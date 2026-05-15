Coastal Quảng Ngãi ghi dấu ấn châu Á với 3 giải thưởng quốc tế

Asia Architecture Design Awards - giải thưởng kiến trúc và thiết kế hàng đầu khu vực, quy tụ những công trình có tầm ảnh hưởng tại châu Á, vừa vinh danh khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi - A Community by HAUS ở 3 hạng mục giải thưởng: Asia’s Best Landscape Planning (Quy hoạch cảnh quan xuất sắc châu Á), Asia’s Best Mixed-use Development (Dự án phức hợp xuất sắc châu Á), Asia’s Best Residential Architecture Design (Thiết kế kiến trúc nhà ở cao tầng xuất sắc châu Á).

Việc một dự án đến từ Quảng Ngãi được xướng tên tại sân chơi quốc tế là điều hiếm có. Trong nhiều năm, Quảng Ngãi được biết đến là trung tâm công nghiệp trọng điểm của miền Trung, sở hữu thiên nhiên ven biển nguyên bản cùng nền văn hóa giàu bản sắc.

Tuy nhiên, thị trường vẫn thiếu những dự án đủ tầm vóc để đại diện cho diện mạo đô thị mới của địa phương. Coastal Quảng Ngãi (rộng gần 94ha, nằm tại xã Tư Nghĩa) đang từng bước thay đổi điều đó.

Không đi theo mô hình bất động sản đơn thuần, Coastal Quảng Ngãi được định vị là cộng đồng sống theo chuẩn quốc tế bên biển, nơi quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và trải nghiệm sống được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Dự án mang theo khát vọng kiến tạo một biểu tượng mới cho Quảng Ngãi: hiện đại, bền vững và đáng sống hơn. Ba giải thưởng quốc tế là sự ghi nhận cho tư duy phát triển dài hạn.

Trong đó, giải thưởng “Quy hoạch cảnh quan xuất sắc châu Á” phản ánh tầm nhìn lấy phát triển bền vững làm kim chỉ nam của Coastal Quảng Ngãi. Được quy hoạch bởi Sweco - tập đoàn tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và phát triển đô thị hàng đầu châu Âu với hơn 130 năm kinh nghiệm, dự án được tính toán đồng bộ ngay từ đầu.

Giao thông, không gian công cộng, tiện ích xã hội, môi trường sinh thái và chất lượng sống được kết nối trong một tổng thể thống nhất. Cư dân Coastal Quảng Ngãi không chỉ sở hữu một ngôi nhà, mà được sống trong một cấu trúc đô thị hướng tới nhiều thế hệ.

Ở hạng mục “Dự án phức hợp xuất sắc châu Á”, Coastal Quảng Ngãi được đánh giá cao nhờ khả năng kiến tạo một hệ sinh thái sống toàn diện, nơi cư dân có thể an cư, nghỉ dưỡng, trải nghiệm và kết nối cộng đồng trong cùng không gian. Đây cũng là xu hướng phát triển đô thị đang được nhiều thành phố lớn trên thế giới theo đuổi nhằm nâng cao chất lượng sống lâu dài.

Trong khi đó, giải thưởng “Thiết kế kiến trúc nhà ở cao tầng xuất sắc châu Á” tiếp tục khẳng định đẳng cấp thiết kế của dự án. Ngôn ngữ kiến trúc hiện đại kết hợp cùng cảm hứng từ thiên nhiên miền biển Quảng Ngãi, tạo nên một diện mạo quốc tế nhưng vẫn mang tinh thần bản địa riêng biệt.

Theo ông Michael Sheren - Chủ tịch HĐQT HAUS, đằng sau những giải thưởng là tâm huyết của HAUS trên hành trình theo đuổi mô hình cộng đồng sống bền vững toàn cầu. Với HAUS, một dự án không chỉ cần đẹp trong hiện tại, mà còn phải tạo ra giá trị lâu dài hàng trăm năm cho nhiều thế hệ tương lai.

Coastal Quảng Ngãi được phát triển với tư duy nơi con người, thiên nhiên và cộng đồng cùng phát triển hài hòa theo thời gian.

Trong bối cảnh Quảng Ngãi đang chuyển mình về hạ tầng, kinh tế và đô thị hóa, việc xuất hiện một dự án được quốc tế ghi nhận mang ý nghĩa vượt xa phạm vi bất động sản. Đó là dấu hiệu cho thấy Quảng Ngãi đã sẵn sàng bước lên một vị thế mới trên bản đồ phát triển khu vực.

Từ một vùng đất giàu tiềm năng, Quảng Ngãi đang dần trở thành nơi quy tụ những chuẩn sống mới của miền Trung. Coastal Quảng Ngãi là biểu tượng tiên phong cho hành trình ấy.

“Sự ghi nhận của thị trường trong nước và quốc tế là niềm tự hào của Coastal Quảng Ngãi, đánh dấu cột mốc ý nghĩa trên hành trình HAUS kiến tạo những cộng đồng sống bền vững toàn cầu. Giải thưởng là sự ghi nhận và cảm ơn từ chúng tôi gửi đến hành trình đồng kiến tạo với những đối tác hàng đầu thế giới: Sweco, SHMA, RSP, 100Architects, Giò Forma và DJCoalition trong cùng một cam kết: thiết kế cho Quảng Ngãi, từ cảm hứng Quảng Ngãi, vì tương lai Quảng Ngãi”, ông Michael Sheren chia sẻ.