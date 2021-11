Diễn biến giá nhà và sự lựa chọn của người mua hậu đại dịch

Dân trí Dù chịu tác động của dịch bệnh, thị trường bất động sản vẫn cho thấy nhiều chỉ số khả quan cho tăng trưởng như: giá không giảm sâu, nhu cầu cao, thu hút vốn đầu tư.

Nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường bất động sản như "một chiếc lò xo" đang bật tăng trở lại sau đại dịch, đồng thời còn là cú hích góp phần phục hồi nền kinh tế.

Giá nhà vẫn tăng bất chấp Covid-19

So với các cuộc khủng hoảng kinh tế trước đây, Covid-19 tác động tới lĩnh vực bất động sản có sự khác biệt rõ rệt. Trước đây, khi thị trường đối mặt với những khó khăn thì nhu cầu mua bán, chuyển nhượng hay đầu tư bất động sản… phần lớn đều sụt giảm ngay lập tức, kéo theo đó là giá cả đi xuống. Nhưng ở đại dịch lần này, các nhu cầu trên đối với một số phân khúc nhà đất như: bất động sản khu công nghiệp, logistics, nhà ở… vẫn có dấu hiệu tăng trưởng, đặc biệt giá nhiều phân khúc vẫn đi lên bất chấp dịch bệnh.

Ảnh phối cảnh dự án The Rivana.

Theo nhiều chuyên gia, giao dịch bất động sản trong những tháng giãn cách xã hội giảm rất mạnh nhưng giá bất động sản không giảm, điều này phản ánh nhu cầu thị trường vẫn cao. Dòng tiền rẻ, lãi suất thấp ở các nước và cả ở Việt Nam khiến cho dòng tiền chờ vào bất động sản tương đối dồi dào thời gian qua.

Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), thị trường bất động sản nhìn chung gặp khó khăn trong vài tháng qua, giảm phát cả về nguồn cung và lượng giao dịch. Tổng nguồn cung chỉ đạt 60-70%, lượng giao dịch còn thấp hơn, chỉ 40-50% so với quý II/2021.

Tuy nhiên, thị trường giảm phát không phải do nhu cầu mà chủ yếu ảnh hưởng ngắn hạn từ tác động dịch bệnh tạo nên. Nguồn cung giảm nhưng lực cầu không giảm, giá không giảm. Chỉ có giá cho thuê mặt bằng dịch vụ thương mại giảm tại các địa phương chịu ảnh hưởng dịch bệnh lớn.

Chi tiết vào từng khu vực, theo báo cáo thị trường quý III/2021 của DKRA Việt Nam, thị trường căn hộ toàn TPHCM và các tỉnh giáp ranh ghi nhận nguồn cung và lượng tiêu thụ giảm so với quý II. Trong đó, nguồn cung giảm 12% và lượng tiêu thụ giảm 16%. TPHCM và Bình Dương tiếp tục dẫn đầu, chiếm 89% nguồn cung và lượng tiêu thụ mới toàn thị trường trong quý.

Căn hộ có giá hợp lý được thị trường tìm kiếm.

Cũng theo đơn vị này dự báo, đa phần nguồn cung mới của các phân khúc có thể tăng nhẹ trong quý IV/2021. Trong đó, nguồn cung căn hộ tập trung chủ yếu ở thị trường TPHCM và Bình Dương. Sức cầu chung toàn thị trường sẽ có những tín hiệu phục hồi tích cực.

Sức hút lớn từ các dự án tiệm cận TPHCM

Dù thị trường bất động sản ghi nhận nhiều biến động ở các phân khúc khác nhau và ở từng thời điểm khác nhau, nhưng vai trò của nhà ở thực có giá cả phù hợp luôn hiện hữu. Nhất là trong bối cảnh này, khi nguồn cung căn hộ ở trung tâm khan hiếm thì các dự án giáp ranh có mức giá vừa phải, kết nối nhanh với TPHCM đang dẫn đầu xu hướng lựa chọn của người mua nhà. Thêm vào đó, lựa chọn một căn hộ an cư có không gian thoáng đảm bảo được vấn đề sức khỏe đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ người mua.

Ngay thời điểm này, một số dự án khu căn hộ được các doanh nghiệp phát triển ở vùng ven thành phố như Bình Dương… đáp ứng cho xu hướng "chọn nhà hiện tại là phải có nhiều không gian xanh lẫn tiện ích nội khu". Một số dự án vị trí không quá xa trung tâm TPHCM đang có giá chào bán ra thị trường khá tốt, đồng thời còn được trang bị hàng chục tiện ích chất lượng, nổi bật trong số đó là khu căn hộ cao cấp The Rivana của chủ đầu tư Đạt Phước.

Chủ đầu tư Đạt Phát trang bị tiện ích cao cấp cho cư dân The Rivana.

Tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương (TP Thuận An) - trục đại lộ thương mại, dịch vụ, tài chính lớn nhất của Bình Dương, vị trí này không chỉ đem đến một địa thế đẹp cho The Rivana mà còn đóng vai trò tăng giá trị cho căn hộ. Dự án hội tụ đủ 3 yếu tố không gian sức khỏe (gần sông Sài Gòn), giá cả, vị trí, giá trị gia tăng trong tương lai.

Cụ thể, trong bán kính vài phút di chuyển, cư dân The Rivana tiếp cận ngay cả trăm tiện ích lớn của Bình Dương, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, giải trí và chăm sóc sức khỏe như: Bệnh viện Quốc tế Hạnh phúc, bệnh viện Quốc tế Becamex, siêu thị Lotte Mart, AEON Mall Bình Dương, sân golf Sông Bé... Ngoài ra, cư dân tương lai của dự án chỉ mất 5 phút di chuyển là đã tiếp cận được TP Thủ Đức và vào các quận khác của TPHCM thông qua tuyến quốc lộ 13.

Cũng mang ý nghĩa tạo điều kiện cho người dân an cư chất lượng, The Rivana được chủ đầu tư Đạt Phước tính toán mức giá hợp lý. Đại diện chủ đầu tư cho biết, so với các dự án cùng phân khúc cao cấp tại Thuận An thì The Rivana đang có mức giá mềm hơn hẳn - chỉ từ 31 triệu đồng/m2, thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng căn hộ tầm trung tại thành phố Thủ Đức.

The Rivana thu hút sự quan tâm của khách hàng nhờ sở hữu ưu thế nổi trội về vị trí và giá bán, không gian xanh vốn là những tiêu chí tối ưu cho nhu cầu ở. Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án thể hiện hài hòa cả hai yếu tố, vừa giúp người mua nhà sở hữu được ngôi nhà mơ ước với mức giá phù hợp, vừa được tận hưởng không gian "sống xanh" ở một vị trí thuận tiện. Trong bối cảnh hậu đại dịch thì những sản phẩm mang yếu tố hỗ trợ an cư bền vững như The Rivana góp phần giúp thị trường bất động sản hồi phục đi lên.

Trường Thịnh