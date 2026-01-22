Hưng Ngân Group bắt tay cùng Golden Legacy phát triển Kim Đô City

Sự kiện là bước đi quan trọng trong lộ trình triển khai dự án, đồng thời thể hiện định hướng phát triển dài hạn của chủ đầu tư trong việc hình thành đô thị đồng bộ, hiện đại, gắn với đặc trưng văn hóa địa phương.

Được thành lập từ năm 2007, trải qua gần 20 năm hoạt động, Hưng Ngân Group từng bước mở rộng quy mô và khẳng định vị thế tại Hà Nội, TPHCM, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lâm Đồng và Phú Quốc với nền tảng tài chính ổn định cùng kinh nghiệm triển khai các dự án bất động sản quy mô lớn.

Tại Bắc Ninh, doanh nghiệp đã tham gia phát triển các dự án hạ tầng và đô thị, góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong đó, dự án khu đô thị Kim Đô City (Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ) tại xã Văn Môn và xã Yên Phong là dự án quy mô lớn, có vị trí đắc địa nằm tại giao điểm của Quốc lộ 3 (cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) và Quốc lộ 18 (cao tốc Nội Bài - Hạ Long). Vị trí giúp dự án có lợi thế kết nối với vùng Thủ đô và tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Phối cảnh dự án khu đô thị Kim Đô City tại nút giao Quốc lộ 3 và Quốc lộ 18, tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: CĐT).

Đối tác của Hưng Ngân Group trong lần hợp tác này là Golden Legacy - đơn vị phát triển dự án theo đuổi định hướng dài hạn, vững bền. Golden Legacy cho biết doanh nghiệp tập trung vào các tiêu chuẩn trong quy hoạch, xây dựng và vận hành, lấy chất lượng sống và giá trị tích lũy theo thời gian làm trọng tâm. Đối với Golden Legacy, mỗi dự án không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm nhà ở mà hướng tới hình thành các không gian sống bền vững cho cộng đồng cư dân.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Liên - Phó chủ tịch HĐQT Golden Legacy, Kim Đô City là dự án có nền tảng quy hoạch đại đô thị bài bản và vị trí chiến lược tại khu vực Bắc Ninh. Golden Legacy sẽ đồng hành cùng chủ đầu tư Hưng Ngân trong việc rà soát, hoàn thiện quy hoạch chi tiết, tiêu chuẩn thiết kế và định hướng phát triển sản phẩm, nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan và tiện ích sống.

Mục tiêu của đơn vị là góp phần đưa Kim Đô City trở thành một khu đô thị có bản sắc riêng, phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững của Bắc Ninh trong giai đoạn tới.

Kim Đô City được kỳ vọng hút giới đầu tư đến Bắc Ninh trong năm 2026 (Ảnh: CĐT).

Thời gian tới, Hưng Ngân Group dự kiến đưa ra thị trường các dòng sản phẩm nhà ở thấp tầng. Lấy kiến trúc Pháp - Đông Dương làm phong cách chủ đạo, doanh nghiệp hướng tới việc gìn giữ tinh thần bản sắc Kinh Bắc trong ngôn ngữ kiến trúc của một đô thị mang phong cách kiến trúc Indochine.

Sự giao thoa giữa nét thanh lịch, tinh tế của kiến trúc châu Âu và chiều sâu văn hóa Á Đông tạo nên những công trình vừa sang trọng, vừa gần gũi với đời sống bản địa. Đây không chỉ là lựa chọn về mặt thẩm mỹ, mà còn thể hiện định hướng phát triển không gian sống bền vững, nơi các giá trị truyền thống được kế thừa và nâng tầm trong nhịp sống đương đại.

Thuộc Kim Đô City - khu đô thị được quy hoạch theo mô hình “thành phố trong thành phố” và mật độ xây dựng chỉ 21%, mỗi phân khu đều được thừa hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích đồng bộ gồm giáo dục, y tế, thương mại - dịch vụ, không gian công cộng và hệ thống công viên cây xanh quy mô lớn.

Kim Đô City được hưởng lợi từ quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa tại Yên Phong - khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp lớn của Bắc Ninh, thu hút lực lượng lao động và chuyên gia đông đảo. Cùng với hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện và quỹ đất đô thị ngày càng hạn chế, dự án được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu an cư và tạo dư địa gia tăng giá trị trong dài hạn.