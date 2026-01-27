Khu đô thị mới tại trung tâm Thái Nguyên - điểm đến đầu tư mới năm 2026

Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng không gian công cộng và diện mạo đô thị, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của tỉnh trong giai đoạn mới.

Khoảng trống sau những ánh đèn lễ hội và bài toán kinh tế điểm đến

Thái Nguyên đang ngày càng khẳng định vị thế nổi lên là điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn đa quốc gia nhờ hệ thống hạ tầng kết nối vùng ngày càng hoàn thiện và môi trường đầu tư hiện đại. Về thu hút đầu tư nước ngoài FDI, tỉnh duy trì vị trí top 10 cả nước về thu hút vốn lũy kế.

Đến cuối năm 2025, Thái Nguyên ghi nhận có 244 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 11,38 tỷ USD, duy trì kim ngạch xuất khẩu top 4 cả nước trong nhiều năm. Ngoài ra, thu ngân sách nhà nước trở thành điểm sáng nổi bật khi lần đầu tiên, tỉnh vượt mốc 28.000 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay, góp phần củng cố nguồn lực phát triển bền vững cho địa phương.

Sau khi sáp nhập với Bắc Kạn, quy mô dân số của tỉnh vượt mốc 1,8 triệu người, mở ra dư địa rất lớn cho thị trường tiêu dùng nội địa. Tuy nhiên, dưới góc nhìn quy hoạch đô thị, vẫn tồn tại "nghịch lý không gian" khi cấu trúc thương mại - giải trí còn tự phát, rời rạc, thiếu kết nối hệ thống, chưa tương xứng với quy mô kinh tế - dân số.

Thái Nguyên đang thiếu một không gian trung tâm đủ sức dẫn dắt nhịp sống đô thị (Ảnh: thainguyen.gov.vn).

Quảng trường Võ Nguyên Giáp từ lâu đã là điểm đến cho các sự kiện chính trị - văn hóa quy mô lớn, như Festival Trà 2025 hay Countdown 2026 chào đón năm mới… đang dần trở nên chật hẹp. Những ánh đèn lễ hội rực rỡ, âm nhạc sôi động và dòng người đổ về tấp nập đã tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ, góp phần thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương. Thế nhưng, khi ánh đèn lễ hội tắt đi, khu vực trung tâm lại thiếu vắng những "điểm neo" cho nhịp sống thường nhật.

Sự thiếu hụt các tổ hợp đa năng được quy hoạch đồng bộ đã tạo ra một khoảng trống lớn: Người trẻ năng động, các gia đình đa thế hệ và đội ngũ chuyên gia quốc tế tại các khu công nghiệp (KCN) và các du khách đang phải tìm kiếm trải nghiệm xứng tầm ở những đô thị khác. Điều này không chỉ gây thất thoát nguồn lực kinh tế tại chỗ mà còn hạn chế đà tăng trưởng của các đô thị hiện đại.

Mô hình phố đi bộ tại các quảng trường trung tâm trên thế giới như: Place Vendome (Paris), Oxford Street (London), Shibuya (Tokyo)… đã chứng minh hiệu quả. Những không gian này không chỉ trở thành điểm đến sôi động mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điểm nhấn văn hóa, thúc đẩy du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Dự án Central Square và xu hướng phát triển đô thị tại trung tâm Thái Nguyên

Để hoàn thiện mảnh ghép cho một bức tranh phát triển đầy năng động của Thái Nguyên, ngày 16/1/2025, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên với tên thương mại là Central Square Thái Nguyên.

Khi đi vào vận hành, Central Square Thái Nguyên được định hướng trở thành không gian trung tâm đa chức năng, nơi hội tụ các hoạt động kinh tế, văn hóa và hành chính của thành phố. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần kết nối cộng đồng, thúc đẩy sinh hoạt đô thị và gia tăng sức sống khu vực trung tâm Thái Nguyên.

Khi kết hợp cùng Quảng trường Võ Nguyên Giáp, khu vực được kỳ vọng trở thành một quần thể không gian công cộng quy mô lớn với sức chứa ước tính gần 100.000 người.

Central Square Thái Nguyên sở hữu vị trí đắt giá: Đối diện với Quảng trường Võ Nguyên Giáp và kế cận trụ sở hành chính tỉnh (Ảnh: CĐT).

Dự án được xây dựng theo mô hình tích hợp giữa không gian ở và các khu chức năng thương mại, văn hóa. Về quy hoạch, các dãy phố mua sắm, ẩm thực và khu vực tiện ích ngoài trời được bố trí đan xen nhằm tối ưu hóa khả năng kết nối và phục vụ các hoạt động cộng đồng.

Với mục tiêu hình thành một tổ hợp dịch vụ tập trung, dự án dự kiến sẽ thu hút các thương hiệu tìm kiếm mặt bằng kinh doanh và quảng bá tại thị trường Thái Nguyên. Về mặt sản phẩm, dự án cung cấp các loại hình bất động sản phù hợp với cả nhu cầu lưu trú lẫn khai thác kinh doanh dài hạn, hướng đến phân khúc khách hàng quan tâm đến tính bền vững và tiêu chuẩn hạ tầng đồng bộ.

Việc phát triển khu đô thị gắn với quảng trường trung tâm và không gian phố đi bộ quy mô lớn được xem là bước đi quan trọng trong tiến trình hoàn thiện diện mạo đô thị của Thái Nguyên, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại và hội nhập.

Dự án Central Square Thái Nguyên góp phần phản ánh định hướng phát triển mới của địa phương, hướng tới một đô thị năng động, đồng bộ hạ tầng và gia tăng sức hấp dẫn trong bức tranh phát triển chung của khu vực phía Bắc.