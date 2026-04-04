Ecopark ra mắt sản phẩm trị liệu Forest Onsen

Forest Onsen tích hợp các liệu pháp chuyên sâu ngay trong không gian sống, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân hiện đại. Tòa tháp nằm trong đại đô thị Eco Retreat (rộng 220ha, cửa ngõ phía Tây TPHCM, cách bến Bạch Đằng 30 phút di chuyển).

Forest Onsen - Sản phẩm onsen trị liệu từ nhà sáng lập Ecopark (Ảnh: CĐT).

Wellness living: Khi chăm sóc sức khỏe trở thành nhịp sống mỗi ngày

Trong bối cảnh áp lực đô thị và áp lực cuộc sống ngày càng gia tăng, wellness living - sống khỏe toàn diện thể chất lẫn tinh thần, cân bằng cuộc sống với công việc, đang dần trở thành lối sống mà nhiều người hướng tới.

Trước đây, chăm sóc sức khỏe thường gắn với những chuyến đi để dịch chuyển từ nơi ở đến nơi chăm sóc sức khỏe thông qua các dịch vụ spa, trị liệu, detox (thanh lọc) chuyên sâu hoặc kết hợp trị liệu và nghỉ dưỡng ngắn ngày. Hiện nay, tại các quốc gia phát triển, xu hướng chăm sóc sức khỏe đang dịch chuyển mạnh mẽ: tích hợp các hoạt động trị liệu sức khỏe vào tổ hợp đô thị chất lượng cao, để môi trường sống - liệu pháp trị liệu và thói quen sử dụng hàng ngày hòa làm một, tạo thành xu hướng wellness living bền vững.

Chăm sóc sức khỏe tại bể bơi với tầm view (tầm nhìn) 1 triệu cây xanh của đại đô thị Ecopark Hưng Yên (Ảnh: CĐT).

Thực tế, giữa nghỉ ngơi - thư giãn và trị liệu, phục hồi, tái tạo bằng các liệu pháp chăm sóc sức khỏe tồn tại khác biệt quan trọng. Các trải nghiệm thư giãn chủ yếu giúp giải tỏa căng thẳng trong ngắn hạn và mang lại cảm giác dễ chịu nhưng nhanh chóng qua đi.

Trong khi các liệu pháp trị liệu được sử dụng đều đặn hàng ngày có cơ sở khoa học chứng minh sự tác động sâu vào cơ thể một cách triệt để, giúp điều chỉnh thói quen và thiết lập thành lối sống, từ đó mang lại hiệu quả phục hồi sâu và bền vững hơn cho sức khỏe người sử dụng.

Khoáng nóng: Liệu pháp chăm sóc, trị liệu và phục hồi sức khỏe bền vững

Khoáng nóng từ lâu thường được người dân vùng lạnh ưa chuộng vì trải nghiệm sử dụng được ngay trong thời tiết lạnh giá, khắc nghiệt. Thế nhưng, ngày nay, những quốc gia và vùng nhiệt đới đã tăng cường ứng dụng khoáng nóng vào các tổ hợp chăm sóc sức khỏe bất kể các mùa trong năm, như Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam.

Bởi khoáng nóng không phải là liệu pháp dành riêng cho xứ lạnh, mà yếu tố cốt lõi của khoáng nóng nằm ở hàm lượng, chất lượng của khoáng chất khi được cơ thể hấp thụ để cải thiện sức khỏe. Nhiều dòng khoáng hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu, giảm đau, thải độc, trị liệu xương khớp, cải thiện kết cấu da, làm đẹp.

Bể khoáng nóng soda tại Ecopark Hưng Yên làm mềm bề mặt da, cuốn trôi các chất nhờn tiết ra trên da nên rất sảng khoái sau khi tắm (Ảnh: CĐT).

Ngày nay, với sự hỗ trợ của công nghệ gia nhiệt hiện đại, nhiệt độ nước khoáng có thể được điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện khí hậu và thể trạng người dùng, thông thường 38-42 độ. Đồng thời, hàm lượng khoáng cũng có thể được cân chỉnh, được may đo theo từng mục đích cụ thể như thư giãn, phục hồi, làm đẹp hay hỗ trợ điều trị.

Điều này mở ra khả năng đưa trải nghiệm trị liệu khoáng nóng vào trong chính không gian sống - nơi cư dân có thể tiếp cận mỗi ngày thay vì chỉ sử dụng ngắn hạn trong những kỳ nghỉ dưỡng.

Một góc tổ hợp khoáng nóng Mori Onsen tại Ecopark (Ảnh: CĐT).

Tiên phong cho xu hướng này tại Việt Nam, nhà sáng lập Ecopark đã phát triển thành công tổ hợp khoáng nóng Mori Onsen ngay trong lòng đô thị Ecopark (Hưng Yên). Ứng dụng công nghệ hiện đại, sử dụng nguồn muối khoáng chất lượng cao, được thiết kế, vận hành và tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia Onsen từ Nhật Bản, Mori Onsen đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, mang lại chất lượng vượt trội trong hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho cư dân, du khách.

Forest Onsen: Sản phẩm onsen trị liệu từ nhà sáng lập Ecopark

Sảnh tổ hợp chăm sóc sức khỏe Onsen Clubhouse tại Forest Onsen (Ảnh: CĐT).

Kế thừa thành công, kinh nghiệm từ tổ hợp khoáng nóng Mori Onsen, nhà sáng lập Ecopark đã có bước đi táo bạo hơn, khi mục tiêu không dừng lại ở việc trị liệu khoáng nóng hoặc xem khoáng nóng là món quà cho dịp đặc biệt, mà chủ đích đưa khoáng nóng cùng nhiều không gian tiện ích chăm sóc sức khỏe đưa vào đời sống thường nhật, trở thành một lối sống wellness cho cư dân.

Forest Onsen là tổ hợp gồm 2 cặp tháp đôi: tháp đôi Forest và tháp đôi Onsen, được thiết kế liền mạch không gian cảnh quan mang tinh thần Zen Nhật tầng 1 lên đến hệ tiện ích nối liền 4 tòa nhà ở tầng 5A.

Cảnh quan mang tinh thần Zen Nhật sẽ có tại Forest Onsen (Ảnh: CĐT).

Forest Onsen được thiết kế với cảnh quan mang âm hưởng nghỉ ngơi, phục hồi và trị liệu. Ngay từ bước chân đầu tiên khi bước vào khu vực cảnh quan nội khu, người dùng đã được đưa về trạng thái nghỉ ngơi khi mắt được tiếp xúc với màu xanh của các tầng tán thực vật, các họa tiết và tiểu cảnh đậm chất Nhật như vườn sỏi, đường dạo thiền, khu dừng nghỉ tích hợp âm thanh trong trẻo của nước, gió dịu nhẹ len lỏi trong nội khu.

Bể bơi công nghệ điện phân muối tại Forest Onsen (Ảnh: CĐT).

Hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe đặt ở tầng 5A nối liền mạch 4 tòa tháp thành một tổ hợp tiện ích liên hoàn quy mô 5.000m2, bao gồm các chu trình sử dụng đa dạng như chăm sóc sức khỏe 90 phút, 45 phút, thậm chí chuyên sâu 20 phút. Đối với một chu trình 90 phút trở lên, cư dân thoải mái tích hợp các bước từ khởi động nhẹ nhàng đi dạo, tắm rừng, đến vận động mạnh như gym, bơi lội, và trị liệu chuyên sâu bằng khoáng nóng.

Người bận rộn có thể tìm thấy liệu pháp phù hợp trong 45 phút thông qua việc ngồi thiền, tập yoga, sauna, xông hơi để bài tiết, thải độc cơ thể và thúc đẩy tuần hoàn máu huyết.

Cư dân hàng ngày có thể dễ dàng và thuận tiện tiếp cận liệu pháp chăm sóc sức khỏe bằng khoáng nóng tại Onsen Clubhouse để sử dụng đều đặn như một thói quen hàng ngày khi chỉ mất 3 phút tắm tráng và bắt đầu bước vào chu trình ngâm bể nóng, xông hơi, ngâm lạnh, nghỉ ngơi phục hồi để tiếp tục chu trình hoặc có thể kết thúc chu trình chỉ cần 20 phút vẫn đủ có những tác động tích cực để cải thiện sức khỏe.

Đây là mô hình chăm sóc sức khỏe được tính toán kỹ lưỡng để mang lại sự thân quen, gần gũi, dễ sử dụng; không đặt nặng tâm lý mất thời gian làm quen trải nghiệm mà xem đây là một hoạt động cơ bản trong đời sống tương tự như việc uống cà phê mỗi sáng, hay tẩy trang, dưỡng da mỗi tối.

Căn hộ chăm sóc sức khỏe Forest Onsen có sân vườn trước khi bước vào nhà (Ảnh: CĐT).

Đi kèm với tổ hợp này là nhà hàng Nhật Bản kết hợp hệ cảnh quan vườn Nhật tại tầng 1, có lối thang máy riêng lên tầng 5A tạo thành chu trình trải nghiệm liền mạch.

Nằm ngay cửa ngõ đại đô thị Eco Retreat, thuộc phân khu mùa Lễ Hội, Forest Onsen được xây trên khu đất rộng 2,2ha còn sở hữu tầm view ôm trọn hồ Thiên Nga (rộng 10ha), dễ dàng kết nối đến các tiện ích của toàn khu đồng thời hưởng lợi từ không gian xanh mát của hơn 4 triệu cây xanh, 8 tầng thực vật tươi tốt quanh năm.

