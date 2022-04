Dự án Rosa Luxury Villas - cơ hội đầu tư bất động sản ven sông Cổ Cò

Đà Nẵng - Quảng Nam trong những năm gần đây chứng kiến sự lên ngôi của xu hướng bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch "kề sông cận biển". Đa phần các dự án view sông đều có mức giá cao hơn các dự án thông thường.

Nhiều chủ đầu tư có tên tuổi trong lĩnh vực địa ốc thời gian gần đây lựa chọn Quảng Nam - Đà Nẵng làm điểm dừng chân. Điều này cho thấy, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng khu vực này đang chứng kiến những tín hiệu lạc quan, tiềm năng phát triển. Sự xuất hiện của dự án Rosa Luxury Villas giai đoạn này, được đánh giá là "đúng thời điểm" thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng ven sông ngày càng tăng của giới đầu tư. Hơn nữa, khu biệt thự nghỉ dưỡng Rosa Luxury Villas còn thu hút giới đầu tư nhờ nằm trong khu đô thị Điện Nam (Điện Bàn, Quảng Nam) giáp phía Nam Đà Nẵng. Đây là khu vực có giá đất còn khá "mềm" so với một số nơi khác trên địa bàn tỉnh.

Vị trí ven sông đắt giá

Tại các nước phát triển, yếu tố để xác định một bất động sản được tóm gọn là "thứ nhất vị trí - thứ hai vị trí - thứ ba vẫn là vị trí". Điều này có nghĩa, vị trí đối với một dự án là yếu tố quyết định giá trị của bất động sản.

Ôm trọn hơn 2 km mặt sông Cổ Cò ngay đoạn eo sông đẹp của toàn tuyến, Rosa Luxury Villas nằm trong quần thể khu nghỉ dưỡng sinh thái 60 ha Rosa Riverside Complex được quy hoạch hoàn chỉnh, đồng bộ.

Rosa Luxury Villas sở hữu vị trí giao thoa giữa Đà Nẵng và Hội An, nằm kế bên sông Cổ Cò, cách biển chỉ một km (Ảnh phối cảnh minh họa).

Với tọa độ vị trí trung tâm, chủ nhân căn biệt thự nghỉ dưỡng Rosa Luxury Villas có thể dễ dàng trải nghiệm các điểm đến nổi tiếng của cả 2 trung tâm du lịch Đà Nẵng - Hội An. Cơ hội để khai thác kinh doanh, dịch vụ lưu trú… của dự án được đánh giá khả quan, khi mỗi năm khu vực này đón tiếp hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước.

Chinh phục nhà đầu tư bằng giá trị khác biệt

Ngoài sở hữu vị trí đắt giá, khu biệt thự nghỉ dưỡng Rosa Luxury Villas còn khoác lên mình phong cách kiến trúc sang trọng, lấy cảm hứng từ các yếu tố thiên nhiên như "trời", "đất" và "nước".

Dự án thừa hưởng các giá trị của hệ thống tiện ích nội ngoại khu cao cấp như: 2 bến du thuyền riêng biệt, hồ điều hòa, cầu cảnh quan, sân golf, bãi biển An Bàng, Hà My, tổ hợp giải trí Cocobay, Cù Lao Chàm, phố cổ Hội An, resort 5 sao, nhà hàng cao cấp… Chủ nhân của Rosa Luxury Villas còn được tận hưởng đặc quyền riêng với hệ thống xe limousine và xe điện hiện đại, chuyên nghiệp.

Những căn villas sang trọng tại Rosa Luxury Villas với 3 mẫu thiết kế mang những ý nghĩa khác nhau (Ảnh phối cảnh minh họa của dự án).

Cộng hưởng cùng các yếu tố như: Hồ sơ pháp lý minh bạch, sổ hồng sở hữu lâu dài, tiến độ thanh toán linh hoạt, tự xây sau 4 năm… Rosa Luxury Villas hội tụ nhiều ưu điểm để thu hút các nhà đầu tư.

"Rosa Luxury Villas - khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp ven sông sẽ là khoản đầu tư xứng đáng dành cho những nhà đầu tư sành sỏi, cũng là chốn an cư, nghỉ dưỡng lý tưởng dành cho giới thượng lưu mong mỏi kiếm tìm một sản phẩm khẳng định đẳng cấp vị thế của mình", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

