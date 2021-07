Khám phá dự án hạng sang Grandeur Palace - Giảng Võ

Dân trí Tọa lạc tại mặt tiền đường Giảng Võ - quận Ba Đình, Grandeur Palace - Giảng Võ là dự án hạng sang "hiếm hoi" tại Thủ đô đáp ứng được đúng "gu" của giới thượng lưu.

Grandeur Palace - Giảng Võ sở hữu vị trí "vàng" của quận Ba Đình.

Dự án được phát triển bởi Văn Phú - Invest và đi vào vận hành từ tháng 10/2020, gồm 32 dinh thự và tòa tháp căn hộ sang trọng cao 22 tầng. Với quỹ đất khan hiếm tại nội đô Hà Nội, Grandeur Palace - Giảng Võ tạo sự tò mò với nhiều khách hàng và nhà đầu tư khi hội tụ đa dạng các sản phẩm thấp tầng và căn hộ cao cấp. Dự án còn gây ấn tượng bởi phong cách thiết kế sang trọng, phảng phất nét uy quyền châu Âu và sự đương đại tinh tế.

Một góc cây xanh trong khu dinh thự của Grandeur Palace - Giảng Võ.

Giới thượng lưu Hà thành ưa chuộng Grandeur Palace - Giảng Võ bởi tính "limited" của bộ sưu tập căn hộ và dinh thự tại đây. Cộng đồng cư dân nhỏ, cùng đẳng cấp, mang đến sự riêng tư cao và đồng điệu trong văn hóa sống. Mua nhà không chỉ mua không gian sống mà còn là "mua" người hàng xóm - đó là ưu điểm mà không nhiều dự án có thể đem lại cho khách hàng.

Sự riêng tư và an ninh tại dự án đúng chuẩn bảo mật dành cho VVIP: hệ thống an ninh 24/7 gồm 4 lớp nghiêm ngặt. Lớp một là trạm bảo vệ thường trực ngay cổng ra vào với đội ngũ vệ sĩ chuyên nghiệp. Lớp thứ hai tại sảnh, chiếc thẻ từ bảo mật cho phép cư dân đi đến căn hộ mong muốn. Lớp an ninh thứ ba là hệ thống CCTV dày đặc tại các lối dạo bộ nội khu giúp nhân viên an ninh tại trung tâm điều khiển phát hiện và xử lý kịp thời những tình huống bất ngờ. Lớp an ninh thứ tư chính là hệ thống giao thông nội khu bên dưới lòng đất vừa đảm bảo an toàn cho cư dân vừa duy trì sự yên tĩnh cho không gian bên trên.

Tại Grandeur Palace - Giảng Võ, mỗi căn nhà mà khách hàng lựa chọn đều chứa đựng tâm huyết của các kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng dày dặn kinh nghiệm. Khu dinh thự hạng sang với phần mặt ngoài từng căn được ốp đá tự nhiên nguyên khối và thiết kế phào chỉ chi tiết, tinh xảo. Vật liệu hoàn thiện căn nhà chú trọng đến tính an toàn và sự tiện nghi của gia chủ, như cửa sổ kính điện có thể điều chỉnh độ trong, cửa ra vào bằng gỗ lim Nam Phi, hệ thống cây xanh cảnh quan mát lành giúp cung cấp không khí tươi sạch cho gia đình.

Căn hộ với tầm view thoáng đẹp tạo không gian sống sang trọng.

Không gian sống tại tháp căn hộ cũng gây ấn tượng mạnh với khách hàng nhờ các vật liệu chăm sóc sức khỏe cao cấp. Toàn bộ mặt ngoài tháp được ốp kính low - e cản tia UV, giúp giảm nhiệt độ nóng, bảo vệ làn da và cách âm gần như hoàn hảo. Các căn hộ được lát sàn gỗ tạo ion âm và đá tự nhiên giúp gia chủ nâng cao đề kháng, môi trường sống trong lành. Toàn bộ trang thiết bị hoàn thiện là các thương hiệu uy tín thế giới như Grohe, Daikin, Bosch, Panasonic… Có thể nói, hiếm có dự án nào quan tâm đến từng chi tiết trong căn hộ như tại Grandeur Palace - Giảng Võ.

Sảnh căn hộ phong cách 5 sao.

Một điểm nhấn đặc biệt gây ấn tượng với bất kỳ ai đến đây là khu vực sảnh căn hộ cao đến 7m, bài trí nội thất theo phong cách khách sạn 5 sao. Các nghệ nhân lành nghề đã mất hàng trăm giờ để chạm khắc nên bức tường ốp gỗ với thiết kế lượn sóng. Không gian sảnh vừa sang trọng vừa ấm áp với ánh sáng vàng từ hệ đèn chùm nhập khẩu lắp đặt riêng cho dự án.

Grandeur Palace - Giảng Võ còn trở thành điểm hút khách nhờ bể bơi 4 mùa vô cực trên không, với chiều dài bể lên tới 50m (đạt tiêu chuẩn chiều dài bể Olympic). Bể bơi được trang trí vách kính trong suốt và tầm nhìn không giới hạn, giúp từng chủ nhân căn hộ và dinh thự trải nghiệm đẳng cấp sống sang ít nơi nào có được.

Grandeur Palace - Giảng Võ do Văn Phú - Invest phát triển và CBRE vận hành. Dự án đạt giải thưởng Căn hộ hạng sang tốt nhất tại Hà Nội 2020 (Best Luxury Condo in Hanoi 2020) do Asia PropertyGuru trao tặng.

Tìm hiểu dự án tại đây: www.grandeurvanphu.vn

Trường Thịnh