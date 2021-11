Cơ hội đầu tư Sun Grand City Hillside Residence tại Nam Phú Quốc

Dân trí 3 phân khu cao tầng The Sea, The Hill, The Sky và phân khu thấp tầng The Center ở Sun Grand City Hillside Residence cung ứng những tòa căn hộ cao cấp, đa dạng công năng, tiện ích, thích hợp nghỉ dưỡng, đầu tư.

2 phân khúc bất động sản biển có tiềm năng sinh lời

Tọa lạc tại bờ Tây của miền nam Phú Quốc, Sun Grand City Hillside Residence mang đến cho nhà đầu tư 2 phân khúc bất động sản đáp ứng cuộc sống nghỉ dưỡng và đầu tư.

Tiên phong đem mô hình căn hộ cao tầng đến Nam Phú Quốc, Sun Group đã nắm bắt nhu cầu của những cư dân mới của thành phố biển. Sau sự ra mắt thành công của 4 tòa tháp The Hill được mở bán vào tháng 1/2021, đến tháng 11/2021 này, Sun Property chính thức cho ra mắt tiểu khu cao tầng thứ hai mang tên The Sea.

The Hill - The Sea - The Sky với 8 tòa căn hộ biển tại Nam Phú Quốc.

Tổ hợp các tòa căn hộ cao tầng The Hill, The Sea và The Sky tại dự án Sun Grand City Hillside Residence tọa lạc vị thế sườn đồi, trung tâm của toàn bộ các công trình biểu tượng thuộc bờ Tây Nam Phú Quốc mang đến cho căn hộ những tầm view đắt giá.

Các căn hộ sẽ được bố trí đa loại hình, từ studio cho tới căn 1-3 phòng ngủ, đặc biệt là loại căn hộ chìa khóa đôi Dual - key có sự linh hoạt "2 trong 1", có thể chia thành 2 căn hộ mini vừa ở vừa cho thuê nhằm gia tăng lợi nhuận.

Với tầm "view" ôm trọn mặt biển, công trình biểu tượng cầu Hôn, show Vortex..., khu căn hộ The Sea là gợi ý cho những ai muốn tìm một ngôi nhà thứ hai để kinh doanh homestay hay AirBnB.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, nếu như chủ nhân căn hộ The Hill hay 2 tòa The Sea sắp ra mắt tới đây sở hữu đặc quyền tầm nhìn tuyệt mỹ, phong cách sống hiện đại, dễ dàng ở, cho thuê ngay khi nhận bàn giao, thì các chủ sở hữu dãy shophouse The Center kề bên lại mãn nguyện với những tài sản trên đồi cao hướng biển, là tâm mạch của dòng chảy đầu tư - kinh doanh đầy nhộn nhịp.

Với chiều cao 5 tầng, sở hữu 2 mặt tiền 8-15m, shophouse The Center dễ dàng biến tấu thành boutique hotel xinh xắn. Shophouse The Center cũng là cơ hội để khởi nghiệp với một thương hiệu F&B sáng tạo hoặc mua nhượng quyền thương hiệu. Sau lưu trú, ăn uống, The Center trở thành tâm điểm mua sắm với hệ thống shop thời trang, phụ kiện đi biển, dạo phố…

Thiết kế shophouse The Center đảm bảo tính nghệ thuật và hiệu quả khai thác kinh doanh.

Bên cạnh đó, The Center còn có thể đầu tư spa, thẩm mỹ, làm đẹp sang trọng, hoặc các dịch vụ chuyên biệt như massage, sauna. Những người yêu nghệ thuật cũng sẽ nhìn thấy tiềm năng mở phòng trưng bày tranh, đồ thủ công mỹ nghệ, trang sức... Dòng shophouse này phù hợp để mở các văn phòng du lịch - lữ hành, cung cấp dịch vụ vé máy bay, tour tham quan đảo Ngọc.

Tiềm năng tăng giá cao và khởi sắc khi du lịch tái khởi động

Sự xuất hiện của tổ hợp căn hộ cao tầng The Hill, The Sea, The Sky và quần thể shophouse The Center không chỉ ghi dấu mốc cho giai đoạn phát triển đô thị mới của thành phố biển, mà còn góp phần làm sôi động thị trường địa ốc Phú Quốc.

Sự hình thành của các dự án quy mô tại Nam đảo sẽ thu hút đội ngũ chuyên gia, nhân sự chất lượng cao, giới doanh nhân đến định cư, làm việc, khởi nghiệp. Đây sẽ là tiền đề thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, giải trí, du lịch mang lại nguồn lợi nhuận cho chủ nhân tại Sun Grand City Hillside Residence.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, không chỉ sở hữu lâu dài hay kinh doanh vượt trội, "bộ đôi" phân khúc này hứa hẹn tiềm năng tăng giá trong tương lai khi chủ đầu tư Sun Group sắp cho vận hành khách sạn mang thương hiệu Hilton và các công trình biểu tượng tại thị trấn Địa Trung Hải phồn hoa này.

Tổ hợp Sun Grand City Hillside Residence.

Trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, thị trấn Địa Trung Hải hứa hẹn trở thành vùng đất của lễ hội và phồn hoa, một điểm "must come" mới trên bản đồ du lịch thế giới.

Trước đó, vào giữa năm 2021, hàng loạt sự kiện đã được tổ chức tại đây như New year countdown, Fashion Voyage diễn ra gây ấn tượng cho hàng nghìn du khách. Du lịch Phú Quốc cũng chứng kiến sự tăng trưởng dao động 20-30% mỗi năm. Mặc dù chịu ảnh hưởng chung từ Covid-19, lượng du khách đến Phú Quốc 2020 ước tính khoảng 3,5 triệu lượt khách.

Hiện nay, số lượng căn hộ tại tòa The Hill và các shophouse The Center còn lại là không nhiều. Tòa The Sea sắp được chính thức mở bán thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trên khắp cả nước.

Dưới góc nhìn của một quản lý bất động sản có nhiều năm kinh nghiệm, chị Mai Hoài Thương - đại diện đến từ đơn vị phân phối NewstarLand nhận định, sau dịch bệnh, bất động sản biển sẽ là phân khúc phục hồi sớm nhất với làn sóng du lịch "Sun & Sea" trở lại trên toàn cầu. Do đó, thay vì giữ dòng tiền trong dịch, nhiều nhà đầu tư đã săn gom bất động sản biển mới ra hàng với giá khởi điểm hợp lý, chính sách trả trước hấp dẫn, đón đầu lợi thế tăng giá khi Covid-19 qua đi và du lịch biển phục hồi.

