Không gian sống bên vịnh di sản tại Grand Bay Halong Villas

Hệ thống dịch vụ 5 sao tại clubhouse được quản lý bởi thương hiệu quốc tế New World

Sự kiện "Live Grand - Sống tinh hoa" ngày 3/7 vừa qua do chủ đầu tư BIM Land và đơn vị phát triển kinh doanh MGV tổ chức tại clubhouse dự án Grand Bay Halong Villas - nơi hội tụ các tiện ích dành riêng cho các chủ nhân.

Hành trình trải nghiệm đã đem đến cho hơn 200 vị khách hình dung rõ nét hơn về một cuộc sống ngay kế bên vịnh Hạ Long di sản. Xuyên suốt sự kiện, khách hàng được chiêm ngưỡng không gian đẳng cấp của clubhouse - công trình với quy mô 2 tầng, tổng diện tích lên tới 5.000 m2, được tư vấn nội thất bởi Sirhalo - đơn vị thiết kế nội thất và kiến trúc với danh mục đa dạng các nhà hàng hạng sang và khách sạn cao cấp quốc tế. Không gian clubhouse đầy thư thái với sắc xanh tươi mát từ hệ cây xanh cảnh quan đậm phong cách miền nhiệt đới bên cạnh 2 hồ bơi đẳng cấp, cùng âm nhạc du dương từ dàn nhạc live ngay tại lối vào đón khách.

Khi chính thức hoạt động, clubhouse sẽ "trình làng" các dịch vụ cao cấp dành cho chủ nhân dinh thự như khu vui chơi trẻ em, phòng tập gym và bể bơi 4 mùa. Ngoài ra, cư dân có thể sử dụng các dịch vụ được tính phí tại quầy bar, phòng golf mô phỏng và phòng họp đa chức năng đẳng cấp tại clubhouse.

Grand Bay Halong Villas không chỉ có kiến trúc bề thế, uy nghi; vị trí biệt lập cùng tầm nhìn kỳ vĩ… mà còn sự hiện diện của thương hiệu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới New World - thuộc phân khúc cao cấp của Tập đoàn Rosewood Hotel lừng danh, đơn vị sẽ quản lý vận hành clubhouse và khu vực chung của dự án.

Clubhouse - nơi hội tụ những tiện ích dành riêng cho chủ nhân Grand Bay Halong Villas (Ảnh: Bim Land).

"Luôn đề cao và chú trọng vào sự thấu hiểu khách hàng, mong muốn xây dựng mối quan hệ bền chặt, tin tưởng với khách hàng, vì thế phong cách dịch vụ của New World luôn độc đáo, tận tụy và đầy đam mê. Nguyên tắc này đã thấm nhuần và trở thành triết lý dịch vụ theo bản năng tại bất cứ nơi đâu đội ngũ nhân viên của New World đặt chân đến. Đến với vùng đất kỳ quan, New World hứa hẹn sẽ đem lại những trải nghiệm tuyệt vời và trọn vẹn cho những chủ nhân của Grand Bay Halong Villas, tiếp đãi họ bằng tấm lòng đáng mến - chân thành, dịch vụ được cá nhân hóa theo tiêu chuẩn quốc tế và những giá trị thấm nhuần nét đẹp văn hóa địa phương", ông Đinh Công Tài - Phó phòng Marketing BIM Land chia sẻ tại sự kiện.

Ông Đinh Công Tài - đại diện chủ đầu tư BIM Land chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Bim Land).

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, bên cạnh trải nghiệm tại clubhouse, khách hàng còn được lắng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Phạm Cương về thế đất của Grand Bay Halong Villas. Theo ông, nhìn một cách tổng quát, khu dinh thự được quy hoạch rất hợp lý, các dãy nhà được thiết kế theo hình vòng cung ôm ấp, nương tựa nhau vươn dần ra biển, đường xá uốn lượn quanh co hài hòa với cảnh quan. Chủ đầu tư không tận dụng tối đa diện tích đất trống, mật độ xây dựng vừa phải, cây xanh, mặt nước, không gian hiện đại nhưng vẫn hòa mình với thiên nhiên, không làm phá vỡ cảnh quan chung.

"Địa hình bán đảo giúp khu dinh thự vừa có sự riêng biệt, an ninh được đảm bảo nhưng không tách biệt hoàn toàn với các khu vực xung quanh. Từ khu dinh thự có thể dễ dàng kết nối bằng các hệ thống đường giao thông với trung tâm của TP Hạ Long và các vùng lân cận. Điều đó tạo nên một môi trường sống vừa yên bình nhưng cũng không kém phần năng động", ông nhấn mạnh.

Chương trình còn có sự góp mặt của "khách mời đặc biệt" là đoàn xe motor cao cấp Harley Davidson (H.O.G). Thành viên đoàn xe là khách hàng thân thiết của dự án đã vượt chặng đường từ Hà Nội xuống Hạ Long để tham gia sự kiện đồng thời chia sẻ về hành trình khám phá vẻ đẹp của cảnh quan vịnh Hạ Long và khu đô thị Halong Marina.

Hành trình khám phá khu đô thị du lịch Halong Marina của đoàn xe motor cao cấp Harley - Davidson (Ảnh: Bim Land).

Chị Loan, một khách hàng đã từng mua dự án của chủ đầu tư BIM Land tại Phú Quốc chia sẻ sau hành trình trải nghiệm: "Tôi vừa kết thúc kỳ nghỉ kéo dài một tuần với gia đình tại Regent Phu Quoc. Vốn là khách đã sở hữu bất động sản của chủ đầu tư BIM Land, tôi rất có lòng tin ở Grand Bay Halong Villas. Dự án có vị trí mặt vịnh rất đẹp và đặc biệt có đường bờ biển riêng, đây sẽ là nơi nghỉ dưỡng ưa thích của gia đình chúng tôi mỗi dịp cuối tuần".

Không gian sống tại dinh thự Luxury Villa

Sự kiện "Live Grand - sống tinh hoa" cũng là dịp để chủ đầu tư BIM Land và đơn vị phát triển kinh doanh Địa ốc MGV ra mắt bộ sưu tập dinh thự Luxury Villa thuộc dự án Grand Bay Halong Villas. Đây là bộ sưu tập độc nhất vô nhị tính đến thời điểm này của chủ đầu tư BIM Land được hoàn thiện thô trước khi giới thiệu đến khách hàng.

Khách hàng được chia sẻ quy hoạch chung của khu đô thị Halong Marina và bộ sưu tập Luxury Villa tại Sales Gallery BIM Land (Ảnh: Bim Land).

Grand Bay Halong Villas có lợi thế sở hữu vị trí mặt biển khan hiếm, địa thế hình cánh cung vươn ra khung cảnh vịnh Hạ Long với tổng diện tích khu là 7,8 ha cùng đường bờ biển trải dài tới 520 m. Nhờ đó, dự án có tầm nhìn kỳ vĩ "view vịnh, cận hồ, kế vườn, kề công viên" và pháp lý đất ở đô thị, sở hữu lâu dài. Chỉ mới ra mắt được 2 tháng, quỹ hàng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của Grand Bay Halong Villas đã được sự đón nhận tích cực của các chủ nhân và giới đầu tư.

"Bộ sưu tập Luxury Villa không chỉ là mảnh ghép hoàn hảo, mang đến chất sống riêng tư, sang quý dành cho các chủ nhân tinh anh mà còn mở ra cơ hội đầu tư đắt giá trong bối cảnh Hạ Long khan hiếm nguồn cung bất động sản mặt biển", đại diện Bim Land nhấn mạnh.

Thông tin dự án Grand Bay Halong Villas:

Chủ đầu tư: BIM Land

Đơn vị phát triển kinh doanh: Địa ốc MGV

Hệ thống phân phối chiến lược: MGVS - MGVN - MGVP - Mai Việt - Happy Land - VNT - Newlife Land - TLAND