Đất nền shop villas biển tại Vân Đồn được quan tâm

Kênh sinh lời "3 trong 1"

Tọa lạc ngay cửa ngõ khu kinh tế Vân Đồn, khu đô thị Phương Đông Vân Đồn có quy mô lên tới 172 ha, ba mặt ôm trọn vịnh Bái Tử Long. Dự án cung cấp ra thị trường đa dạng loại hình sản phẩm gồm đất nền liền kề, đất nền shop villas biển, đất nền biệt thự biển... Trong đó, các sản phẩm đất nền shop villas biển được nhiều nhà đầu tư "ưu ái" lựa chọn nhờ sở hữu ưu thế.

Về vị trí, từ khu shop villas chỉ mất 5 phút di chuyển tới Cảng Cái Rồng, 10 phút kết nối tới cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái và cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, đón trọn dòng khách từ mọi miền đất nước chỉ với 2 - 3 giờ di chuyển.

Chủ đầu tư cho biết, các dãy đất nền shop villas đang được mở bán còn nằm ngay mặt trục kinh tế đêm Hải Âu và kết nối thẳng ra bãi tắm trung tâm dài 1 km. Tại phố đêm Hải Âu thời điểm này đã hình thành nhiều loại hình kinh doanh phong phú và sầm uất như các nhà hàng, quán café, khách sạn 4 sao, karaoke, sân vận động…

Cùng với đó, Wonder Island là bãi tắm hiếm hoi tại miền Bắc được vận hành 24/7 và tích hợp các tiện ích dịch vụ đẳng cấp đi kèm như bể bơi vô cực 560m2, sân khấu sự kiện bãi biển 2.500m2, công viên nước, phố ẩm thực, nhà hàng, café, chòi vọng cảnh…

Phương Đông Vân Đồn có hạ tầng - tiện ích hoàn thiện.

Tại khu đô thị Phương Đông, suốt 12 tháng trong năm đều sôi động và rực rỡ với các chương trình lễ hội, thể thao, âm nhạc, ẩm thực… do huyện Vân Đồn và đơn vị phát triển dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đô thị Phương Đông tổ chức.

Theo chủ đầu tư, điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư sở hữu các lô đất nền shop villas tại Phương Đông Vân Đồn có thể về ở và vận hành kinh doanh ngay. Các lô đất shop villas với diện tích 300 - 392m2, mặt tiền 15 - 20m cho phép khai thác tối đa toàn diện tích sử dụng. Nhà đầu tư có thể kinh doanh nhà hàng, quán cafe hoặc homestay nghỉ dưỡng, đón trọn lượng du khách đông đảo đến với dự án và tạo dòng lợi nhuận ổn định.

Shop villas biển Phương Đông Vân Đồn sở hữu thiết kế đa công năng sử dụng.

Tính đa công năng của sản phẩm này còn nằm ở việc chủ nhân căn shop villas có thể tận dụng làm second home nghỉ dưỡng cuối tuần cho cả gia đình, đồng thời là kênh tích sản bền vững.

Triển vọng sinh lời "kép"

Trong bối cảnh hiện tại, đối với dòng sản phẩm second home, các nhà đầu tư đang có tầm nhìn xa hơn. Họ chọn đi theo hướng dài hạn để thụ hưởng ngôi nhà nghỉ dưỡng và khai thác giá trị thương mại của bất động sản du lịch tại các khu đô thị biển có tiềm năng cao (cho thuê, khai thác dịch vụ du lịch..). Đây chính là giá trị lợi nhuận kép mà dòng sản phẩm này, cụ thể là đất nền shop villas Phương Đông Vân Đồn mang lại cho khách hàng sở hữu.

Là điểm đến hấp dẫn tại Quảng Ninh, Vân Đồn sở hữu nhiều lợi thế về thiên nhiên, văn hóa và đứng trước cơ hội phát triển du lịch mạnh mẽ trong tương lai. Năm 2022, huyện tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng các sản phẩm du lịch mới đặc sắc, hướng tới mục tiêu đón 1 triệu lượt khách trong năm nay.

Tuy nhiên, hiện tại Vân Đồn vẫn chưa có nhiều cơ sở lưu trú cao cấp và các khu phức hợp nghỉ dưỡng - Giải trí "all in one" đáp ứng nhu cầu cực lớn của du khách.

Do đó, việc đầu tư vào đất nền shop villas biển Phương Đông Vân Đồn thời điểm này là bước đi đón đầu tiềm năng tăng giá và đem đến đến nguồn lợi nhuận khai thác ổn định, theo chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, các dự án giao thông trọng điểm đã, đang và sẽ "về đích" như cao tốc Hà Nội - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, tỉnh lộ 334 mở rộng chạy qua khu đô thị Phương Đông, đường trục chính khu đô thị Cái Rồng 58m cắt ngang dự án, đường 42m kết nối thẳng từ Phương Đông Vân Đồn tới cảng hàng không quốc tế Vân Đồn… chính là những đòn bẩy giúp giá trị sản phẩm tại đây tiếp tục tăng trong tương lai.

Đường 58m đoạn chạy qua khu đô thị Phương Đông Vân Đồn.

Với những lợi thế về công năng sử dụng, tiềm năng khai thác cùng việc hưởng lợi từ du lịch và hạ tầng giao thông, đất nền shop villas biển Phương Đông Vân Đồn hứa hẹn là sản phẩm đầu tư chiến lược cho khách hàng. "Lợi thế pháp lý, sổ đỏ từng lô và số lượng giới hạn cũng là những yếu tố gia tăng sức hút của dòng sản phẩm này", chủ đầu tư khẳng định.

Thông tin chi tiết:

Địa chỉ: Khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh

Đơn vị phân phối chính thức: Đất Xanh Miền Bắc: 0917 61 2020.