D-Homme áp dụng chính sách mới "Mua nhà 0 đồng - May đo tài chính"

Dân trí D-Homme được đánh giá là dự án căn hộ sức khỏe "hàng hiếm" trên thị trường BĐS khu Tây TPHCM, có mức giá chỉ từ 4,3 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ, pháp lý đảm bảo cùng chính sách ưu đãi "Mua nhà 0 đồng - May đo tài chính" được áp dụng trong giai đoạn này.

Mua nhà 0 đồng - "May đo" tài chính"

Trong các đợt bùng phát dịch Covid-19, thị trường bất động sản đã từng bước chuyển đổi số, áp dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động kinh doanh. Khách hàng cũng bắt đầu dần quen với các cách thức đăng ký sản phẩm trực tuyến.

Bên cạnh với xu hướng này, DHA Corporation - Nhà phát triển dự án D-Homme cũng cho ra những chính sách bán hàng "đột phá" giữa mùa dịch để "hâm nóng" thị trường, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới đầu tư và khách hàng.

Nổi bật trong các chương trình này phải kể đến chính sách ưu đãi đặc biệt "Mua nhà 0 đồng - May đo tài chính" với mức hỗ trợ vay cao nhất. Gọi là "may đo" tài chính bởi lẽ nếu đã sở hữu cho mình một tài sản đảm bảo, khách hàng sẽ được vay đến toàn bộ giá trị căn hộ.

Cụ thể, VP Bank - Ngân hàng đồng hành và bảo lãnh dự án D-Homme sẽ hỗ trợ cho khách hàng vay lên đến 100% giá trị căn hộ. Khách không cần vốn ban đầu vẫn có cơ hội mua nhà. Trong đó, khoản vay ban đầu 30% giá trị căn hộ sẽ được ngân hàng giải ngân dựa trên tài sản đảm bảo sẵn có của khách hàng tại thời điểm ký hợp đồng cọc, 70% giá trị còn lại được đảm bảo bằng chính căn hộ D-Homme tại hợp đồng mua bán.

Cũng theo chính sách này, khách hàng còn được hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 24 tháng sau và tối đa 30 tháng sau mới phải trả gốc cho ngân hàng. Đặc biệt, hình thức vay mua nhà mới này sẽ giúp cho người trẻ có cơ hội sở hữu nhà, còn người đã có nhà sẽ có thêm căn nhà thứ hai.

Với chương trình "Mua nhà 0 đồng - May đo tài chính", DHA Corporation mang đến 1 giải pháp - 3 giá trị, gồm: không vốn, không lãi suất và không trả nợ gốc.

Ngoài ra, theo chương trình tri ân khách hàng được DHA Corporation áp dụng, các chủ nhân tương lai của D-Homme sẽ được tham gia chương trình tri ân "Mua nhà trúng ô tô", với giải thưởng là một chiếc ô tô hiệu Audi A6.

Pháp lý đảm bảo

Dự án căn hộ D-Homme dự kiến sẽ bàn giao vào quý IV/2023, hiện là một trong những dự án có pháp lý đảm bảo nổi bật tại TPHCM. Dự án được DHA Corporation phát triển trên một khu đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thời hạn sử dụng lâu dài). Bên cạnh đó, dự án đã sở hữu Giấy chứng nhận đầu tư và Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Hiện, dự án đang trong tiến trình xin cấp Giấy phép xây dựng để nhanh chóng khởi công.

D-Homme hiện là một trong những dự án có pháp lý đảm bảo nổi bật tại TPHCM.

Thêm vào đó, dự án D-Homme còn được đồng hành và bảo lãnh bởi Ngân hàng ngân hàng VPBank. Đây được xem là một trong những tập đoàn tài chính uy tín và chất lượng nhất tại thị trường Việt Nam, có thể đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán, vay vốn của khách hàng. Như vậy, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về pháp lý và tự tin chọn cho mình những căn hộ ưng ý tại D-Homme.

Tiện ích chuẩn "may đo" cao cấp

D-Homme là dự án duy nhất nằm trên mặt tiền đường Hồng Bàng, được bao quanh bởi ba trục đường lớn: Hồng Bàng - Minh Phụng và 3 tháng 2 hướng về trung tâm thành phố. Được phát triển bởi DHA Corp, đây là dự án cao ốc hạng sang cao nhất tại Quận 6, được thiết kế kiến trúc hình chữ nhân và sở hữu nhiều tiện ích chưa từng xuất hiện tại đây như: Trung tâm thương mại outsight, Hồ bơi vô cực trên độ cao hơn 120m, Aqua Gym, Hồ sục khoáng CO2,…

Hướng đến đối tượng các hộ gia đình thượng lưu Việt, dự án có cách "chiều lòng" khách hàng khác biệt khi thiết kế các "căn hộ may đo". Cụ thể, D-Homme sử dụng thiết kế bếp đóng tránh mùi cho mỗi căn hộ, sàn nước riêng thuận tiện vô cùng cho việc nội trợ. Khu sinh hoạt chung của gia đình như phòng khách, khu bàn ăn được thiết kế rộng thoáng, phù hợp với nếp sống tình cảm và thói quen sẻ chia của người Việt.

Phát triển theo phân khúc căn hộ hạng sang, D-Homme ghi điểm nhờ bộ sưu tập tiện ích đẳng cấp: Khu hồ bơi liên hoàn trên không, Aqua Gym, TTTM Outsight, Face ID, Digital Key,…

Chưa dừng lại ở đó, căn hộ D-Homme còn đáp ứng "cơn khát" chỗ đậu xe định danh và các tiêu chí an toàn văn minh đang được quan tâm hơn bao giờ hết như: độ cao lan can ban công chuẩn 1.4m, trang bị lưới thủy tinh, tầng lánh nạn chuẩn PCCC mới nhất, an ninh 5 lớp bảo mật 24/7…

Sự quan tâm không chỉ dừng lại ở những tiện ích cao cấp mà còn hướng đến chất lượng dịch vụ khi căn hộ được bàn giao và đưa vào sử dụng. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây cũng là một trong những nguyên nhân lý giải cho căn hộ D-Homme vẫn luôn hút khách từ khi ra mắt thị trường.

Nhà mẫu D-Homme: 46 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6, TPHCM

