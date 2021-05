Khi an toàn trở thành tiêu chuẩn mới của căn hộ hiện đại

Dân trí Tiêu chuẩn để chọn mua một căn hộ chung cư tốt là vấn đề chưa bao giờ cũ. Giờ đây, bên cạnh vị trí, tiện ích và giá bán, khách hàng còn quan tâm đến các tiêu chí kỹ thuật để hạn chế những rủi ro và tai nạn có thể xảy ra.

Điểm nóng an toàn chung cư

An toàn chung cư là vấn đề đang được cộng đồng quan tâm hơn bao giờ hết. Trong đó, các vấn đề bảo hộ cho trẻ nhỏ, cháy nổ và phòng ngừa dịch bệnh được đưa vào danh sách các tiêu chí không thể thiếu.

Theo đó, ban công là một trong những điều cần lưu ý nhất khi ở chung cư. Đối với các gia đình có trẻ em, lan can ban công phải có chiều cao tối thiểu 1,4m mới đảm bảo an toàn. Ban công phải được làm bằng các thanh dọc hoặc đặc để tránh trường hợp trẻ con trèo lên dễ dàng. Ngoài ra, hiện nay có một giải pháp khá thuận tiện và hiệu quả đó là làm lưới an toàn.

Hiện một số nhà phát triển dự án nhà cao tầng cũng đã đưa ra nhiều biện pháp mới độc đáo, hiệu quả trong an toàn, an ninh và phòng chống dịch bệnh cho cư dân

Bên cạnh đó, theo quy định PCCC trong xây dựng chung cư hiện hành của Bộ Xây dựng, các tòa nhà, chung cư xây mới trong thời điểm này cứ mỗi 20 tầng cao phải có 1 tầng dành cho công tác lánh nạn. Không gian này cần được đầu tư thiết kế và trang bị theo đúng tiêu chuẩn để phòng khi hỏa hoạn hay sự cố xảy ra.

Việt Nam sẽ phải tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh. Các chung cư cần tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái "bình thường mới" như hệ thống cửa tự động, công nghệ "không chạm" bên cạnh công tác khử khuẩn thường xuyên. Tuy nhiên, số dự án sở hữu những công nghệ này hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay và thường có giá bán vô cùng đắt đỏ.

D-Homme: Thế hệ căn hộ sức khỏe và an toàn toàn diện

Bên cạnh những tiện ích thường thấy, hiện một số nhà phát triển dự án nhà cao tầng cũng đã đưa ra nhiều biện pháp mới độc đáo, hiệu quả trong an toàn, an ninh và phòng chống dịch bệnh cho cư dân.

Ra mắt giai đoạn 2 của dự án, D-Homme được nhiều khách hàng dành lời khen cho thiết kế lan cao 1.4m, vượt trên độ cao thường thấy là 1.1m. Chưa kể, mỗi căn hộ còn được trang bị lưới thủy tinh cho ban công từng căn hộ. Trang bị này mang đến sự an toàn tuyệt đối cho các cư dân nhí nhưng vẫn đảm bảo thẩm mỹ sang trọng cho ngôi nhà.

Ban công độ cao chuẩn 1m4 cùng trang bị lưới thủy tinh mang đến sự an toàn tuyệt đối cho các cư dân nhí nhưng vẫn đảm bảo thẩm mỹ sang trọng cho ngôi nhà.

Nói đến yếu tố an toàn, DHA Corp còn ghi điểm trong đầu tư dự án D-Homme với việc dành trọn tầng số 17 cho công tác lánh nạn theo quy định PCCC mới nhất của khu vực. Bên cạnh đó, các thiết bị PCCC và bộ dụng cụ thoát hiểm còn được trang bị đầy đủ từ tầng lánh nạn cho đến từng căn hộ cho cư dân.

Trước đó, căn hộ D-Homme đã được đón nhận với mô hình căn hộ sức khỏe "thời" dịch bệnh không chỉ dừng lại ở yếu tố xanh mà còn được đầu tư hệ thống đón nắng và giúp khí tươi vào nhà, đẩy thán khí ra ngoài.

Mô phỏng về hệ thống đón sáng tự nhiên ở dự án D-Homme

Cụ thể, với D-Homme, việc sở hữu hành lang rộng 1,8m, trần cao 3m sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón gió tươi và tiếp sáng theo phương ngang cho từng căn hộ. Sống trong những căn hộ thông thoáng, trong lành không những giúp gia chủ tránh được dịch bệnh mà còn tốt cho sức khỏe tinh thần. Cùng với đó là các thiết bị tiện ích công nghệ "không chạm" dẫn đầu xu hướng như hệ thống cửa và thang máy tự động, FaceID, Digital Key, Smart Video Call…

Chủ đầu tư DHA Corp của dự án cũng mạnh tay chi tiền tỷ cho những hạng mục tiện ích khác độc đáo, bảo vệ sức khỏe cư dân. Hồ bơi điện phân đồng đầu tiên tại khu Tây thay cho việc làm sạch nước hồ bơi bằng clo, tránh gây kích ứng da và khô tóc, hoàn toàn tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, hồ sục khoáng CO2, Aqua Gym cũng được đầu tư chăm chút.

D-Homme đặc biệt xây dựng môi trường sống hoàn hảo với những tiện ích vượt trội, chăm chút cho sức khỏe mỗi thành viên trong gia đình.

Thấu hiểu nhu cầu cần sự bảo vệ tuyệt đối và tôn trọng trong vấn đề sinh hoạt cá nhân của phân khúc khách hàng thượng lưu, chủ đầu tư DHA Corporation đầu tư mạnh cho an ninh 5 lớp nghiêm ngặt với: Trạm bảo vệ thường trực ngay tại cổng ra vào 24/7, hệ thống CCTV dày đặc, công nghệ nhận diện khuôn mặt bảo mật cho hầm xe, thang máy, cửa vào căn hộ...

Mặt khác, khi xây dựng dự án, DHA Corp cũng lựa chọn thiết bị không chỉ chất lượng, hiện đại mà còn có tuổi thọ cao. Do đó, căn hộ D-Homme không chỉ có giá trị trong hiện tại mà còn mang lại nhiều lợi nhuận nếu đầu tư lâu dài. Đây được xem là những bước đi tiên phong trên thị trường khi mà việc phát triển chung cư an toàn là xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai.

Trường Thịnh