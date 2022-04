Giới nhà giàu tìm về Phú Quốc để đầu tư bất động sản

Từ một miền biển hoang sơ, "trắng dịch vụ", chỉ khoảng 5 năm trở lại đây, Phú Quốc đã "lột xác" một cách thần kỳ, trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam. Phía Nam đảo đang sở hữu một cơ sở hạ tầng du lịch khép kín, giàu tiện ích, cùng những dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng hiện đại bậc nhất cả nước.

Khi so sánh với những điểm đến cùng thế mạnh như Singapore hay Maldives - những vùng biển biệt lập, được đầu tư hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản cao cấp, quy hoạch đồng bộ, có thể thấy, Phú Quốc đang đi đúng hướng trên hành trình trở thành một Singapore tiếp theo của châu Á.

Khu vực phía Nam đảo, với danh mục công trình phong phú từ shophouse, biệt thự, liền kề, căn hộ hướng biển, đến hệ sinh thái thương mại, giải trí, ẩm thực, nghỉ dưỡng vây quanh, mang kiến trúc đẳng cấp, độc lạ, quy tụ những thương hiệu lớn quốc tế, đang mang đến cho nhà đầu tư một bức tranh rõ nét về thiên đường biển phồn hoa, thịnh vượng của tương lai.

Ngay sát bên bãi Kem - top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh là một quần thể nghỉ dưỡng đẳng cấp do chủ đầu tư uy tín Sun Group kiến tạo, hội tụ đủ mọi phân khúc của dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng ven biển. Sau JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, top 100 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới và khu condotel Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay với hơn 500 căn hộ giữa tầng không khoáng đạt, giữa năm 2021, New World Phu Quoc Resort tiếp tục ra mắt, thêm lựa chọn về những villa phong cách "làng biển" độc đáo cho giới đầu tư bất động sản biển.

Sun Tropical Village - khu đô thị nghỉ dưỡng phong cách nhiệt đới, thiên đường của lối sống "wellness living" là mảnh ghép tiếp theo hoàn thiện hệ sinh thái bãi Kem của Sun Group. Đón đầu xu hướng wellness second home (ngôi nhà thứ hai phục vụ chăm sóc sức khỏe), Sun Tropical Village đã thu hút giới nhà giàu trên thị trường bất động sản đảo Ngọc ngay từ khi ra mắt những phân khu đầu tiên của dự án.

Ngay sát tổ hợp nghỉ dưỡng này, Sun Group cũng kiến tạo khu shophouse Melodia rực rỡ sắc màu, để kỳ nghỉ dưỡng không chỉ có thư giãn với bãi Kem yên bình, mà còn nhộn nhịp, sôi động với đầy đủ tiện ích, dịch vụ ngay chính trong quần thể.

Hướng về phía dải đất mũi Ông Đội, các dự án biệt thự Premier Village Phu Quoc Resort, Sun Premier Village The Eden Bay sở hữu ưu thế độc đáo về vị trí biệt lập và không gian xanh giữa núi rừng, là dòng sản phẩm không chỉ được giới nhà giàu trong nước ưa chuộng bởi tiềm năng sinh lời lớn, mà còn là phân khúc khách quốc tế rất quan tâm.

Ngay tại trung tâm thị trấn An Thới, khu đô thị đảo Sun Grand City New An Thoi hiện đại với những shophouse và nhà phố liền kề cùng hệ thống tiện ích hiện đại như 4 Công viên, Quảng trường âm nhạc, Vườn hoa sắc màu, Đường dạo bộ, Sân chơi thể thao, Trục cảnh quan, Khu chức năng y tế, giáo dục, thương mại, văn phòng… tạo nên một không gian sống đáng mơ ước cho các nhà đầu tư.

Nằm ngay sát bên cáp treo Hòn Thơm nổi tiếng, thị trấn Địa Trung Hải Sun Premier Village Primavera như một ngôi làng Ý lãng mạn ven biển. Ở đó, những dãy shophouse tái hiện khu phố châu Âu cổ kính, khách sạn mang thương hiệu Curio Collection by Hilton sang chảnh, Sun Signature Gallery - một "bảo tàng nghệ thuật" - kiệt tác mới của Bill Bensley, cây cầu Hôn biểu tượng…, tất cả làm nên những giá trị độc tôn cho chủ đầu tư sở hữu bất động sản tại dự án này.

Thuộc tổ hợp này, khu phức hợp Sun Grand City Hillside Residence với khu căn hộ The Hill ra mắt năm nay đang "gây sốt" trong phân khúc nhà ở dành cho những nhà đầu tư trẻ tuổi muốn tìm một ngôi nhà thứ hai để kinh doanh homestay hay AirBnB.

Và mới đây nhất, tọa lạc trên đảo Hòn Thơm thuộc quần đảo An Thới, "siêu phẩm" Hon Thom Paradise Island ra mắt tháng 3/2022 mang lại cơ hội sở hữu "tấm vé" trở thành cư dân tinh hoa trên hòn đảo nổi tiếng trù phú, nơi hiện đã hội tụ nhiều công trình đẳng cấp như tổ hợp giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park với cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới, công viên nước hàng đầu châu Á Aquatopia Water Park, công viên chủ đề Exotica Village.

Quy tụ loạt công trình biểu tượng như khu phố thương mại The Marina thuộc Nautical District ven biển Bãi Trào - lấy cảm hứng từ ngôi làng Santorini tại Hy Lạp; khách sạn 6 sao trên địa thế tựa vách núi, kề biển cả, được vận hành bởi đơn vị quốc tế; bến du thuyền đẳng cấp - nơi neo đậu của những du thuyền triệu đô... cùng chuỗi tiện ích, dịch vụ đẳng cấp, dự án đảo Thiên Đường Hòn Thơm sẽ là một siêu tổ hợp hút khách trong tương lai gần. Đây là mảnh đất màu mỡ được giới nhà giàu tìm về để đầu tư, tận hưởng một phong cách sống mang chuẩn quốc tế.

Tạo nên một bức tranh thành phố du lịch xa hoa, phồn thịnh với những dự án tầm cỡ quốc tế, Nam Phú Quốc không chỉ là một điểm đến đơn thuần, mà còn là điểm đến để thay đổi tương lai, đem đến cuộc sống phồn thịnh cho nhà đầu tư và cơ hội đầu tư qua những chuyến đi. Bởi lẽ đó, bất động sản phía nam đảo Ngọc hứa hẹn là "miền đất hứa" với giới đầu tư tinh hoa.