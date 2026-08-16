Giá đất quanh khách sạn Kim Liên gây sốc, có nơi rao hơn 1 tỷ đồng/m2

Khu đất gần 3,5ha tại số 5-7 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội, đang nhận được sự chú ý sau khi liên danh Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty cổ phần Thaiholdings và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn đề xuất phương án xây Hanoi Twin Towers 99.

Phương án đề xuất hai tòa tháp cao khoảng 568m, mỗi tòa 99 tầng nổi, dự kiến tổng vốn đầu tư khoảng 3-3,5 tỷ USD. Nếu được triển khai theo phương án này, công trình được kỳ vọng trở thành tháp đôi cao nhất thế giới.

Câu hỏi được nhiều người quan tâm: mặt bằng giá nhà đất quanh khu đất này hiện ở mức nào?

Khu vực được đề xuất thực hiện dự án (Ảnh: Thành Đông).

Trong ngõ từ 350 triệu đồng/m2, mặt phố chạm ngưỡng 1 tỷ đồng/m2

Khảo sát các tin rao bán bất động sản thời gian gần đây cho thấy khu vực phố Đào Duy Anh, nơi khách sạn Kim Liên tọa lạc, nguồn cung nhà đất được rao bán không nhiều và giá chào bán ở mức cao.

Dữ liệu trên Batdongsan.com.vn ghi nhận một căn nhà trong ngõ, diện tích 75m2 tại khu vực Đào Duy Anh được rao 26,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 353 triệu đồng/m2. Một căn khác rộng 65m2, xây 8 tầng có thang máy được chào 24,5 tỷ đồng, tương đương gần 377 triệu đồng/m2.

Khảo sát trên Alonhadat cho thấy mức giá với những bất động sản nằm trực tiếp trên mặt phố còn cao hơn. Một căn nhà mặt phố Đào Duy Anh diện tích 79m2, xây 4 tầng được rao 45 tỷ đồng, tương đương khoảng 570 triệu đồng/m2. Một căn khác có diện tích 105m2, xây 7 tầng, mặt tiền 5,2m được chào 75 tỷ đồng, tương đương hơn 714 triệu đồng/m2.

Một quảng cáo bán bất động sản trên đường Đào Duy Anh.

Một căn 22m2 tại vị trí mặt đường được rao 15,5 tỷ đồng, tương đương hơn 704 triệu đồng/m2. Căn 41m2 rao 38,5 tỷ đồng, tức khoảng 939 triệu đồng/m2. Trên bản đồ còn xuất hiện một số điểm rao ở ngưỡng 1 tỷ đồng/m2 trở lên.

Mức giá cao không chỉ xuất hiện tại Đào Duy Anh. Ở tuyến Phạm Ngọc Thạch liền kề, Batdongsan.com.vn từng ghi nhận nhà mặt phố diện tích 83m2 được chào 35 tỷ đồng, tương đương khoảng 422 triệu đồng/m2. Một căn nhà diện tích 120m2 được rao 66 tỷ đồng, tương đương 550 triệu đồng/m2.

Xung quanh Đào Duy Anh, Phạm Ngọc Thạch, Xã Đàn và Lương Định Của xuất hiện nhiều mức chào khoảng 190-500 triệu đồng/m2; một số vị trí được hiển thị trên 700 triệu đồng/m2, thậm chí có tin rao xấp xỉ hoặc vượt 1 tỷ đồng/m2.

Ở Xã Đàn, một tin rao mới trên Batdongsan.com.vn chào bán lô đất mặt phố rộng 101m2 với giá 106 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,05 tỷ đồng/m2.

Cao gấp nhiều lần bảng giá đất Nhà nước

Để có căn cứ so sánh, bảng giá đất của Hà Nội áp dụng cho phố Đào Duy Anh xác định giá đất ở vị trí 1 là 191,1 triệu đồng/m2. Các vị trí tiếp theo lần lượt là 99,6 triệu đồng/m2 (vị trí 2), 75,6 triệu đồng/m2 (vị trí 3) và 66,7 triệu đồng/m2 (vị trí 4).

Đối chiếu với mặt bằng rao bán, giá thị trường tại các vị trí trong ngõ đang cao gấp khoảng 4 lần giá đất Nhà nước ở vị trí tương ứng. Với nhà mặt phố, khoảng cách này còn lớn hơn.

Thực tế, bảng giá đất là căn cứ tính nghĩa vụ tài chính, còn giá rao bán phản ánh kỳ vọng của người bán, đã bao gồm giá trị công trình xây dựng trên đất và khả năng khai thác kinh doanh.

Nhìn chung, mặt bằng giá tại Kim Liên đã luôn ở mức rất cao từ trước khi thông tin dự án xuất hiện (Ảnh: Thành Đông).

Vị trí của khu vực cũng đủ lý giải mặt bằng giá này ngay cả khi chưa có dự án. Kim Liên nằm ở nút giao Lê Duẩn - hầm chui Kim Liên, sát Công viên Thống Nhất, đối diện Đại học Bách khoa Hà Nội và liền kề trục Giải Phóng. Đây là khu vực có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều trường đại học, bệnh viện lớn và các tuyến giao thông huyết mạch.