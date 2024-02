Lễ khởi công dự án The Opus One tại Vinhomes Grand Park (Ảnh: Vinhomes).

Căn hộ cao cấp phong cách resort cho giới thượng lưu

Bổ sung vào bộ sưu tập căn hộ cao cấp tại đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Opus One là mảnh ghép hoàn thiện bức tranh an cư, mang đến cho cộng đồng cư dân thành đạt một không gian sống vị trí tâm điểm cạnh Vincom Mega Mall, quảng trường Golden Eagle, cùng tầm nhìn toàn cảnh đại công viên 36ha và sân tập golf.

The Opus One cũng là dự án đánh dấu sự hợp tác đẩy mạnh thị trường khu vực phía Nam giữa Công ty Cổ phần Vinhomes và Tập đoàn Samty với hơn 40 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và cho thuê bất động sản (BĐS) tại Nhật Bản. Dự án được triển khai xây dựng trên diện tích hơn 2,3ha, bao gồm 4 tòa tháp căn hộ cao cấp.

Đại diện chủ đầu tư Vinhomes chia sẻ tại buổi lễ khởi công xây dựng dự án The Opus One (Ảnh: Vinhomes).

Phát biểu tại buổi lễ khởi công xây dựng dự án, đại diện Vinhomes chia sẻ The Opus One là dự án hội tụ tinh hoa công nghệ và tiện ích, là một tuyệt phẩm đầy nghệ thuật giữa thành phố đáng sống bậc nhất khu vực phía Nam. Dự án được chăm chút tỉ mỉ và hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp bậc nhất, với sứ mệnh mang đến cho cư dân không gian sống hướng đến sống khỏe - sống xanh - sống văn minh.

Xứng danh "tuyệt phẩm căn hộ cao cấp phong cách resort", thiết kế các căn hộ và tiện ích nội khu tại The Opus One được đầu tư theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, mang đậm phong cách nghỉ dưỡng, kết nối con người với thiên nhiên giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

Với những nhà đầu tư và khách hàng tìm kiếm chất sống xứng tầm, những giá trị khác biệt và không gian sống không dành cho số đông của The Opus One không những mang đến một cuộc sống tại đại đô thị đáng sống bậc nhất mà còn khẳng định đẳng cấp và vị thế của chủ nhân.

Đại diện Tập đoàn Samty phát biểu tại lễ khởi công dự án The Opus One (Ảnh: Vinhomes).

Mảnh ghép hoàn thiện cuộc sống tại đại đô thị đáng sống bậc nhất

Được quy hoạch xây dựng tại tâm điểm của đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Opus One thụ hưởng những giá trị của đại đô thị Vinhomes Grand Park với hệ sinh thái "all in one" ít có trên quỹ đất rộng 271 ha. Đây là tiền đề giúp The Opus One khai mở cuộc sống cho giới tinh hoa, kết hợp giữa sự tiện nghi, thời thượng của các công trình tiện ích - dịch vụ độc đáo với không gian sống xanh vượt trội và hệ tiện ích theo chuẩn wellness.

Có thể kể đến đại công viên rộng 36ha với 15 công viên chủ đề phục vụ mọi nhu cầu thư giãn, giải trí, ngắm cảnh, rèn luyện thể thao, tổ chức tiệc ngoài trời; Vincom Mega Mall mô hình "Life- Design Mall" lớn nhất miền Nam và công viên vui chơi giải trí VinWonders sắp khai trương vào tháng 4/2024.

Cùng với đó là tòa tháp văn phòng hạng A được quản lý vận hành bằng công nghệ thông minh; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec; phố thương mại - ẩm thực Broadway; trạm xe điện thông minh VinBus; sân tập golf tiêu chuẩn cùng nhiều sân thể thao, sân vận động đa năng… dành cho cư dân nhiều độ tuổi.

The Opus One thụ hưởng hệ sinh thái "all in one" của đại đô thị Vinhomes Grand Park (Ảnh: Vinhomes).

Cư dân The Opus One cũng có thể yên tâm với việc học tập của thế hệ tương lai khi đại đô thị Vinhomes Grand Park sở hữu hệ thống 24 điểm trường học các cấp, trong đó có các cơ sở giáo dục nổi tiếng như Vinschool, hay trường quốc tế Brighton College, Korea Global School với phương pháp giảng dạy và chất lượng đào tạo tiên tiến, vượt trội, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2025.

Sự xuất hiện của dự án The Opus One nói riêng và sự phát triển của đại đô thị Vinhomes Grand Park nói chung là cột mốc khẳng định cho kỷ nguyên đô thị mới đang dần hoàn thiện, thắp sáng TP Thủ Đức trong hành trình trở thành tâm điểm công nghệ - sáng tạo - giao thương hàng đầu TPHCM.