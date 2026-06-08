Đô thị xanh hơn 11ha với mật độ xây dựng 25,7% tại cửa ngõ Tây Hà Nội

Vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế phía Tây

Tọa lạc tại vùng tiếp giáp giữa Hà Nội và Phú Thọ, Dream Garden City cách trung tâm Thủ đô khoảng 35km và cách đô thị vệ tinh Xuân Mai khoảng 5km - đủ xa để có không gian sinh thái, đủ gần để duy trì kết nối đô thị trong khoảng 40 phút di chuyển.

Dream Garden City nằm trên hành lang kết nối Hà Nội - Xuân Mai - Lương Sơn, hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng phía Tây (Ảnh: Dream Lands).

Vị trí được đánh giá có lợi thế đón đầu mạng lưới hạ tầng trọng điểm đang triển khai: Quốc lộ 6 và Quốc lộ 21A trong lộ trình mở rộng; tuyến Vành đai 5 vùng Thủ đô và định hướng kéo dài Metro 2A (Cát Linh - Hà Đông) đến Xuân Mai.

Khi các công trình hạ tầng được triển khai theo quy hoạch, khu vực này được kỳ vọng hưởng lợi từ chuỗi liên kết phát triển Hà Nội - Xuân Mai - Hòa Lạc - Lương Sơn, đồng thời nằm trong định hướng mở rộng không gian đô thị về phía Tây của Thủ đô.

Mật độ xây dựng 25,7% - khi không gian trở thành tài sản

Trên tổng diện tích 11,3ha, Dream Garden City chỉ dành 25,7% cho mật độ xây dựng - chỉ số tương đương nhiều khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, thấp hơn đáng kể so với các khu đô thị thương mại thông thường. Phần diện tích còn lại dành kiến tạo chuẩn mực sống xanh: với hơn 20.000m² không gian xanh và gần 6.134m² diện tích mặt nước gồm hồ cảnh quan và suối tự nhiên.

Đây là lựa chọn quy hoạch có chủ đích. Thay vì tối ưu hóa số lượng sản phẩm, nhà phát triển chọn cách để thiên nhiên chiếm phần lớn không gian, góp phần hình thành môi trường sống trong lành và giảm áp lực mật độ thường thấy tại các khu vực nội đô.

Với mật độ xây dựng 25,7%, Dream Garden City dành phần lớn diện tích cho cây xanh, mặt nước và không gian sinh thái (Ảnh: Dream Lands).

Bộ sưu tập sản phẩm giới hạn

Dream Garden City ra mắt với 191 căn biệt thự vườn và 36 căn shophouse nhà phố vườn, phân bố trong 3 phân khu mang tên Phú Quý, Hưng Thịnh và Yên Bình.

Biệt thự có diện tích từ 150m² đến 450m², được thiết kế với sân vườn riêng và tầm nhìn hướng ra không gian xanh - phù hợp với gia đình đa thế hệ tìm kiếm nơi an cư lâu dài, hoặc như một second-home tách biệt khỏi nhịp sống đô thị.

Shophouse nhà phố vườn từ 120m² đến 242m² thiết kế độc đáo với sân trước - vườn sau hình thành nên một ngôi nhà vừa hiện đại, vừa gần gũi chan hòa với thiên nhiên chỉ có tại dự án Dream Garden City.

5 khu vườn - cấu trúc xanh cho đời sống đa thế hệ

Điểm khác biệt trong quy hoạch cảnh quan của Dream Garden City là hệ thống 5 khu vườn chủ đề - mỗi khu được thiết kế để chạm vào nhu cầu của một nhóm cư dân cụ thể. Vườn di sản và vườn hoa bốn mùa dành cho những ai tìm kiếm sự tĩnh tâm và thư thái.

Vườn trải nghiệm là nơi các thế hệ gặp nhau qua thể thao và sinh hoạt cộng đồng. Vườn cổ tích là thế giới khám phá tự nhiên của trẻ nhỏ. Vườn trái cây bốn mùa tái hiện không gian vườn nhà truyền thống - nơi ký ức gia đình được gieo trồng cùng năm tháng.

Hệ thống 5 khu vườn chủ đề góp phần kết nối trải nghiệm sống của cư dân nhiều thế hệ (Ảnh: Dream Lands).

Khác với hạ tầng xây dựng hao mòn theo thời gian, hệ thống cây xanh và thảm thực vật vận động theo chiều ngược lại - càng lâu năm càng trù phú và giàu giá trị, biến cảnh quan thành một phần giá trị sống được bồi đắp theo thời gian cùng cộng đồng cư dân.

Tiện ích nội khu khép kín

Hệ thống tiện ích nội khu được quy hoạch để cư dân không cần di chuyển xa cho các nhu cầu thường nhật. Clubhouse tích hợp không gian chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng; trục cảnh quan Dream River & Dream Park tạo hành lang xanh kết nối mặt nước tự nhiên với các dải công viên; trung tâm thương mại khép kín vòng dịch vụ mua sắm và ẩm thực cho nhịp sống hiện đại.

Tiện ích nội khu được quy hoạch khép kín, đáp ứng nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và sinh hoạt cộng đồng (Ảnh: Dream Lands).

Dream Garden City do Công ty Cổ phần Tập đoàn Dream Lands phát triển, với quy hoạch chi tiết 1/500, có sổ đỏ - tạo nền tảng pháp lý minh bạch cho nhu cầu sở hữu và tích lũy tài sản trong bối cảnh thị trường siết chặt các quy định về pháp lý bất động sản.

Hội tụ giữa hạ tầng đang hoàn thiện, mật độ xây dựng thấp, quỹ sản phẩm giới hạn và triết lý quy hoạch lấy tự nhiên làm trung tâm, Dream Garden City thuộc nhóm đô thị sinh thái thấp tầng - loại hình hiện vẫn còn hạn chế về nguồn cung tại khu vực ven đô phía Tây Hà Nội. Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm không gian sống xanh ngày càng gia tăng, những dự án phát triển theo hướng bền vững đang dần hình thành một phân khúc riêng trên thị trường.