Dự án nghỉ dưỡng tại Phú Thọ - Nổi bật nhờ những dịch vụ độc đáo

Dân trí Phong trào "người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" đang được hội đam mê xê dịch hưởng ứng nhiệt tình. Bằng chứng là cứ đến cuối tuần hay dịp nghỉ lễ, các khu nghỉ dưỡng ven đô luôn trong tình trạng "cháy phòng".

Tổng thể quần thể du lịch nghỉ dưỡng Vườn Vua Resort & Villas

Trải nghiệm nghỉ dưỡng cùng nguồn nước khoáng nóng chăm sóc sức khỏe độc đáo

Trong số các khu vực vùng ven Hà Nội đang thu hút lượng lớn du khách Phú Thọ nổi lên như một điểm đến mới hứa hẹn những trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo. Đó là bởi thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho đất Tổ nguồn nước khoáng nóng có tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe con người. Theo ước tính của các đơn vị thăm dò mỏ khoáng thiên nhiên tại huyện Thanh Thủy có diện tích khoảng 1.095 km2 nằm trong địa bàn các xã La Phù, Bảo Yên và một số xã lân cận. Nước khoáng nóng tại đây là một dạng nước ngầm có chứa nhiều nguyên tố vi lượng có lợi cho sức khỏe.

Hiện tại nguồn nước khoáng nóng này đã được CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long Invest Group (TIG) đưa vào khai thác hợp pháp tại dự án Vườn Vua Resort & Villas. Được biết, TIG đã triển khai nghiêm ngặt quy trình khai thác vừa đảm bảo an toàn sức khỏe, vừa kích hoạt các lợi tố đến cơ thể con người. Nước khoáng nóng bơm lên được tập trung về bể chứa để thực hiện quy trình lọc tạp chất (đất, bùn…), khử sắt (Fe), đồng thời để cho lưu huỳnh bay hơi hết trước khi sử dụng. Nước đã được xử lý sau đó dẫn qua hệ thống máy Headpump - Một hệ thống lọc và giữ nhiệt khoáng nóng hiện đại của Châu Âu và Nhật Bản đảm bảo khoáng nóng khai thác đưa ra sử dụng với chất lượng tinh khiết và an toàn nhất với nhiệt độ ổn định từ 31-36oC, đáp ứng tiêu chuẩn tắm, ngâm khoáng nóng.

Tổ hợp khoáng nóng King Garden Osen

Thừa hưởng nguồn khoáng nóng thiên nhiên quý hiếm La Phù - Thanh Thủy chứa nhiều hàm chất Radon hiếm có và các khoáng chất tốt như Magie, Natri, Canxi giúp phục hồi tái tạo năng lượng, hỗ trợ điều trị các bệnh xương khớp, tim mạch, lưu thông khí huyết,… Chủ đầu tư TIG đã đầu tư xây dựng tổ hợp dịch vụ khoáng nóng độc đáo King Garden Onsen với tiêu chuẩn cao nhất, mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm 5 sản phẩm độc đáo lần đầu tiên tại Việt Nam như Onsen Cave (hang động Onsen), Onsen Stream, Apanese Standard Onsen Complex, Onsen Water Fall, Onsen Villas...

Tổ hợp khoáng nóng King Garden Osen

Điểm hẹn check-in lý tưởng cho các tín đồ du lịch

Cùng với hệ sinh thái dịch vụ khoáng nóng cao cấp, hiện đại có quy mô lớn bậc nhất miền Bắc, Vườn Vua Resort & Villas còn được du khách biết đến bởi đầm sen lớn hàng đầu Miền Bắc. Đầm sen Bạch Thủy với diện tích lên tới gần 100ha đã tạo nên cảnh quan thiên nhiên trong lành, độc đáo, mang đến nguồn sinh khí mới cho du khách đến nghỉ dưỡng.

Trong thời gian mùa sen từ tháng 5 đến tháng 8, đầm sen rộng gần 100ha nở rộ sẽ là điểm đến check-in lý tưởng cho những tín đồ du lịch. Thay bằng việc tìm đến những điểm vui chơi, giải trí đã quá quen thuộc, việc tìm kiếm những khoảnh khắc "sống ảo" hay trải nghiệm các dịch vụ du thuyền, ẩm thực sen... hứa hẹn sẽ mang đến những giờ phút thư giãn thực sự giữa thiên nhiên rộng lớn tại Vườn Vua Resort & Villas.

Đầm sen Bạch Thủy gần 100ha lớn hàng đầu miền Bắc

Quả thực hiếm có dự án nghỉ dưỡng nào hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên chăm sóc sức khỏe đẳng cấp như tại Vườn Vua Resort & Villas. Với không gian nghỉ dưỡng sở hữu những tài nguyên thiên nhiên độc tôn, Vườn Vua Resort & Villas sẽ mang đến cho du khách những giờ phút nghỉ ngơi, thư giãn cùng nguồn khoáng nóng thiên nhiên Thanh Thủy quý hiếm, đầm sen Bạch Thủy hàng đầu miền Bắc và không gian xanh trong lành để dung dưỡng từ cơ thể, hơi thở đến ánh nhìn.

Bên cạnh các yếu tố tự nhiên về cảnh quan, hệ thống dịch vụ đa dạng khai thác hiệu quả nguồn khoáng nóng, còn phải kể đến sự khác biệt từ quần thể kiến trúc đa văn hóa tại Vườn Vua Resort & Villas. Được biết TIG đã đầu tư phát triển, vận hành 4 khu biệt thự với nhiều mẫu thiết kế đa dạng, đáp ứng nhu cầu của du khách trong mọi lứa tuổi. Cùng với đó, dự án cũng được triển khai xây dựng hơn 20 phân khu phục vụ ẩm thực vui chơi, giải trí, thể thao như khu thể thao ngoài trời, công viên nước Wonderland… Với những gì TIG đã và đang làm được tại Vườn Vua Resort & Villas, không có gì lạ khi dự án nghỉ dưỡng có quy mô bậc nhất Phú Thọ sẽ tiếp tục trở thành điểm hẹn lý tưởng cho các tín đồ du lịch trong năm 2021!

Trường Thịnh