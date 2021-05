Hà Nội: Giá nhà tăng, người mua nhà ít sự lựa chọn ở nội đô

Dân trí Quỹ đất cạn kiệt, giá vật liệu xây dựng tăng vọt, tăng hệ số đất… là những lý do khiến giá căn hộ tại Hà Nội tăng đáng kể bất chấp tình hình dịch bệnh căng thẳng.

"2 tỷ đồng không mua được căn hộ tốt ở Hà Nội!"

Nhận định được giới chuyên gia đưa ra đã tạo làn sóng tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn báo chí và mạng xã hội trong tháng 4 vừa qua. Nhìn vào toàn cảnh thực tế với các khía cạnh khách quan và chủ quan thì nhận định này không phải là không có căn cứ.

Theo số liệu của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), năm 2020, toàn Hà Nội có hơn 16.000 căn hộ chào bán mới, thấp nhất theo năm tính từ 2015 đến nay. Trong đó, do quỹ đất hiếm hoi, căn hộ khu vực trung tâm chỉ chiếm vỏn vẹn 4,5%. Tỷ lệ nghịch với con số khiêm tốn về nguồn cung, mức độ tập trung dân số và nhu cầu nhà ở tại khu vực nội đô luôn ở mức cao.

Nguồn: Hanoi's Panorama & Skyline

Năm 2021, thị trường căn hộ tại Hà Nội càng nóng hơn với nhiều yếu tố thúc đẩy giá nhà tăng cao. Đầu năm nay, thành phố Hà Nội đã điều chỉnh tăng hệ số đất, kéo theo đó tiền sử dụng đất tăng sẽ tạo áp lực cho các chủ đầu tư bất động sản do giá đất chiếm tỷ trọng khá lớn trong cấu thành chi phí xây dựng một dự án.

Chưa dừng ở đó, đầu năm 2021, thị trường chứng kiến giá vật liệu xây dựng tăng "phi mã", đặc biệt là thép. Chỉ trong thời gian ngắn, giá thép tăng nhiều lần với biên độ ngày càng lớn, hiện tại đã chạm ngưỡng kỷ lục gần 18 triệu đồng/tấn, cao hơn khoảng 40-50% so với cuối năm 2020.

Giá thép tăng vọt ảnh hưởng rất lớn đến các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng bởi chi phí xây dựng tăng đột biến sẽ làm giảm lợi nhuận, thậm chí thua lỗ. Cụ thể, tỷ trọng chi phí thép xây dựng trong tổng giá trị công trình chiếm khoảng 12-16% tùy quy mô. Với tốc độ tăng 40-50% như thời điểm hiện tại, giá trị công trình tăng tương ứng 4%.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bất động sản còn phải chịu nhiều áp lực khác như việc siết tín dụng với bất động sản và siết chặt thủ tục cấp phép xây dựng, phần nào ảnh hưởng đến số lượng dự án mới. Trong bối cảnh đó, các chủ đầu tư buộc phải định khung căn hộ chào bán ở phân khúc cao cấp và tăng giá bán để cân đối lợi nhuận.

Với những yếu tố kể trên, người mua nhà có nhiều lý do để lo lắng khi sự lựa chọn ngày càng ít đi trong khi số tiền bỏ ra ngày càng nhiều. Do đó, cơ hội ít ỏi để sở hữu căn hộ trung tâm với mức giá hợp lý đang tập trung vào những căn hộ đã hiện hữu và đang mở bán.

Sự lựa chọn hiếm hoi tại trung tâm Cầu Giấy

Tại quận Cầu Giấy, năm 2021 hầu như không ghi nhận thêm dự án mới được cấp phép. Một số dự án trên địa bàn quận như Golden Park Tower, Mipec Rubik 360, Luxury Park View… đều đang mở bán ở giai đoạn cuối với số lượng căn không đáng kể. Dù nguồn cung hạn chế nhưng số lượt tìm kiếm căn hộ ở quận Cầu Giấy vẫn ở mức cao do đây là khu vực quy tụ đông đảo các cơ quan, trường học, công ty nước ngoài cùng hệ thống giao thông - hạ tầng hiện đại hàng đầu thủ đô.

Căn hộ The Park Home được xem là cơ hội cuối cùng cho những ai mong muốn sở hữu nhà tại khu vực trung tâm Cầu Giấy với mức giá tốt. Dự án hiện đã hoàn thiện tới 95% và dự kiến bàn giao nhà vào đầu quý 3 năm nay.

The Park Home là sự lựa chọn căn hộ hiếm hoi còn lại tại quận Cầu Giấy

Cụm từ "save the best for last" hoàn toàn có thể dùng để mô tả The Park Home bởi dù "sinh sau đẻ muộn" nhưng khu căn hộ này sở hữu nhiều lợi thế nổi bật so với các dự án trong khu vực. Trước hết phải kể đến vị trí kim cương ngay ngã tư Duy Tân - Thành Thái - Trần Thái Tông, ngay cạnh công viên Cầu Giấy. Không chỉ hưởng lợi từ hệ thống tiện ích hiện đại của khu vực, The Park Home còn nằm ngay trong "thung lũng silicon", nơi tập trung nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu như FPT, Viettel, CMC Telecom, Vnexpress…

Căn hộ thiết kế hợp lý cùng không gian sống xanh là điểm cộng lớn cho dự án

Là sản phẩm đầy tâm huyết của chủ đầu tư Handico52, The Park Home được trau chuốt từng chi tiết từ căn hộ, tiện ích đến chất lượng xây dựng. Các căn hộ hiện đại, thoáng đãng bố trí 2-4 phòng ngủ, sở hữu tầm nhìn xanh mát ra công viên Cầu Giấy. Đặc biệt, nhân dịp cận ngày bàn giao, chủ đầu tư tri ân khách mua nhà gói nội thất trị giá tới 150 triệu đồng, chiết khấu tới 3,5% hoặc hỗ trợ vay không lãi suất trong 12 tháng.

Trường Thịnh