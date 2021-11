Dự án đủ pháp lý, vừa túi tiền được người mua nhà "săn đón"

Dân trí Lo ngại về vướng mắc pháp lý kéo dài, thời gian qua, người mua nhà tìm kiếm các sản phẩm đủ điều kiện chào bán. Dự án "sạch", pháp lý đầy đủ có giá trị cao trên thị trường nhà đất.

Tránh rủi ro khi mua nhà

Khủng hoảng Evergrande và những "thị trấn ma" tại Trung Quốc thời gian qua đã đưa ra nhiều lời cảnh báo cho giới hoạch định chính sách, doanh nghiệp và người mua nhà trong nước để tránh nguy cơ hình thành những "quả bom nợ" phiên bản Việt Nam.

Tuy không thể so sánh về quy mô cũng như tốc độ phát triển nhưng trên thực tế, bất động sản tại Việt Nam cũng có phần nào tương tự như Trung Quốc. Các doanh nghiệp vừa có thể thế chấp dự án để vay tiền ngân hàng vừa huy động vốn từ người mua theo hình thức đặt cọc giữ chỗ, bán bất động sản hình thành trong tương lai và khách hàng đóng tiền theo tiến độ xây dựng.

Tại TPHCM, có trường hợp, khách hàng đã đóng cho chủ đầu tư đến 90% giá trị căn hộ, nhưng dự án vẫn không thể triển khai hoặc chỉ xây dựng phần móng rồi ngừng thi công do chưa đủ điều kiện pháp lý. Hệ quả, doanh nghiệp vỡ nợ, ngân hàng siết nợ, người mua "mất trắng".

Theo các chuyên gia, phần lớn những dự án kiểu "cầm đèn chạy trước ôtô" về sau sẽ khó xin phép xây dựng do có vướng mắc về pháp lý dự án, quyền sử dụng đất. Với các dự án như vậy, Luật Kinh doanh Bất động sản cũng đã có những quy định rõ ràng, các giao dịch khi chưa đủ điều kiện và hình thức sẽ không được pháp luật bảo vệ và công nhận.

Dẫu vậy, thị trường vẫn có những điểm sáng với nhiều dự án đảm bảo tính minh bạch và hoàn thiện về mặt pháp lý của các chủ đầu tư có tên tuổi.

Ảnh phối cảnh dự án Westgate (Bình Chánh).

Đại diện An Gia cho biết, Westgate là một trong những dự án tại TPHCM hiện nay đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Phát triển bởi An Gia, dự án tọa lạc tại trung tâm hành chính Bình Chánh, khu phức hợp Westgate có quy mô gần 2.000 căn hộ với 4 tòa tháp Seine, Danube, Mekong và Thames.

Theo đại diện An Gia, hiện nay, với việc tiếp cận thông tin dễ dàng, khách hàng có thể tìm hiểu các dự án thông qua nhiều kênh truyền thông để giảm thiểu các rủi ro về pháp lý khi mua nhà. Điều đó cũng đồng nghĩa, nếu dự án nào đầy đủ pháp lý sẽ được khách hàng ưu tiên lựa chọn. Thậm chí, người mua nhà cũng sẵn sàng chi trả nhiều tiền hơn đối với các dự án đảm bảo sự minh bạch và hoàn chỉnh về mặt pháp lý.

Khu vực hồ bơi tại dự án Westgate (Ảnh phối cảnh).

"Các sản phẩm của dự án Westgate được An Gia chào bán với mức giá khoảng 40 triệu đồng/m2 - mức thấp so với giá bán bất động sản trung bình ở thị trường sơ cấp hiện nay là trên 61 triệu đồng/m2", đại diện An Gia chia sẻ.

Giỏ hàng mới - tháp Thames - tòa tháp cuối cùng của dự án cũng vừa được chủ đầu tư ra mắt thị trường với chính sách thanh toán linh hoạt.

Chỉ từ 500 triệu đồng, nhận ngay căn hộ 85 m2

Ngoài lợi thế về pháp lý, giá bán, An Gia cũng mang đến giải pháp tài chính cho người mua. Theo đó, với các căn 3 phòng ngủ, người mua chỉ cần thanh toán 15% đến khi nhận nhà.

Lấy đơn cử căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích khoảng 85 m2 có mức giá khoảng 3,4 tỷ đồng, người mua chỉ cần trả trước khoảng 500 triệu đồng. Đến quý I/2023 là có thể nhận bàn giao, thực hiện sang nhượng hoặc cho thuê căn hộ hoàn chỉnh. Sau 2-3 năm, với sự phát triển hạ tầng và đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, tổng giá trị căn hộ có thể tăng 25%-30%.

Khách mua căn hộ còn được miễn hoàn toàn lãi vay, miễn phí trả nợ trước hạn và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà.

Chỉ thanh toán 15% để sở hữu căn hộ 3 phòng ngủ Westgate.

Trong khi đó, với căn hộ 2 phòng ngủ, người mua chỉ cần thanh toán trước 15%, sau đó thanh toán theo tiến độ đến đủ 30% trước khi nhận nhà. Với phương án này, những gia đình trẻ có mức thu nhập từ 30-35 triệu đồng/tháng cùng khoản tích lũy cơ bản từ 300 triệu đồng đều có thể sở hữu căn hộ Westgate tại trung tâm hành chính Bình Chánh.

Theo An Gia, chính sách mới ban hành sẽ giúp khách hàng, nhà đầu tư dễ dàng huy động tài chính, điều chuyển dòng tiền trong giai đoạn đặc biệt hiện nay.

Mặt khác, dự án cũng được chủ đầu tư chú trọng phát triển không gian xanh, tiện ích tốt cho sức khỏe lẫn tinh thần của cư dân. Trong đó có nhiều tiện ích cao cấp xuất hiện trong phân khúc căn hộ tầm trung như sân tennis, phòng tập golf giả lập, vườn thiền,...

"Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, Westgate là dự án nổi bật tại khu Tây, không chỉ bởi mức giá cùng phương thức thanh toán hấp dẫn mà còn đáp ứng các tiêu chí về pháp lý, vị trí và các tiện ích phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe hậu đại dịch", đại diện An Gia cho biết.

Trường Thịnh