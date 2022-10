Hơn 800 chuyên viên kinh doanh dự sự kiện đào tạo dự án Masteri West Heights

Hơn 800 chuyên viên kinh doanh và khách mời đã có mặt tại văn phòng bán hàng Vinhomes Smart City để tham dự sự kiện đào tạo về tòa West C thuộc dự án Masteri West Heights do Masterise Homes tổ chức.

Với chủ đề "West C - căn hộ thượng lưu - tầm view kiệt tác", sự kiện cung cấp cho đội ngũ chuyên viên từ gần 30 sàn đối tác những thông tin và góc nhìn mới về tòa West C với 3 view tại "thành phố Tây" sôi động. Đồng thời, các chuyên gia bất động sản hàng đầu đã chia sẻ những nhận định về thị trường và xu hướng lựa chọn bất động sản phân khúc cao cấp dịp cuối năm. Đây được đánh giá là những kiến thức hữu ích, giúp các chuyên viên kinh doanh chinh phục khách hàng.

Với chủ đề "West C - căn hộ thượng lưu - tầm view kiệt tác", sự kiện thu hút hơn 800 chuyên viên kinh doanh đến tham dự (Ảnh: Masterise Homes).

West C - Masteri West Heights - góp phần giúp bất động sản cao cấp phía Tây Hà Nội sôi động hơn

Được phát triển bởi Masterise Homes - đơn vị áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào việc phát triển, vận hành và quản lý - Masteri West Heights đã thu hút sự quan tâm của cả khách an cư lẫn đầu tư ngay từ khi ra mắt. Dự án tiếp tục giới thiệu tòa West C, hứa hẹn sẽ là bất động sản thu hút nhất khu vực phía Tây Hà Nội thời điểm này.

Tòa West C - Masteri West Heights với 3 view độc đáo tại "Thành phố Tây" (Ảnh phối cảnh dự án).

Lý giải cụ thể hơn về sức hút của tòa West C, ông Đỗ Trung Dũng - Giám đốc quản lý đại lý phụ trách Masteri West Heights - cho biết: "Ngoài việc đem đến không gian sống đẳng cấp thì tòa West C được ra mắt trong thời điểm nguồn cung sản phẩm không còn nhiều, sẽ thu hút sự quan tâm của khách hàng. Tòa West C tại Masteri West Heights hứa hẹn sẽ là điểm nóng nhất bất động sản khu vực phía Tây Hà Nội thời điểm này".

Ông Đỗ Trung Dũng - Giám đốc quản lý đại lý phụ trách Masteri West Heights, đại diện Masterise Homes - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Masterise Homes).

Tại sự kiện, các "chiến binh kinh doanh" hào hứng khi được cung cấp thêm thông tin thị trường, hiểu hơn những đặc điểm nổi bật của tòa West C - Masteri West Heights, dự án hội tụ những tiêu chuẩn của phân khúc bất động sản cao cấp tại thị trường miền Bắc. Cụ thể, trong 4 tòa căn hộ của Masteri West Heights, West C là tòa duy nhất sở hữu panorama thoáng đãng hơn với 2 hướng chính là Đông Nam nhìn về khu vực Aeon Mall Hà Đông, hướng Tây Bắc nhìn về khu nội khu xanh mát. Tòa West C gồm 38 tầng nổi, 2 tầng hầm, số lượng căn tối ưu với 19 căn trên một mặt sàn và 70% các căn đều sở hữu view "triệu đô".

Các chuyên viên tư vấn hào hứng lắng nghe những thông tin chi tiết về West C - Masteri West Heights, tin tưởng vào tiềm năng lớn của dự án (Ảnh: Masterise Homes).

Thuộc dự án căn hộ cao cấp Masteri West Heights, các căn hộ tòa West C cũng được thừa hưởng hệ 22 tiện ích trong nhà và ngoài trời cùng hàng loạt các tiện ích chung toàn đại đô thị. Các căn hộ Masteri West Heights khi bàn giao đến khách hàng được trang bị nội thất từ những thương hiệu hàng đầu thế giới. Với mật độ xây dựng chỉ chiếm 33,3% tổng diện tích dự án, các cư dân Masteri West Height không chỉ được tận hưởng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên từ cảnh quan, mà còn có không gian để trải nghiệm lối sống sức khỏe (wellness).

Thấu hiểu thị trường và với triết lý "đặt khách hàng làm trọng tâm", Masteri West Heights được kiến tạo và phát triển bài bản bởi Masterise Homes, đem đến chuẩn sống quốc tế phía Tây Hà Nội. Đây là dự án chung cư cao cấp nằm trong lòng đại đô thị Vinhomes Smart City, sở hữu vị trí đắc địa khi nằm ngay trục đường xuyên tâm rộng 40 m, tầm nhìn đẹp hướng ra công viên và hồ trung tâm rộng 4,8 ha.

Bởi vậy, tòa West C "Căn hộ thượng lưu - Tầm view kiệt tác" hứa hẹn tiếp tục làm sôi động thị trường bất động sản cao cấp phía Tây Hà Nội.

Masteri West Heights bổ sung nguồn cung bất động sản cao cấp phía Tây Hà Nội

Những năm gần đây, nhu cầu bất động sản cao cấp ở khu vực phía Tây Hà Nội tăng nhanh trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung. Với việc hạ tầng giao thông được đầu tư bài bản và quy hoạch đồng bộ, phía Tây Hà Nội nhanh chóng phát triển và trở thành "điểm sáng" thu hút nguồn nhân lực cấp cao tới sinh sống, làm việc, kéo theo nhu cầu sở hữu bất động sản cao cấp chuẩn sống quốc tế tăng lên. Tuy nhiên, số lượng dự án đáp ứng được nhu cầu này không nhiều.

Phát biểu tại sự kiện đào tạo ra mắt West C, ông Đỗ Trung Dũng khẳng định "Bằng tất cả sự uy tín, chúng tôi cam kết sẽ đem đến nguồn hàng ổn định và chất lượng cao cấp nhất tại khu vực phía Tây Thủ đô trong vài năm tới".

Sự kiện đánh dấu một cột mốc mới của Masteri West Heights, một trong những dự án nổi bật nhất phía Tây Thủ đô (Ảnh: Masterise Homes).

Trong bối cảnh nhu cầu bất động sản cao cấp tăng nhanh ở Hà Nội nói chung và khu vực phía Tây Hà Nội nói riêng, những dự án có vị thế và chất lượng như West C giúp giải tỏa "cơn khát" của thị trường. Cùng với đó, sự xuất hiện của những dự án phân khúc cao cấp như Masteri West Heights được kỳ vọng góp phần tạo nên diện mạo hiện đại, phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Thông tin dự án Masteri West Heights:

- Địa chỉ nhà mẫu: Cầu Cốc, Vườn Nhật, đại đô thị Smart City

- Hotline: 0828159159

- Email: sales@masterisehomes.com

- Website: https://masterisehomes.com/masteri-west-heights/