Eden Garden thu hút giới thượng lưu Thái Bình

Dân trí Trong 2 ngày đầu của chuỗi sự kiện ra mắt nhà mẫu và văn phòng bán hàng dự án Eden Garden đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư và giới thượng lưu Thái Bình.

Tập đoàn BIDGroup vừa ra mắt khu nhà mẫu và văn phòng bán hàng của dự án Eden Garden. Sự kiện được diễn ra trong khuôn viên nhà mẫu và văn phòng bán hàng tại 26 Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Ngay khi chính thức ra mắt và đón khách tham quan từ ngày 30/10, Eden Garden thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, đặc biệt giới thượng lưu tại Thái Bình.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, Eden Garden là một trong những dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Bình. Với các ưu điểm, dự án tiên phong trong phân khúc bất động sản cao cấp, trở thành điểm sáng thu hút giới thượng lưu, nhà đầu tư.

Phối cảnh dự án Eden Garden.

Eden Garden với 4 mặt tiền, hai mặt chính là phố Lê Lợi và Trần Hưng Đạo, ngay sát sông Trà Lý, hai con phố đắt đỏ hàng đầu hiện giờ.

Eden Garden được thiết kế với 3 tòa tháp, kết hợp với các không gian vườn địa đàng, đặc biệt những vườn địa đàng trên cao đưa cư dân tương lai sống trọn vẹn với tinh hoa của thời hiện đại và hòa mình với thiên nhiên.

Khối đế tòa nhà là hệ thống shophouse mang "nét" phồn hoa Châu Âu về với mảnh đất địa linh nhân kiệt Thái Bình. Hơn 40 tiện ích từ hệ thống an ninh 5 lớp, thông minh vừa đảm bảo an toàn vừa đảm bảo sự tiện lợi. Nơi đây còn có hệ thống dịch vụ spa; gym; bể bơi tiêu chuẩn thi đấu; trường mầm non quốc tế ...

"Với tổ hợp tiện ích đó, không chỉ tại Thái Bình, tính trên khắp Việt Nam cũng không có nhiều dự án cao cấp có được", đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Tại sự kiện, khách hàng được giới thiệu và tư vấn bởi đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp từ tập đoàn BIDGroup.

Nhiều nhà đầu tư tham quan sa bàn dự án Eden Garden.

Nhiều khách hàng thể hiện sự quan tâm ngay tại buổi tham quan nhà mẫu khi chứng kiến thiết kế tân cổ điển kết hợp với không gian thiên nhiên. Với các nhà đầu tư, những ưu thế, tiềm năng hiện hữu là cơ hội hấp dẫn. Ngay tại sự kiện, nhiều nhà đầu tư chia sẻ muốn được sớm trở thành đối tác với Eden Garden.

Khách hàng tham quan thích thú chụp ảnh lưu niệm tại nhà mẫu.

Cũng trong thời gian sự kiện, BIDGroup và Ngân hàng Bảo Việt cũng chính thức ký kết hợp tác tài trợ dự án Eden Garden. Theo đó, Ngân hàng Bảo Việt trở thành nhà tài trợ chính thức và đồng hành cùng dự án Eden Garden.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện phía ngân hàng Bảo Việt cũng cho biết, phía ngân hàng không chỉ đồng hành cùng Tập đoàn BIDGroup tại dự án Eden Garden mà còn mong muốn đồng hành với BIDGroup tại tất cả các dự án khắp cả nước. Ngoài ra Ngân hàng Bảo Việt luôn sẵn lòng được đồng hành cùng khách hàng là cư dân tương lai của Eden Garden thông qua các gói hỗ trợ tài chính phù hợp.

Đại diện BIDGroup và đại diện Ngân hàng Bảo Việt ký kết hợp tác tài trợ dự án Eden Garden.

Dự án Eden Garden với nhiều lợi thế, hứa hẹn cơ hội sinh lời trong tương lai. Mặt khác, sự kiện ra mắt nhà mẫu và văn phòng bán hàng dự án Eden Garden cũng góp phần hâm nóng thị trường bất động sản Thái Bình, hòa nhịp cùng chủ trương phát triển Thái Bình trong thời gian tới.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án, độc giả truy cập:

Website: edengarden.vn|Email: edengarden@bidgroup.com.vn.

Hotline: 0812656699.

Địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Văn phòng bán hàng: 26 Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.

