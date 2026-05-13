Khám phá các dòng khoáng tại Forest Onsen - Tổ hợp trị liệu ở Eco Retreat

Forest Onsen nằm trong đại đô thị Eco Retreat rộng 220ha ở cửa ngõ phía Tây TPHCM, cách bến Bạch Đằng từ 30 phút di chuyển, do nhà sáng lập Ecopark phát triển.

Đa dạng phòng xông

Forest Onsen gồm 2 cặp tháp đôi: Tháp đôi Forest và tháp đôi Onsen, được thiết kế liền mạch không gian cảnh quan mang tinh thần Zen Tropical nối liền từ tầng 1 lên đến tầng 5A - nơi đặt Onsen Clubhouse - tổ hợp khoáng nóng trị liệu quy mô 1.800m2 được đầu tư bài bản theo tinh thần trị liệu, phục hồi, tái tạo sức khỏe chuyên sâu.

Onsen Clubhouse gồm đa dạng các phòng xông trị liệu, như: xông khô, xông ướt, xông tuyết, xông đá muối cùng các bể ngâm onsen trong nhà và ngoài trời như: bể ngâm lụa, bể ngâm chum, bể sục jacuzzi, bể ngâm chân, bể ngâm nước lạnh (15 độ C), cùng hệ thống các bể ngâm khoáng nóng onsen (38 độ C - 42 độ C), bể ngâm dành riêng cho trẻ em…

Cùng với đó là hệ thống các phòng spa, nhà hàng tạo thành vòng tròn chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi giải trí khép kín tại khối đế căn hộ của mỗi cư dân.

Điểm nhấn trong hệ thống các phòng xông là phòng xông tuyết với nhiệt độ được làm lạnh từ âm 10°C đến 5°C, sử dụng máy tạo tuyết rơi ngay trong phòng, mang đến cảm giác thích thú và trải nghiệm khác biệt, đắt giá giữa tiết trời nóng ấm của miền Nam.

Với phương pháp ngâm nóng, lạnh kết hợp hoặc xông nóng, lạnh cùng với hoạt động xoa tuyết đều lên khắp cơ thể là liệu pháp kích thích hệ thống thần kinh dưới da có tác dụng: tăng sức đề kháng, giảm stress và hồi phục sức khỏe sau vận động hiệu quả, tăng cường lưu thông máu, thư giãn cơ, săn chắc da, tăng cường hệ miễn dịch…

Phòng xông hơi đá muối với các khối đá muối Himalaya được gắn lên vách. Phía sau các khối đá này bố trí hệ thống đèn cung cấp nhiệt lượng giúp đá muối giải phóng các ion âm.

Với nhiệt độ 45-60°C, giúp không khí trong phòng luôn khô ráo để các phân tử muối không bị ẩm. Khi nhiệt độ tăng, các ion muối sẽ khuếch tán vào không khí, hỗ trợ làm sạch hệ hô hấp của người dùng, giúp đào thải độc tố và làm sạch lỗ chân lông.

Đa dạng dòng khoáng, bể tắm

Tắm khoáng nóng là bí quyết giúp Nhật Bản trở thành quốc gia sống thọ, sống khỏe hàng đầu thế giới. Trong bối cảnh y học hiện đại đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng của các bệnh mãn tính liên quan đến lối sống, khoáng nóng được nhìn nhận là phương pháp can thiệp phòng ngừa có cơ sở, được áp dụng rộng rãi tại Nhật và nhiều quốc gia tiên tiến.

Vì vậy, để cư dân Forest Onsen nói riêng, Eco Retreat nói chung có thể tận hưởng các liệu trình chăm sóc sức khỏe từ khoáng nóng, chủ đầu tư đã mang mô hình ngâm khoáng nóng kết hợp các giải pháp spa trị liệu chuẩn Nhật về với cư dân.

Các bể tắm khoáng tại Forest Onsen sử dụng công nghệ khoáng hóa hiện đại, trang bị hệ thống lọc tuần hoàn liên tục, giúp loại bỏ tạp chất có hại cho da và đảm bảo chất lượng nước khoáng khi có nhiều khách hàng sử dụng cùng một lúc. Kết hợp với việc sử dụng đa dạng dòng khoáng khác nhau, tổ hợp Forest Onsen đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của cư dân Eco Retreat cũng như các khu vực lân cận.

Đầu tiên là dòng khoáng Yufuin onsen - lấy theo tên thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Nhật Bản, với thành phần là khoáng Yufuin được nhập khẩu từ Nhật Bản. Yufuin Onsen là bể nước nóng có tính kiềm, làm mềm bề mặt da, rửa sạch chất béo và chất bài tiết.

Yufuin Onsen còn được gọi là “Bijin no Yu” (Onsen mỹ nhân) có tác dụng giúp tẩy tế bào chết tự nhiên, làm sạch, mềm da, giúp làn da được mịn màng và trung hòa axit trên bề mặt da. Đây là lựa chọn yêu thích của phái nữ. Ngoài ra, Yufuin Onsen còn hữu ích cho người mắc chứng đau thần kinh, đau cơ, viêm khớp và giảm mệt mỏi.

Thứ hai là dòng khoáng Nyuto onsen. Nyuto Onsen được lấy theo tên của ngọn núi Nyuto ngay sát ngôi làng cùng tên của tỉnh Akita, Nhật Bản. Nyuto Onsen tại Onsen Clubhouse với thành phần là khoáng Nyuto được nhập khẩu từ Nhật Bản. Nyuto Onsen là bể nước nóng có tính kiềm, chứa nhiều muối nở có tác dụng làm mềm bề mặt da, đồng thời cuốn trôi các chất béo và chất bài tiết trên da nên giúp sảng khoái sau khi tắm.

Thứ ba là dòng khoáng Hakone Onsen. Hakone nằm ở phía Tây của tỉnh Kanagawa. Hakone Onsen là khu suối nước nóng được hình thành bởi hoạt động của núi lửa Hakoneyama qua 400.000 năm. Hakone Onsen tại Onsen Clubhouse với thành phần là khoáng Hakone được nhập khẩu từ Nhật Bản.

Hakone Onsen là bể nước nóng chứa nhiều muối, hoạt chất này được cho là giúp tăng cường tác dụng của việc tắm nước nóng, thúc đẩy tuần hoàn máu và làm ấm cơ thể. Hakone Onsen còn giúp da không bị khô, cải thiện chứng bệnh lạnh tay chân, viêm da dị ứng, cải thiện giấc ngủ, tăng sức đề kháng.

Onsen Clubhouse được thiết kế đa dạng loại hình bể ngâm khoáng với điểm nhấn là bể ngâm dạng nằm (ne-yu). Khác với các bể ngâm trong tư thế đứng hay ngồi, bể ne-yu được thiết kế với độ sâu mực nước chỉ 15-20cm để khách hàng có thể nằm ngâm mình lâu mà không bị quá nóng. Tư thế này giúp loại bỏ áp lực trọng lực lên cột sống và các khớp, cho phép toàn bộ hệ cơ bắp được thả lỏng thư giãn, ổn định huyết áp, tăng khả năng lưu thông máu.

Onsen Clubhouse cũng thiết kế bể tắm dành riêng cho trẻ nhỏ được giữ ở mức nhiệt độ vừa phải khoảng 35 độ C. Nước nóng hàm lượng khoáng chất được tinh chỉnh, không mùi giúp trẻ tăng đề kháng, có thể vui chơi thỏa thích mà không gây kích ứng da, mắt mũi.

Không chỉ mang đến phong cách sống và chăm sóc sức khỏe tích hợp vào đô thị, Forest Onsen còn là tổ hợp căn hộ sở hữu vị trí đắc địa khi view (tầm nhìn) trọn ra Hồ Thiên Nga, mở rộng tầm nhìn cho các căn hộ tầng cao khi thu trọn cả khu rừng retreat (sinh thái) trong tầm mắt.

Tại tọa độ vàng này, Forest Onsen được đầu tư mạnh mẽ vào thiết kế nhằm mang lại trải nghiệm khác biệt cho gia chủ. Các căn hộ 2 -3 phòng ngủ được bố trí khu vườn riêng, khác với cách thiết kế ban công rộng, vườn được phát triển trên không gian ôm trọn phòng khách, mang lại trải nghiệm tương tự như một căn biệt thự song lập khi gia chủ mở cửa nhà là bước vào khu vườn riêng tư đặt trên cao, sau đó mới bước vào không gian của phòng khách.

Ngoài ra, Forest Onsen được thiết kế với đa dạng loại hình căn hộ diện tích từ 38m2 đến 200m2 như studio, căn hộ 1-3 phòng ngủ, duplex, dual key, penthouse, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng dành cho người trẻ, gia đình, nhu cầu có căn nhà chăm sóc sức khỏe hoặc mô hình vận hành cho thuê dành cho chuyên gia.

