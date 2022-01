Không gian sống phong cách Indochine tại The Tonkin giữa thủ đô

"Bản hòa tấu" Đông - Tây

Nhắc tới một trong những phong cách thiết kế có sức ảnh hưởng nhất trong hơn trăm năm qua tại Việt Nam, không thể không nhắc đến Indochine. Là sự giao thoa giữa nét đẹp hiện đại, lãng mạn của kiến trúc Pháp cùng vẻ mộc mạc của truyền thống Á Đông, Indochine vốn được dùng trong những công trình mang tính biểu tượng, những biệt thự sang trọng của giới quý tộc hay khu nghỉ dưỡng đắt đỏ.

Theo kiến trúc sư Đồng Mạnh Bình, người dành nhiều năm nghiên cứu về kiến trúc Indochine, nét đẹp vừa rực rỡ, vừa trang nhã của Indochine đến nay vẫn thu hút nhiều thế hệ người Việt, đặc biệt là những người có gu thẩm mỹ. Các kiến trúc sư cũng cố gắng mang âm hưởng phong cách này vào các kiến trúc hiện đại, tuy nhiên chủ yếu vẫn gói gọn trong những căn hộ riêng biệt, chưa tạo thành một tổng thể kiến trúc quy mô, có dấu ấn Indochine đậm nét.

The Tonkin tái hiện phong cách kiến trúc Indochine đỉnh cao tại phía tây Hà Nội.

Vì thế, The Tonkin (nằm trong đại đô thị Vinhomes Smart City) ra đời đã tạo ra sự yêu thích đặc biệt trên thị trường bất động sản. Ông Bình đánh giá, The Tonkin là một trong những dự án căn hộ mang "chuẩn Indochine" trong kiến trúc đương đại, khéo léo đưa âm hưởng Đông Dương vào trong thiết kế cảnh quan và tiện ích, tạo nên một không gian sống đẳng cấp và chất sống khác biệt. Ở The Tonkin vừa có chất kiêu kỳ, tinh tế của kiến trúc châu Âu, nhưng vẫn thanh lịch, tinh xảo mang đậm văn hóa, bản sắc Việt Nam.

Việc thổi hồn Indochine vào khu đô thị hiện đại đã giúp The Tonkin gây chú ý trên thị trường bất động sản hiện nay. Theo ông Trần Thành Long, một nhà môi giới bất động sản lâu năm tại Hà Nội, sự độc đáo kết hợp với số lượng các căn giới hạn khiến The Tonkin vừa ra mắt đã trở thành dự án đầy sức nóng trên thị trường, với sự quan tâm của những nhà đầu tư nhanh nhạy.

Cụ thể, The Tonkin chỉ bao gồm 2 tòa căn hộ cao cấp trong tổng thể đại dự án, với 586 căn một tòa, tổng 1.172 căn.

"The Tonkin có tiềm năng tăng giá vì phong cách thiết kế Đông Dương và số lượng căn ít, thúc đẩy nhu cầu của thị trường", nhà môi giới bất động sản kinh nghiệm cho hay.

Không gian tại The Tonkin đậm chất xi-nê.

Đặc quyền tiện ích cho giới thượng lưu

Là một bước tiến mới về kiến trúc Indochine và số lượng hạn chế, The Tonkin còn hấp dẫn bởi loạt tiện ích đáp ứng đòi hỏi cao về chuẩn sống của cư dân đô thị hiện đại.

Indochine Resort như ốc đảo nghỉ dưỡng ngay trong lòng phố thị.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong hệ thống tiện ích cảnh quan tại The Tonkin là bể bơi nhiệt đới Indochine Resort rộng tới 1.000m2. Việc mang bể bơi vào trong kiến trúc Indochine mà không phá vỡ tổng thể thiết kế được xem là việc khó, đòi hỏi các kiến trúc sư làm sao hài hòa cảnh quan, mà vẫn đảm bảo được tiện nghi không thể thiếu này trong cuộc sống hiện đại. Đây là nơi mọi thành viên trong gia đình có thể tìm thấy những giây phút thảnh thơi cùng nhau, tái tạo năng lượng.

Nhìn từ trên cao, Indochine Resort như ốc đảo nghỉ dưỡng đúng nghĩa, mang tới sự riêng tư tuyệt đối cho những cư dân The Tonkin. Với tổng thể giao hòa của tiểu cảnh nước, của chòi thư giãn giữa hồ và những rặng dừa xanh mát, Indochine Resort mang thiên nhiên đến gần hơn với mọi cư dân.

Cũng mang ý nghĩa kiến tạo chất sống xanh, The Tonkin còn có Palm Garden - khu vườn lấy cảm hứng từ rừng mưa nhiệt đới với đa dạng các loài cây, hoa nhiều màu sắc; hay giàn cảnh quan mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế và những đường dạo uốn lượn nhẹ nhàng có tên The Muse - tất cả hòa quyện đem tới những phút giây an nhiên, thư thái cho mọi gia đình.

Đường dạo Bamboo Path mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Anh Thành Nghĩa (Hà Nội) cho biết, dù mới chỉ nhìn trên hình ảnh, nhưng anh ấn tượng với hệ thống tiện ích dành riêng cho cư dân The Tonkin. "Nhìn đường dạo Bamboo Path với rặng tre xanh mang đậm truyền thống văn hóa Việt Nam là tôi đã mê ngay và quyết định mua ngay một căn tại The Tonkin", anh Nghĩa chia sẻ.

Cùng với đó, mọi thành viên trong gia đình cư dân The Tonkin còn được thỏa mãn đam mê vân động và gắn kết cộng đồng thông qua hệ thống sân chơi trẻ em Joylie Park, sân tập gym ngoài trời, thảm cỏ yoga Zenith Zone cùng với các sân tập thể thao khác.

Chất sống thượng lưu tại The Tonkin còn được đảm bảo bởi hệ sinh thái đẳng cấp Vingroup, bao gồm Vincom -VinSchool - Vinmec - VinBus - Vinhomes, nơi mọi cư dân đều tận hưởng cuộc sống tiện nghi đủ đầy từ ăn uống, mua sắm, học tập, khám chữa bệnh, và giao thông văn minh. Theo giới đầu tư, vị trí đắc địa "gần đường, cận tiện ích" hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm sống tiện lợi cho các cư dân tại The Tonkin.