Indochine được vinh danh "Top 10 thương hiệu xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương 2024"

Indochine được vinh danh trong hạng mục "Top 10 thương hiệu xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương 2024".

Indochine: Đơn vị phát triển kinh doanh và phân phối bất động sản hàng đầu

Trở thành 1 trong những doanh nghiệp lớn mạnh được vinh danh trong hạng mục "Top 10 thương hiệu xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương", Indochine minh chứng tiềm lực vững mạnh trong lĩnh vực bất động sản với vai trò phát triển kinh doanh và phân phối dự án. Đây là dấu ấn khẳng định cho những nỗ lực cống hiến và khát vọng vươn tầm của Indochine.

Hành trình hơn 2 năm phát triển của Indochine gắn liền với những thành tích xuất sắc, được khẳng định bằng nhiều giải thưởng, xứng đáng với vị thế hàng đầu thị trường bất động sản.

Cụ thể, doanh nghiệp liên tục mở rộng hệ thống chi nhánh lên tới 13 văn phòng với hệ thống 400 nhân sự từ Bắc chí Nam. Trong quá trình đó, Indochine nhận được sự tin tưởng của các chủ đầu tư, trở thành đơn vị kinh doanh và tổng đại lý độc quyền loạt dự án tiềm năng như: Capital Elite, Hanoi Paragon, Evergreen Bắc Giang, Rose Town, Regal Legend, quỹ nước ngoài The Sola Park, Phoenix Legend, quỹ nước ngoài Discovery Complex…

Các đơn vị được bình chọn "Top 10 thương hiệu xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương năm 2024".

Khẳng định thực lực, trong năm qua, Indochine liên tục vào top đầu đường đua vinh danh tại nhiều dự án như Lumi Hanoi, The Sola Park, Evergreen Bắc Giang, The Victoria, The Senique Hanoi… bởi thành tích kinh doanh xuất sắc.

Là một trong số ít doanh nghiệp tổ chức mở bán cho người nước ngoài, Indochine tiên phong cung cấp dịch vụ bất động sản toàn diện cho khách hàng quốc tế mong muốn an cư - đầu tư tại Việt Nam. Bằng năng lực, nhiệt huyết, sự chuyên nghiệp và am hiểu thị trường, Indochine hứa hẹn sẽ là cầu nối tin cậy, mang lại cho khách hàng những bất động sản vượt trội.

Vững vàng phát triển, vững bước tương lai

Nhanh chóng đứng vững bước chân tại thị trường Việt Nam và quốc tế, Indochine liên tục thăng hạng vị thế, phát triển và mở rộng lớn mạnh, đạt được thành tích kinh doanh xuất sắc trong nhiều dự án trên khắp cả nước.

Chia sẻ về định hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới, bà Lê Thị Hằng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Indochine cho biết: "Indochine tiếp tục ghi dấu mạnh mẽ hơn với vai trò đồng hành phát triển dự án cùng chủ đầu tư, gia tăng thị phần môi giới, mở rộng mảng bất động sản quốc tế và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện, năng động, linh hoạt".

Bà Lê Thị Hằng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Indochine tại sự kiện.

"Tự hào về những giải thưởng đã đạt được, mỗi con người Indochine luôn coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng, làm tốt hơn sứ mệnh phụng sự khách hàng và đóng góp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội. Chúng tôi cam kết nỗ lực không ngừng để mang đến khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tư vấn tốt và là đối tác hàng đầu được các chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn.

Bên cạnh đó, Indochine sẽ luôn giữ vững giá trị cốt lõi, đặt tâm thế của mình vào vị trí của khách hàng, chủ đầu tư, từ đó đưa ra giải pháp hợp lý, đáp ứng mọi nhu cầu cũng như biến động của thị trường địa ốc", bà Lê Thị Hằng khẳng định.