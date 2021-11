Hành trình trải nghiệm không gian sống như nghỉ dưỡng tại Aqua City

Dân trí Với hành trình trải nghiệm Aqua City từ Novaland Gallery, khách hàng được thưởng ngoạn vẻ đẹp sông nước thơ mộng, vừa có cái nhìn trực quan sinh động và đa chiều về tổng thể dự án từ không gian sống, hệ sinh thái vận hành và tiềm năng gia tăng giá.

Tối ưu hóa trải nghiệm cho nhà đầu tư

Ngay sau giãn cách, khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City với quy mô 1.000 ha tọa lạc tại phía Đông TPHCM vốn luôn giữ sức nóng trên thị trường đã thu hút nhiều lượt khách tham quan và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Nhiều khách hàng ấn tượng mạnh với không gian sống xanh đi cùng quy hoạch hoàn chỉnh và vị trí kết nối thuận tiện của dự án.

Anh Nguyễn Văn Việt (TPHCM) cho biết, điều mà anh tâm đắc nhất đối với Aqua City là môi trường sống. Không gian rộng rãi bên bờ sông xanh mát luôn mang tới sự thư thái. Không khí trong lành, mật độ cây cối và sông nước dày đặc, sẽ tạo điều kiện tốt cho con cái phát triển, cũng như phù hợp với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của người cao tuổi. "Khu đô thị xanh này hội tụ đầy đủ các yếu tố về không gian sống cho gia đình ba thế hệ mà bấy lâu chúng tôi tìm kiếm", anh Việt nói.

Tuy nhiên, các chuyên viên tư vấn cho biết điểm nhấn giúp khách hàng tự tin và ra quyết định đầu tư tại Aqua City đến từ hành trình trải nghiệm đang được triển khai, giúp khách hàng có góc nhìn đa chiều về không gian sống, hệ sinh thái vận hành toàn diện và tiềm năng gia tăng giá trị của dự án. Hành trình bắt đầu với điểm xuất phát là Novaland Gallery và điểm đến là không gian sống xanh tiện nghi của Aqua City.

Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City thu hút nhiều nhà đầu tư trong những ngày đầu khai trương Novaland Gallery.

Theo đó, giữa không gian rộng lớn và sang trọng của Novaland Gallery (quận 1, TPHCM), khách hàng có thể tìm hiểu đô thị sinh thái thông minh Aqua City quy mô 1.000 ha thông qua hệ thống sa bàn thật và sa bàn ảo, mục sở thị hệ sinh thái dịch vụ tiện ích toàn diện từ NovaGroup sẽ hiện diện tại dự án như Nova FnB, Nova Fashion Retail, Nova E&M, Nova Healthcare, Nova Education, Nova Dreams, Citigym, Citispa…

Khách hàng tham gia một hoạt động tại Novaland Gallery.

Tiếp theo hành trình, khách hàng có thể đăng ký tham quan thực tế dự án thông qua đường bộ hoặc đường sông để cảm nhận thực tế không gian sống tại Aqua City.

Đến với khu đô thị sinh thái Aqua City, khách hàng được thưởng lãm không gian sống sang trọng tại biệt thự và phố mẫu với đa dạng phong cách kiến trúc từ Địa Trung Hải đến bán cổ điển hay hiện đại cùng hệ tiện ích đẳng cấp của dự án như clubhouse hồ bơi, bến du thuyền sang trọng… Khách hàng còn được thư thái tận hưởng thiên nhiên sông nước rộng lớn quanh dự án với tour đường sông thú vị hay check in, đón hoàng hôn thơ mộng tại quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina phong cách Italy.

Bến du thuyền Aqua Marina thu hút khách tham quan trải nghiệm.

Dịp này, Aqua City cũng tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng khi tham gia trọn vẹn hành trình từ Novaland Gallery, 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 đến Aqua City, với cơ hội nhận cặp voucher định danh tổng trị giá 200 triệu đồng, hưởng đặc quyền Nova special Gift lên đến 1 tỷ đồng...

Sức hút của đô thị sinh thái đa tiện ích Aqua City

Aqua City do Tập đoàn Novaland đầu tư và phát triển theo mô hình đô thị sinh thái thông minh, dành 70% diện tích cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu hoàn chỉnh.

Ngay từ khi ra mắt, mô hình đô thị "all - in - one" của Aqua City luôn thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Sức nóng của dự án ngày càng tăng theo sự thay đổi diện mạo mỗi ngày của dự án cùng hàng loạt tiện ích "khủng" đang dần hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để đưa vào vận hành.

Đại diện Novaland cho biết, để thực hiện mục tiêu đưa Aqua City vận hành năm 2023, các công trình nhà ở và tiện ích khu đô thị đang được triển khai xây dựng trên diện rộng. Trong thời gian tới, hàng loạt hạng mục tiện ích cao cấp sẽ hoàn thành như tổ hợp quảng trường - bến du thuyền tiêu chuẩn châu Âu Aqua Marina; trung tâm thể thao đa năng Aqua Sport Complex, trung tâm thương mại Aqua Central Mall…

Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị phía Đông và kiến tạo phong cách sống mới khi đi vào vận hành năm 2023.

Các tiện ích sẽ được vận hành, quản lý bài bản bởi hệ sinh thái chuyên nghiệp của NovaGroup, với kỳ vọng khơi nguồn phong cách sống thời thượng và biến Aqua City thành nơi an cư đẳng cấp, điểm đến mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí hàng đầu khu vực, ngay phía Đông TPHCM.

Theo nhận định của giới đầu tư, với sức nóng ngày càng lan tỏa nhờ những lợi thế khác biệt hiếm có, Aqua City sẽ góp phần làm sôi động thêm bức tranh thị trường bất động sản cuối năm, mở ra cơ hội an cư, đầu tư cho các nhà đầu tư nhanh nhạy.

Đăng ký tham quan trải nghiệm Aqua City ngay hôm nay tại https://aquacity.com.vn/ hoặc gọi hotline 0943797979.

Trường Thịnh