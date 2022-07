Hạ tầng khu Nam bừng sáng, căn hộ dưới 2 tỷ hút đầu tư

Cú hích lớn

TPHCM vừa trình đề xuất xây dựng cảng trung chuyển quốc tế trị giá 6 tỷ USD ở Cần Giờ. Cảng biển có công suất lớn vừa tạo đột phá kinh tế biển, vừa trở thành mảnh ghép quan trọng cho hạ tầng Nam Sài Gòn. Trước đó, thành phố cũng vừa đề xuất cấp kinh phí để thi công cầu Cần Giờ ngay trong năm 2024. Sự kết hợp giữa cảng biển và cầu Cần Giờ hứa hẹn sẽ đưa khu Nam Sài Gon phát triển lên một tầm cao mới.

Hệ thống hạ tầng liên tục được đầu tư, mở rộng góp phần nâng tầm vị thế cho thị trường bất động sản khu Nam (Nguồn: The Peak Garden).

Không chỉ có 2 dự án kể trên, thời gian gần đây Nam Sài Gòn liên tục đón nhận làn sóng đầu tư hạ tầng mạnh và sâu rộng. Các dự án như mở rộng đường Nguyễn Văn Linh, nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cầu nối quận 7 với Thủ Thiêm… sẽ giúp hệ thống giao thông toàn khu sớm đồng bộ. Sở Giao thông Vận tải từng đánh giá cầu Cần Giờ và cầu Thủ Thiêm 4 nằm trong nhóm các công trình "có tính chất liên kết vùng, kết nối các khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố, có tác động lan tỏa, giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, phát triển giao thông công cộng".

Riêng quận 7, UBND đã xác định rõ mục tiêu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng quận trở thành một trong các trung tâm dịch vụ - tài chính - thương mại - du lịch - khoa học - công nghệ gắn với giáo dục - y tế - thể dục thể thao chất lượng cao của TPHCM. Khi hợp lực với loạt hạ tầng tỷ đô, quận 7 sẽ sớm thể hiện vai trò then chốt cho nền kinh tế mới của cả vùng và khu vực.

Phối cảnh dự án The Peak Garden nằm trong tổng thể khu phức hợp biệt thự và căn hộ cao cấp trên đường Nguyễn Lương Bằng (Ảnh phối cảnh dự án).

Những năm qua, kinh tế quận 7 ghi nhận tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 16,5%, nhanh hơn đến 2,6 lần bình quân toàn thành. Quận 7 vừa là trung tâm, vừa là đại diện phát triển nhất khu vực phía Nam khi sở hữu loạt tiện ích đẳng cấp từ trường học quốc tế liên cấp, trung tâm thương mại đến các khu đô thị mang tính kiểu mẫu cho cả nước. Đây còn là điểm tập trung của nhiều tập đoàn đa quốc gia, nhiều chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Nhóm cư dân trình độ cao góp phần kiến tạo môi trường sống văn minh, hiện đại mà hiếm khu vực nào có được.

"Rổ hàng" hiếm của vùng lõi trung tâm quận 7

Làn sóng hạ tầng và môi trường sống dân trí cao kéo theo sự đổ bộ của nhiều dự án bất động sản để đón đầu dòng dịch chuyển của vốn đầu tư mạnh mẽ trong tương lai. Tuy vậy, nhiều nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm thường chỉ xuống tiền tại một số dự án giàu tiềm năng, nhất là khu vực trung tâm, liền kề nhiều mạch lưu thông quan trọng.

Theo đó, các dự án nằm trọn trong phường Phú Mỹ, Tân Phú, Tân Phong… tập hợp nhiều tuyến phố sầm uất kết nối đại lộ Nguyễn Văn Linh như Nguyễn Lương Bằng, Tôn Dật Tiên, khu đô thị Phú Mỹ Hưng… vươn lên thành điểm đến đón dòng tiền chủ đạo trên thị trường.

Thiết kế ấn tượng, mức giá tốt tại quận 7 và cam kết lợi nhuận cho thuê hấp dẫn là những thế mạnh của The Peak Garden (Ảnh phối cảnh minh họa).

Thời gian qua, dự án The Peak Garden cũng gây ấn tượng trên thị trường địa ốc khi ghi nhận tỷ lệ hấp thụ hơn 80%, theo chủ đầu tư. Trong đợt công bố rổ hàng mới đây, The Peak Garden tiếp tục thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư.

Bàn về câu chuyện đầu tư căn hộ tại quận 7, chuyên gia lưu ý: "Hạ tầng tương lai là yếu tố sinh lợi, nhưng chỉ là điều kiện cần chứ không phải điều kiện đủ. Một dự án hấp dẫn khi chính bản thân phải sở hữu sẵn hệ sinh thái cộng sinh, từ tiện ích, hạ tầng, an sinh và an ninh quanh mình".

Chiếu theo đó, The Peak Garden hội tụ những yếu tố nói trên khi nằm ngay trên đường Nguyễn Lương Bằng, trục thương mại - tài chính huyết mạch của khu Nam. Từ The Peak Garden chỉ mất 3 phút đến Phú Mỹ Hưng, 15 phút đến trung tâm quận 1, khoảng 20 phút đến Thủ Thiêm và nhanh chóng kết nối với đô thị, cảng biển quốc tế Cần Giờ. Đây cũng là khu vực tập trung lượng lớn chuyên gia làm việc, cùng các doanh nghiệp startup nên có tiềm năng khai thác cho thuê căn hộ officetel.

Không chỉ được đánh giá cao về vị trí, The Peak Garden còn có hấp lực lớn nhờ hệ thống tiện ích "all in one" theo phong cách wellness (chăm sóc sức khỏe), đáp ứng phong cách sống hiện đại của các gia đình trẻ hiện nay. Trong bối cảnh sức cầu thị trường cho thuê căn hộ, officetel lấy lại đà trưởng, The Peak Garden hấp dẫn với mức đầu tư dự kiến từ 1,8 tỷ đồng/căn, kèm theo chương trình cam kết lợi nhuận hấp dẫn, từ 100-150 triệu đồng cho 12 tháng đầu tiên.

Cùng với đó, chủ đầu tư Hưng Lộc Phát Group cho biết đồng thời áp dụng nhiều chính sách ưu đãi như tặng 5 chỉ vàng, chiết khấu mua sỉ, gói hỗ trợ tài chính ưu việt từ Vietcombank và Vietin Bank…