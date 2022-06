Đông Tây Land là đối tác đầu tiên thăng hạng Platinum Plus của Vinhomes miền Nam

Vinhomes công bố Đông Tây Land thăng hạng Platinum Plus (Ảnh: Đông Tây Land).

Đông Tây Land - cầu nối giữa khách hàng và chủ đầu tư

Tại miền Nam, Đông Tây Land nằm trong top đầu thương hiệu bất động sản, tham gia hợp tác chiến lược cùng nhiều chủ đầu tư danh tiếng, chiếm tỷ trọng cao trong tổng số sản phẩm của nhiều dự án quy mô lớn trên thị thường.

Với vai trò là đại lý chiến lược của tập đoàn Vingroup, Đông Tây Land đã đồng hành cùng chủ đầu tư mang đến đông đảo khách hàng, nhà đầu tư những sản phẩm cao cấp từ thương hiệu Vinhomes như Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River, Vinhomes Grand Park... và chuỗi sản phẩm thương hiệu Vinpearl trên những miền di sản trải dài khắp đất nước như Hạ Long, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phú Quốc... Doanh nghiệp có độ phủ sóng trên nhiều khu vực, giúp tạo lập những giá trị vượt trội dành cho khách hàng.

"Với ưu thế sở hữu đội ngũ ban lãnh đạo tài ba, hơn 700 chiến binh trẻ, nhiệt huyết cùng mục tiêu, chiến lược rõ ràng, Đông Tây Land không ngừng nâng cao tiềm lực, củng cố lực lượng, gia tăng giá trị dịch vụ, luôn gìn giữ và phát huy kim chỉ nam: Trọn chữ tín -vẹn niềm tin", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Trong hơn 8 năm đồng hành và là đại lý phân phối chiến lược của Vingroup, Đông Tây Land luôn đứng top đầu về doanh số bán hàng. Trong đó, riêng năm 2020, với tổng giá trị giao dịch lên đến hơn 5.000 tỷ đồng chỉ tính riêng với dự án Vinhomes Grand Park, Đông Tây Land đã vượt qua 60 đại lý còn lại để trở thành đại lý chiến lược xuất sắc nhất của Vinhomes miền Nam.

Mới đây, thông tin ra mắt phân khu căn hộ cao cấp cuối cùng của Vinhomes Grand Park - The Beverly Solari - lấy cảm hứng từ chim đại bàng oai phong của nước Mỹ đã khuấy động thị trường bất động sản bằng hàng loạt điểm nhấn ấn tượng. Công ty CP Đông Tây Land tiếp tục đồng hành cùng dự án Vinhomes Grand Park phân phối phân khu The Beverly Solari. Chỉ trong vòng 7 ngày, Đông Tây Land đã vượt mức chỉ tiêu 140% phân phối phân khu The Beverly Solari, đem về doanh thu 1.450 tỷ đồng.

"Dấu ấn" thành tích của Đông Tây Land tại phân khu Beverly Solari - Vinhomes Grand Park (Ảnh: Đông Tây Land).

Bảng xếp hạng đại lý phân phối Vinhomes miền Nam gồm các danh hiệu: Đại lý Platinum, đại lý Gold, đại lý Silver dựa trên các tiêu chí về năng lực bán hàng, tiềm lực của sàn đại lý. Với kỷ lục bán hàng ấn tượng này, Đông Tây Land thăng hạng trở thành đối tác cao cấp đạt danh hiệu Platinum Plus của Vinhomes miền Nam, cho thấy thành tích kinh doanh vượt trội và tiềm lực của doanh nghiệp.

Nỗ lực vượt qua giới hạn

Với vị thế là đại lý chiến lược hàng đầu của Vingroup, Đông Tây Land luôn nắm giữ quỹ hàng lớn, đa dạng sản phẩm mang đến cơ hội lựa chọn sản phẩm an cư, đầu tư sinh lời. Doanh nghiệp chú trọng việc xây dựng lòng tin và tối đa hóa trải nghiệm của khách hàng bằng sự tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch.

Đại diện Đông Tây Land cho biết, việc trở thành đại lý Platinum Plus của Vinhomes sẽ giúp doanh nghiệp chiếm ưu thế lớn về số lượng quỹ căn có vị trí đẹp, các sản phẩm độc quyền, các sản phẩm giá trị đầu tư vượt trội tại các phân khu độc quyền... từ đó đa dạng giỏ hàng sản phẩm. Đây là một trong những lợi thế cạnh tranh lớn, là bước đi chiến lược trong quá trình phát triển và mở rộng thị trường của công ty trong năm 2022.

Luôn chú trọng đến chữ "tín" trong hoạt động

Đại diện Đông Tây Land cho biết, luôn đặt chữ "tín" làm yếu tố cốt lõi trong hoạt động kinh doanh, ngay từ những ngày đầu thành lập. Điều này được thể hiện qua tôn chỉ hoạt động "trọn chữ tín - vẹn niềm tin" của công ty.

"Danh hiệu Platinum Plus của Đông Tây Land cũng chính là lời cam kết về chữ "tín" gửi gắm đến khách hàng. Với sự đa dạng từ giỏ hàng đến số lượng quỹ căn lớn, khách hàng chắc chắn sẽ sở hữu các sản phẩm đầu tư lợi nhuận cao, căn hộ vị trí đẹp nhất khi đồng hành cùng Đông Tây Land", đại diện nhà phân phối cam kết.

Đội ngũ chuyên viên Đông Tây Land tư vấn cho khách hàng (Ảnh: Đông Tây Land).

"Thành tích ngày hôm nay của Đông Tây Land đến từ sự ủng hộ và tin tưởng của đối tác, khách hàng cùng sự nỗ lực của cả tập thể trong nhiều năm qua. Đây cũng chính là một trong những cột mốc quan trọng để chúng tôi tiếp tục phấn đấu, hoàn thiện và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, giữ vững danh hiệu là đơn vị tư vấn và phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam", ông Nguyễn Thái Bình - Tổng giám đốc Công ty CP Đông Tây Land chia sẻ.

Công ty Cổ phần Đông Tây Land - Đại lý phân phối chính thức dự án The Beverly Solari - Vinhomes Grand Park

Địa chỉ: Đông Tây Building, Số 192 Trần Não, phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM.

Số điện thoại: 0977 48 7777 - 093 7733 999

Website: https://dongtayland.vn/beverly