Hàng nghìn khách hàng tới tham dự lễ khai trương Sale Gallery Charm Resort Hồ Tràm

Nằm trong khuôn viên dự án, Sale Gallery Charm Resort Hồ Tràm là nơi để khách hàng trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng - giải trí - trị liệu của dự án trong tương lai.

Sáng ngày 25/12/2021, Charm Group đã tổ chức khai trương Sale Gallery Charm Resort Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là không gian để khách hàng có thể trải nghiệm tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - trị liệu Charm Resort Hồ Tràm. Sale gallery cũng là nơi kết nối, lan tỏa giá trị và phong cách sống của Charm Resort Hồ Tràm đến chủ nhân tương lai.

Không gian bên ngoài Sale Gallery Charm Resort Hồ Tràm (Ảnh: Charm Group).

Sale gallery được đầu tư hoành tráng, với lối thiết kế sang trọng, tích hợp nhiều phân khu chức năng như khu đón khách sang trọng, trải nghiệm sa bàn, sân khấu hiện đại, khu nhà mẫu căn hộ biển Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm. Đây là một trong những sale gallery lớn bậc nhất tại thủ phủ du lịch Hồ Tràm đến thời điểm này.

"Qua sự đầu tư công phu dành cho sale gallery, Charm Group mong muốn mang lại những trải nghiệm chân thực với góc nhìn trực quan nhất để khách hàng hiểu, cảm nhận trọn vẹn giá trị tuyệt vời của dự án và giá trị thân - tâm - trí tròn đầy", bà Liêu Thị Phượng - Tổng giám đốc Tập đoàn Charm Group chia sẻ.

Nghi thức cắt băng khai trương Sale Gallery Charm Resort Hồ Tràm (Ảnh: Charm Group).

Chào mừng sự kiện khai trương, Charm Group đã tổ chức liên tục chuỗi hoạt động "Thân - tâm - trí" đa dạng cho mọi lứa tuổi trong 2 ngày 25 và 26/12 với sự tham gia của hàng nghìn khách hàng, đối tác. Những hoạt động nổi bật như site tour nhà mẫu, lễ hội diều sắc màu, lễ hội Rock Brand & Boom Beer, lễ hội âm nhạc Charm Show, lễ hội pháo hoa chào mừng giáng sinh và năm mới, cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi, talkshow "Thấu hiểu sức khỏe - Kiến tạo an vui", trải nghiệm liệu trình thân - tâm - trí… Các hoạt động đã mang đến không khí vừa sôi động, vừa an yên, giúp khách hàng có những trải nghiệm về ngôi nhà trong tương lai.

Lễ hội thả diều - một trong những hoạt động tiêu biểu trong chuỗi sự kiện khai trương (Ảnh: Charm Group).

Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm sở hữu quy mô 7,2 ha là phân kỳ đầu tiên nằm trong tổ hợp Charm Resort Hồ Tràm có quy mô 40 ha do Charm Group phát triển. Dự án được phát triển với mong muốn trở thành biểu tượng nghỉ dưỡng và trị liệu sức khỏe chuẩn quốc tế tại Hồ Tràm. Đây là tổ hợp sở hữu bãi biển không đá ngầm ấn tượng lên đến 3 km - ưu thế cạnh tranh vượt trội so với các dự án trong khu vực.

Điểm khác biệt lớn nhất của tổ hợp nghỉ dưỡng so với mô hình thông thường là hướng trực diện đến tái tạo và trị liệu chuyên sâu khi sở hữu trung tâm Wellness Spa quy mô lên tới 5.000 m2. Đây sẽ là trung tâm spa "khổng lồ" tích hợp hàng trăm liệu trình dịch vụ từ tư vấn, chăm sóc sắc đẹp, tái tạo trị liệu toàn diện từ sâu bên trong với hệ sinh thái lên đến 9 phân khu xa hoa gồm: trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, wellness spa, nhà hàng thực dưỡng, thủy trị liệu, nhiệt trị liệu, yoga garden, bungalow spa, vườn thiền trên không, hồ bơi tràn khoáng mặn...

Khách hàng xem sa bàn, tìm hiểu về dự án (Ảnh: Charm Group).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có trung tâm trị liệu được vận hành bởi thương hiệu GOCO Hospitality - tập đoàn ngành chăm sóc sức khỏe lớn trên thế giới, có hàng trăm chi nhánh tại hơn 40 quốc gia. Sự góp mặt của GOCO Hospitality trong trung tâm trị liệu là yếu tố quan trọng giúp Wellness Center khẳng định vị thế trong lĩnh vực trị liệu và tái tạo sức khỏe tại Việt Nam, khác biệt so với các điểm đến spa hay trị liệu truyền thống vốn do nội địa vận hành.

Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm còn là tổ hợp có sự hiện diện của Best Western Premier - top 10 tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới vận hành khu căn hộ biển và villa. Sự đồng hành này cũng sẽ giúp tăng cường năng lực khai thác lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch cho dự án khi đi vào vận hành.

Khách hàng trải nghiệm nhà mẫu (Ảnh Charm Group).

Kế rừng - liền biển, tại đây mảng xanh xuất hiện trong mọi không gian, diện tích dành cho tiện ích và cảnh quan đạt đến 75%. Cây xanh đa tầng đa lớp với hệ thống công viên, rừng nguyên sinh, rừng tái tạo, thảm thực vật thân cỏ, thân leo được bố trí để đạt đến độ "chỉ vài tia nắng mới có thể lọt vào".

Bầu không khí bên trong dự án còn thêm trong lành bởi gần kề 2 con sông, một con suối, 3 km đường bờ biển, hệ thống hồ bơi lớn nhỏ xen kẽ. Chính thiết kế này đã giúp Charm Resort Hồ Tràm đạt giải "Kiến trúc mang tính biểu tượng đẹp nhất Việt Nam" tại Dot Property Viet Nam Awards 2021.

"Trung tâm trị liệu chuyên sâu Wellness Center được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ mang đến những liệu pháp toàn diện để tái tạo và chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho giới thượng lưu mà chúng tôi gọi là dưỡng "thân". Trong khi đó, thiên nhiên nguyên sơ trong lành của Hồ Tràm và vẻ đẹp kiến trúc sẽ là giải pháp thanh dưỡng tâm hồn, từ đó trí tuệ thông suốt, cuộc sống viên mãn tròn đầy. Đây chính là triết lý để kiến tạo cuộc sống trọn vẹn thân - tâm - trí, khác biệt so với những mô hình bất động sản nghỉ dưỡng khác tại khu vực phía Nam", đại diện Charm Group nhấn mạnh.

Ngoài tận hưởng những liệu trình chuyên sâu cùng tiện ích trong nội khu 7,2 ha, chủ nhân còn được tận hưởng hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" khép kín tại Charm Resort Hồ Tràm với tuyến phố thương mại giải trí check-in một km, tổ hợp mua sắm trong nhà 20.000 m2, trung tâm sự kiện quốc tế, hồ bơi đáy kính trên không, trung tâm thể thao biển, du thuyền 5 sao, cùng hàng loạt các tiện ích khác...

