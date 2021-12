Đưa đỉnh cao kiến trúc Indochine vào đô thị hiện đại tại dự án The Tonkin

Dân trí Phong cách kiến trúc Indochine được kết hợp khéo léo vào quần thể kiến trúc hiện đại tại The Tonkin, thuộc đại đô thị phía Tây thủ đô Vinhomes Smart City, hứa hẹn trở thành lựa chọn của những chủ nhân có gu thẩm mỹ bậc nhất Hà thành.

Tái hiện kiến trúc Indochine giữa lòng "thành phố quốc tế"

Được giới kiến trúc gọi bằng những cái tên mỹ miều như "nụ hôn kiểu Pháp trên môi cô nàng Á Đông", "Bản giao hưởng Đông - Tây"…, phong cách Indochine là sự hòa quyện của nét lãng mạn, quyến rũ trong kiến trúc của người Pháp, kết hợp với vẻ đẹp dịu dàng truyền thống và vật liệu mộc mạc của các nước Đông Dương. Tại Việt Nam, Indochine thường được dùng trong những công trình mang tính biểu tượng từ hàng trăm năm trước, hay những biệt thự sang trọng của giới quý tộc - những khu nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp hiện nay.

Giàn cảnh quan - một trong những đặc trưng của phong cách Indochine, phong cách kiến trúc được yêu thích tại Việt Nam.

Theo Kiến trúc sư Đồng Mạnh Bình, người dành nhiều năm nghiên cứu về Indochine, nét quý tộc mà vẫn đậm chất Á Đông của Indochine luôn là phong cách được nhiều thế hệ kiến trúc sư theo đuổi, mang vào các thiết kế nhà ở cho các chủ nhân tinh hoa. Nhưng các công trình chủ yếu vẫn mang tính riêng biệt, chưa tạo thành một thể thống nhất trên quy mô lớn.

Bởi thế, sự xuất hiện của bộ đôi tòa tháp The Tonkin được quan tâm trên thị trường bất động sản. Là một trong những dự án căn hộ đưa thiết kế Indochine vào thiết kế cảnh quan và tiện ích, The Tonkin tái hiện những tinh hoa của phong cách này, mang đến không gian sống đẳng cấp vượt trội và một chất sống khác biệt giữa lòng thủ đô.

Sảnh lễ tân The Tonkin mang đậm chất Indochine với gạch bông hoa văn truyền thống, đèn trần, phào chỉ phong cách cổ điển và lam gỗ với họa tiết Á Đông.

Tại The Tonkin, các kiến trúc sư đã thổi hồn Indochine vào từng cảnh quan, tiện ích, đường nét tạo nên một không gian sống đậm chất xi-nê: vừa có nét lộng lẫy, kiêu kỳ của kiến trúc châu Âu, nhưng vẫn thanh lịch, tinh xảo từ những chế tác đậm chất Đông Dương - nổi bật giữa thành phố quốc tế đa sắc màu văn hóa Vinhomes Smart City.

Tiện ích xứng tầm cho chủ nhân "có gu"

Không gian tại The Tonkin mang lại sự sang trọng cho những chủ nhân có gu thẩm mỹ tinh tế.

Một không gian đậm chất Indochine đã được những kiến trúc sư khéo léo đưa vào không gian sinh hoạt chung như sảnh đón tiếp sang trọng trong từng đường nét, phòng sinh hoạt cộng đồng đậm dấu ấn Đông Dương hay khu vui chơi trẻ em bừng sáng sắc vàng Indochine nổi bật - cùng với hệ thống gần 30 tiện ích tại The Tonkin. Điều này mang tới không gian sống quý phái cho dòng khách hàng có gu thẩm mỹ cao, đồng thời đảm bảo được sự tinh tế, tiện nghi cho những cư dân đề cao chất lượng sống.

Cốt cách Đông Dương được thể hiện ngay ở giàn cảnh quan The Muse, một trong những đặc trưng của phong cách Indochine nhằm hướng đến kết nối gần gũi hơn giữa con người - thiên nhiên, tăng tiếp xúc với không khí, gió và ánh sáng. Hay khu tiểu cảnh nước kết hợp phù điêu chạm trổ hoa văn tinh tế cũng là một nét đặc sắc của phong cách Indochine được "thổi hồn" vào một góc The Tonkin. Dấu ấn Indochine còn hiện diện ở nền gạch bông với hoa văn đặc trưng - gợi nhớ về những ký ức xưa cũ mà thân thuộc của nhiều thế hệ.

Trải nghiệm kết nối với thiên nhiên tại The Tonkin tiếp tục được nâng tầm khi bước dưới những khóm trúc xào xạc trên đường dạo Bamboo Path, hay băng qua chặng đường dạo uốn lượn duyên dáng lấy cảm hứng thiết kế từ dải lụa đậm văn hóa Á Đông ôm trọn hồ bơi ngoài trời Indochine Resort - tâm điểm tiện ích nội khu của The Tonkin.

Hồ bơi ngoài trời Indochine Resort rộng gần 1.000m2 với thiết kế hình dáng đầy tự do và thanh thoát. Tổng thể giao hòa của tiểu cảnh, thác nước, chòi thư giãn và rặng dừa xanh mướt tạo nên khung cảnh ốc đảo nghỉ dưỡng, phục vụ cuộc sống vương giả, quý tộc của những cư dân đẳng cấp. Cùng với đó là sân tập gym ngoài trời, thảm cỏ yoga Zenith Zone, sân chơi trẻ em ngoài trời Joylie Park dưới tán cây… tất cả đều mang thiên nhiên đến gần hơn với chủ nhân The Tonkin.

Bể bơi rộng gần 1.000m2 được thiết kế như ốc đảo nghỉ dưỡng giữa lòng đại đô thị.

Bên cạnh đó, The Tonkin còn sở hữu vị trí độc tôn giữa trái tim Vinhomes Smart City. Cách cổng công viên trung tâm Central Park 150m, cư dân The Tonkin chỉ cần vài bước chân để hít thở không khí trong lành từ "lá phổi xanh" của dự án. Vị trí kế cận cầu vượt nối thẳng ra đường Lê Trọng Tấn, đường 72, cạnh trường VinSchool, cùng với hai nhà để xe hiện đại kề cận (Parking Zone 3, Parking Zone 4) mang tới trải nghiệm gần đường, cận tiện ích "có một không hai" của The Tonkin.

Với những đột phá về thiết kế cùng các tiện ích đậm chất Đông Dương, The Tonkin hứa hẹn là dự án được quan tâm trên thị trường bất động sản Thủ đô dịp cuối năm.

Trong tháng 12/2021, khách hàng mua căn hộ tại Vinhomes Smart City còn có cơ hội tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng diễn ra trực tuyến vào ngày 8/1/2022 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 2 tỷ đồng. Khách hàng may mắn nhất sẽ trở thành chủ nhân của chiếc xe VinFast Lux A2.0 bản cao cấp trị giá hơn 1 tỷ đồng, cùng hàng trăm giải thưởng khác như xe máy VinFast Klara S, voucher nghỉ dưỡng Vinpearl,...

Trường Thịnh