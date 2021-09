Hé lộ diện mạo của phân khu sắp ra mắt tại Vinhomes Star City

Dân trí Một "châu Âu thu nhỏ" trong lòng thành phố Thanh Hóa là ý tưởng của EDSA khi thiết kế khu đô thị Vinhomes Star City, với điểm nhấn là sự hòa trộn tinh hoa kiến trúc của Pháp, Hy Lạp, Italia, Monaco.

Dự án được "chắp bút" bởi tập đoàn hàng đầu thế giới

Tầng lớp trung lưu và thượng lưu tại Việt Nam đang tăng. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, tầng lớp trung lưu Việt Nam hiện xấp xỉ dân số của một số quốc gia trong nhóm "4 con hổ Châu Á" cộng lại, và đến 2045 sẽ tương đương dân số Hàn Quốc. Trong khi đó, "Báo cáo Thịnh vượng 2020" của Công ty tư vấn Knight Frank đưa ra dự đoán: trong 5 năm tới, danh sách những người sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên của Việt Nam sẽ tăng trưởng với tỉ lệ 31%, thuộc top đầu thế giới.

Thu nhập tăng nhanh kéo theo sự thay đổi về nhu cầu sở hữu bất động sản. Những người sở hữu khối tài sản lớn ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn nơi an cư, theo các tiêu chuẩn sống của thế giới. Theo đó, ngôi nhà không chỉ là không gian để ở, mà còn phải cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp sang trọng của chủ sở hữu, sự đủ đầy về tiện ích thư giãn, giải trí, mang tới cảm giác thăng hoa cho cuộc sống, đồng thời đảm bảo sự riêng tư cho gia đình.

Nắm bắt xu hướng này, Vinhomes xây dựng các đại đô thị tiện ích tất cả trong một, thậm chí có thể nghỉ dưỡng tại gia. Sau thành công với các khu đô thị Vinhomes Riverside, Vinhomes Green Bay (Hà Nội), Vinhomes Imperia (Hải Phòng)… Vinhomes tiếp tục mang phong cách sống châu Âu đến với Thanh Hóa tại khu đô thị Vinhomes Star City.

Ảnh phối cảnh Vinhomes Star City. Điểm nhấn của khu đô thị nằm ở thiết kế mang đậm dấu ấn châu Âu, được thi công bởi đơn vị kiến trúc hàng đầu thế giới EDSA.

EDSA - một trong những tập đoàn kiến trúc hàng đầu Mỹ đã bắt tay với Vinhomes để hiện thực hóa khát vọng xây dựng không gian sống đẳng cấp nhất cho giới thượng lưu xứ Thanh. Tập đoàn này nổi tiếng toàn thế giới với các công trình như: Đại học Florida, thành phố ven sông Columbus (Mỹ); các khu nghỉ dưỡng tại Dubai, Nhật Bản... Đây cũng chính là đối tác đã đồng hành cùng Vinhomes tạo dựng các đại đô thị Vinhomes Central Park (TPHCM), Vinhomes Riverside (Hà Nội).

Phần lớn không gian còn lại dành cho các mảng xanh với hàng chục ha cây xanh, mặt nước giống như khu nghỉ dưỡng.

"Venice thu nhỏ" giữa trung tâm xứ Thanh

Phân khu Hướng Dương thuộc Vinhomes Star City sắp ra mắt thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

Theo đó, phân khu được kiến tạo theo phong cách kiến trúc của "thành phố nổi" Venice - di sản thế giới của Italia đã được UNESCO công nhận. Điểm nhấn của phân khu là những căn biệt thự sang trọng soi mình vào những dòng kênh đào xanh mát, mang đến không gian sống đầy lãng mạn và đẳng cấp cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Mỗi căn biệt thự đều mang đậm dấu ấn kiến trúc Gothic của Venice với những mái ngói hình tam giác nhọn khỏe khoắn cùng ô cửa sổ mái vòm tinh tế.

Để cư dân có thể tận hưởng được cuộc sống nghỉ dưỡng như ở Venice, chủ đầu tư kiến tạo một khoảng không gian xanh rộng gần một ha với hệ thống vườn cảnh quan và đường dạo bộ trải dài nội khu. Cư dân của Hướng Dương có thể thoải mái hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng những phút giây thư giãn yên bình bên những giàn hoa rực rỡ đậm chất Venice.

Với hệ thống tiện ích đa dạng, phân khu Hướng Dương mang đến trải nghiệm năng động và năng lượng sống cho cư dân.

Chủ nhân biệt thự Hướng Dương còn được tận hưởng nhiều tiện ích nội khu như: sân tập gym rộng 360 m2 với hệ thống máy tập ngoài trời đa chức năng; bể bơi ngoài trời phong cách resort rộng 500 m2 với thiết kế lấy cảm hứng từ hoa hướng dương; sân chơi trẻ em với các trò chơi vận động đa dạng, …

Nằm trong lòng Vinhomes Star City, cư dân Hướng Dương cũng được tận hưởng đầy đủ các tiện ích "all in one" của khu đô thị như bể bơi bốn mùa mái vòm gần 1.000 m2, vườn BBQ, không gian tổ chức tiệc cưới ngoài trời… cùng các thương hiệu trong hệ sinh thái của Vingroup như trường liên cấp Vinschool đã khai giảng, phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec Clinic sắp ra mắt…

Với phong cách kiến trúc độc đáo cùng tiện nghi sống đậm chất resort, phân khu Hướng Dương được kỳ vọng là điểm đến cho những người thành đạt, đồng thời mang đến cơ hội đầu tư sinh lời cho nhà đầu tư bất động sản phía Bắc cuối năm nay.

Trường Thịnh