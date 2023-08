FIATO City: Thiết kế cân bằng cho phong cách sống mới của giới chuyên gia

Kiến trúc hứa hẹn trở thành biểu tượng "đôi cánh" tiên phong tại Nhơn Trạch

Một trong những đặc quyền với cư dân FIATO City chính là an cư tại tòa nhà có thiết kế mô phỏng hình "đôi cánh", được kiến tạo từ tâm huyết chắp cánh cho sự phát triển đầy kiêu hãnh và hứa hẹn trở thành biểu tượng chuẩn sống tự hào tại "trái tim" Nhơn Trạch. Hai khối nhà đối xứng cao 18 tầng, mang lại cho chủ nhân tương lai tầm nhìn bao trọn thành phố vệ tinh Nhơn Trạch trong tương lai

Biểu tượng "đôi cánh" vươn cao trên bầu trời Nhơn Trạch.

Theo đơn vị phát triển dự án Thang Long Real Group, FIATO City là dự án căn hộ hiện đại được đầu tư bài bản, quy mô lớn, thiết kế hiện đại, thông minh, tối ưu không gian sống và gia tăng trải nghiệm sống cho cư dân.

Mang thiên nhiên vào nhà với hệ ban công vô cực

Hệ ban công trải dài xuyên suốt căn hộ mang đến cho gia chủ view panorama tầng cao mãn nhãn giúp không gian thêm thoáng đãng và tâm hồn luôn hứng khởi. Đây là trải nghiệm quý giá khẳng định vị thế gia chủ xứng tầm chuẩn sống tự hào.

Đặc biệt, ban công trải rộng kết hợp hệ cửa kính "full-heights" tăng cường đối lưu gió, không khí và ánh sáng tự nhiên như đưa thiên nhiên vào nhà và giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

Thiết kế ban công trải dài còn thừa hưởng điểm mạnh của nhà phố, biệt thự vốn quen thuộc với người dân Nhơn Trạch, nơi con người hòa mình cùng sân vườn, hứng trọn gió mát và ánh sáng mặt trời. Thấu hiểu tâm lý này, FIATO City là sự kết tinh giữa kiến trúc hiện đại, tiện nghi và kế thừa phong cách sống gần gũi, từ đó nâng cao giá trị tận hưởng cuộc sống.

Skyview panorama mãn nhãn với hệ ban công trải dài xuyên suốt căn hộ.

Cân bằng trải nghiệm riêng tư và sinh hoạt gia đình

Đơn vị thiết kế Ong&Ong (Singapore) đã kết hợp khéo léo giữa không gian chung và riêng để tất cả các thành viên trong gia đình đa thế hệ đều cảm thấy thoải mái nhất nhưng vẫn gắn kết tình thân.

FIATO City sở hữu đa dạng các loại hình sản phẩm từ căn 1-3 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu ở thực và cho thuê cùng những đặc quyền riêng.

Căn hộ 1 phòng ngủ hướng đến không gian sống dành riêng cho chuyên gia độc thân hoặc cặp đôi, gia đình trẻ. Hệ ban công trải dọc từ phòng khách đến phòng ngủ rộng hơn 6m2. Thiết kế tối ưu hóa giúp căn hộ gia tăng công năng sử dụng và linh hoạt phù hợp với người trải nghiệm. Từ đó, thể hiện tâm ý về một tổ ấm mới ngập tràn hạnh phúc.

Căn 1 phòng ngủ có ban công trải rộng từ phòng khách đến phòng ngủ.

Với mục tiêu kiến tạo không gian sống phục vụ đa dạng công năng sinh hoạt phù hợp cho các thành viên trong gia đình, căn hộ 2 phòng ngủ tại FIATO City hội tụ những điểm nhấn thiết kế đặc biệt. Hệ ban công dài gần 10m dành cho phòng khách và ban công nối liền từ phòng ngủ master đến phòng ngủ phụ giúp tăng tính kết nối giữa cha mẹ và con trẻ. Thiết kế khoa học mang lại đặc quyền 100% phòng khách - nối liền phòng bếp và 2 phòng ngủ đều có ban công cho skyview ấn tượng.

Ban công nối liền phòng khách, phòng ngủ master và phòng ngủ cho bé giúp phụ huynh dễ dàng kết nối với con yêu.

Căn hộ 3 phòng ngủ là tổ ấm lý tưởng cho gia đình đa thế hệ với những trải nghiệm riêng biệt cho từng cá nhân, kết hợp không gian gắn kết tình thân và khẳng định chất sống đẳng cấp từ thiết kế đặc quyền. Sự đột phá trong thiết kế đến từ ban công lên đến 12m trải dài xuyên suốt căn hộ, mang thiên nhiên có mặt trong mọi không gian và tạo nên trải nghiệm view panorama mãn nhãn. Đặc biệt, phòng đa năng được sử dụng như phòng ngủ phụ, khu vực "work-from-home" hoặc nơi tập yoga/thiền, chơi piano, vẽ tranh… có thể tạo lập không gian mở hay khép kín linh hoạt.

Phòng đa năng được thiết kế đóng - mở tùy ý giúp đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt gia đình.

Thiết kế tiện ích, cảnh quan nâng tầm chất lượng cuộc sống

Fiato City kiến tạo không gian sống hài hòa với thiên nhiên, mật độ cây xanh cao để thanh lọc không khí, có lợi cho sức khỏe của cả gia đình, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Mật độ xây dựng khối tháp căn hộ chỉ 27,7% (block Fiesta); 31,03% (block Galaxy) đem lại không gian sống thoáng đãng cho thiên thần nhỏ. Thiết kế hệ tiện ích đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, giải trí, thương mại "all in one" ngay nội khu với tại gym - yoga center, sân tennis, trường mẫu giáo, khu phức hợp thương mại, tại hồ bơi vô cực tầng thượng chiều dài ấn tượng lên đến hơn 50m và tổng diện tích gần 850m², BBQ Garden tầng thượng…

Hệ long môn đa tiện ích trải đều giữa các tầng là nơi vui chơi, ngắm bình minh, hoàng hôn lý tưởng và trở thành một biểu tượng thiết kế độc đáo tại Fiato City. Đồng thời giúp đối lưu không khí, giảm tiếng ồn hiệu quả và mang lại vượng khí về phong thủy.

Tại FIATO City, thiết kế nội thất đặc biệt cộng hưởng với hệ tiện ích tiên phong, mang tính biểu tượng giúp cư dân nâng tầm chuẩn sống tại tâm điểm Nhơn Trạch và định hình phong cách sống thời đại.