ lượng dựa trên gu sống của giới thượng lưu. Đơn vị này cho biết họ sẵn sàng chi trả để có thể phát triển các tiện ích mang tiên phong để giúp các gia chủ sở hữu một vị thế sống riêng.

King Crown Infinity với thiết kế Ốc đảo resort trong lòng dự án.

Có thể kể đến các tiện ích như: ốc đảo resort trong nhà tại TPHCM với cảnh quan cây xanh - thác nước nhân tạo - sông lười cùng các trình diễn ánh sáng nghệ thuật đặc sắc; khu thương mại mua sắm giữa thiên nhiên độc đáo; cung đường dạo bộ trên không; gym, spa, BBQ…

BCG Land còn cho biết, quản lý vận hành dự án là Ascott - một trong một thương hiệu quản lý vận hành căn hộ nổi tiếng đến từ Singapore.

Đại diện nhà phát triển dự án cho biết, Ascott sẽ hoàn thiện chuẩn sống hạng sang, mang dịch vụ vận hành chuẩn resort áp dụng vào những sinh hoạt thường nhật, giúp các gia chủ thượng lưu nơi đây được nuông chiều và phục vụ như thượng khách trong khu nghỉ dưỡng hạng sang.