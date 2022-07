Ixora Ho Tram by Fusion - Một điểm đến, đa trải nghiệm

Hồ Tràm là một trong những điểm đến hấp dẫn tại khu vực phía Nam bởi vẻ đẹp nguyên sơ, thiên nhiên trong lành và thuận tiện di chuyển. Nơi đây chỉ cách TPHCM 2 giờ đi xe và cách sân bay quốc tế Long Thành 50 phút di chuyển cùng hàng loạt dự án hạ tầng mang tầm cỡ quốc gia đã và đang được triển khai.

Là một trong những dự án tiên phong mang tính biểu tượng của Hồ Tràm, The Grand Ho Tram Strip, với diện tích 164 ha, gây ấn tượng mạnh cho du khách trong và ngoài nước bởi tầm vóc và quy mô phát triển hàng đầu khu vực.

Kể từ năm 2019, với chiến lược đầu tư dài hạn của Lodgis Hospitality Holdings, liên doanh giữa quỹ đầu tư vốn cổ phần hàng đầu thế giới Warburg Pincus và công ty quản lý đầu tư hàng đầu Việt Nam VinaCapital, thông qua công ty con là Ho Tram Project Company Ltd. (HTP) - chủ đầu tư của The Grand Ho Tram Strip, dự án này được nâng lên một tầm cao mới. Theo đó, dự án được định hướng phát triển trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á, nơi quy tụ quần thể tiện ích vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi thư giãn và tiếp đãi bạn bè, đối tác đẳng cấp hàng đầu.

"Kỷ nguyên" của những khu nghỉ dưỡng phức hợp đẳng cấp quốc tế

Tại châu Á, Singapore là một trong số những nơi khiến cho khái niệm khu phức hợp nghỉ dưỡng được biết đến rộng rãi hơn. Ngay sau khi khai trương 2 khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế là Marina Bay Sands và Resorts World Sentosa vào năm 2010, Singapore đã chứng kiến sự gia tăng gần 2 triệu lượt khách quốc tế. Sau 4 năm kể từ ngày mở cửa, cả 2 khu nghỉ dưỡng đã tạo nên một diện mạo mới cho ngành du lịch nước này với tỷ lệ tăng trưởng về số lượng du khách quốc tế lên 60% cũng như doanh thu lên mức 90%. Hơn cả một nơi lưu trú thông thường, những khu phức hợp nghỉ dưỡng này với khách sạn cao cấp, không gian hội họp, trung tâm mua sắm, các nhà hàng đẳng cấp… giúp tạo nên một "thiên đường" nghỉ dưỡng và giải trí đích thực, thu hút một lượng lớn du khách quốc tế mỗi năm.

Một trong những khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á - The Grand Ho Tram Strip (Ảnh phối cảnh minh họa).

Tại Việt Nam, The Grand Ho Tram Strip hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành một trong khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á. Hiện dự án quy tụ hàng loạt các thương hiệu danh giá như InterContinental, Holiday Inn Resort, The Bluffs hay Fusion Hotel Group. Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều dự án thành phần được triển khai bao gồm công viên nước, trung tâm giải trí và dịch vụ đẳng cấp quốc tế. The Grand Ho Tram Strip quy tụ đội ngũ phát triển và điều hành dự án là các chuyên gia quốc tế dày dặn kinh nghiệm.

Chia sẻ từ đội ngũ lãnh đạo của The Grand Ho Tram Strip, trong tương lai không xa, The Grand Ho Tram Strip sẽ đón chào tất cả khách hàng trong và ngoài nước có thể đến để tận hưởng nghỉ dưỡng và hưởng thụ toàn bộ dịch vụ đẳng cấp thế giới một cách trọn vẹn ngay tại trong khu phức hợp mà không cần phải đi đâu xa, sánh ngang cùng những khu phức hợp giải trí nổi tiếng toàn cầu như Venetian Casino (Macau) hay Marina Bay Sands (Singapore).

Ixora Ho Tram by Fusion - dự án thành phần mới nhất của khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á

Nằm trong The Grand Ho Tram Strip, Ixora Ho Tram by Fusion tận hưởng lợi thế từ quần thể các tiện ích của khu phức hợp nghỉ dưỡng này để mang đến triệu trải nghiệm cho các khách hàng của dự án. Giữa rất nhiều lựa chọn trên thị trường, những khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế luôn được xem là "của hiếm" bởi không phải chủ đầu tư nào cũng có đủ năng lực về cả tài chính lẫn danh tiếng cùng kinh nghiệm để phát triển một dự án quy mô lớn theo tiêu chuẩn quốc tế như vậy.

Trong giai đoạn 1, The Grand Ho Tram Strip sở hữu 2 tòa tháp khách sạn có quy mô tầm cỡ, góp phần làm thay đổi bộ mặt của khu vực Hồ Tràm, đó là khách sạn 5 sao InterContinental Grand Ho Tram và Holiday Inn Resort Ho Tram Beach, một bảo chứng về chất lượng không gian lưu trú cũng như dịch vụ đi kèm.

Danh tiếng của các thương hiệu quốc tế không chỉ giúp thu hút lớp du khách cá nhân thành đạt cũng như các hoạt động MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions), mà còn tác động đến giá trị đầu tư bất động sản trong dài hạn. Holiday Inn Resort Ho Tram Beach đã mang thương hiệu này tại Việt Nam và hiện là điểm đến mới nổi đầy hấp dẫn với du khách.

Ixora Ho Tram by Fusion mang đến cơ hội đầu tư sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng trong khu phức hợp The Grand Ho Tram Strip (Ảnh phối cảnh minh họa).

Trong khi đó, một trong những sân golf huyền thoại mang tên The Bluffs, quy mô hơn 80 ha, được thiết kế bởi "Cá mập trắng" Greg Norman, người từng 2 lần giành chức vô địch giải Open Championship, đã liên tục giữ vững ngôi vị sân golf hàng đầu Việt Nam và thế giới, là một trong số ít sân golf phong cách links có năng lực tổ chức giải đấu tầm cỡ quốc tế.

Song song đó là hệ thống 15 nhà hàng và quầy bar mang đến trải nghiệm phong phú về tinh hoa ẩm thực Á - Âu và các tiện ích khác như hồ bơi, trung tâm nhạc nước, rạp chiếu phim, khu mua sắm The Grand Boutique, hệ thống spa, trung tâm giải trí jukebox karaoke… hứa hẹn biến kỳ nghỉ của chủ sở hữu trở thành khoảnh khắc đáng nhớ.

Đó là chưa kể đến kế hoạch xây dựng công viên nước hiện đại kề bên. Bức tranh về quần thể khu nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á, The Grand Ho Tram Strip đang từng ngày rõ nét hơn, hiện lên như một thiên đường giải trí nghỉ ngơi vui chơi bên bờ biển Hồ Tràm thanh bình và mảng xanh của hơn 11.000 ha rừng nguyên sinh Phước Bửu - Bình Châu.

Đại diện chủ đầu tư khẳng định, tầm vóc của The Grand Ho Tram Strip sẽ ngày càng lớn mạnh và khi đó, cơ hội để sở hữu một sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng tại đây sẽ cạnh tranh hơn rất nhiều. Dự án Ixora Ho Tram by Fusion giai đoạn 2 là cơ hội đầu tư đầy tiềm năng. Hiện dự án chuẩn bị ra mắt thị trường với quy mô 512 căn hộ condotel và 63 biệt thự sang trọng bên bờ biển.