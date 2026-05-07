Có gì trong những căn hộ hạng sang tại Ciputra?

Khi nhắc đến khu vực Tây Hồ Tây (Hà Nội), Ciputra thường được xem là nền tảng định hình cộng đồng cư dân quốc tế đầu tiên của khu vực. Sau hơn 2 thập kỷ phát triển, Ciputra tạo dựng chuẩn sống với sân golf, trường quốc tế, mật độ thấp và không gian xanh lớn. Mặt bằng giá hiện tại phản ánh quá trình tích lũy giá trị dài hạn, chứ không phải biến động ngắn hạn.

Quỹ đất vàng Tây Hồ Tây ngày càng hiếm, các dự án mới tại vị trí lõi được kỳ vọng kế thừa và nâng chuẩn cấu trúc sống đó. Noble West Lake Ha Noi được xem là "khu đất vàng cuối cùng" tại lõi Ciputra - Tây Hồ Tây, với quy mô đủ lớn để phát triển dự án siêu sang, biệt thự trên cao sky villa, kết hợp không gian sống xanh bên hồ Tây và tiện ích đẳng cấp quốc tế.

Phối cảnh dự án Noble West Lake Ha Noi (Ảnh: Sunshine).

Dự án được định vị là tổ hợp hàng hiệu dẫn đầu phân khúc bất động sản hàng hiệu (Branded Residences) tại Việt Nam, hội tụ các giá trị sống thượng lưu theo chuẩn mực cao nhất phân khúc này. Dự án sở hữu vị trí kim cương ngay mặt đường Võ Chí Công, đối diện Lotte Mall West Lake, ôm trọn tầm view panorama triệu đô 3 lớp - hồ Tây rộng lớn, công viên Ciputra gần 70ha xanh mát và sông Hồng hùng vĩ.

Với quy mô gần 6ha đất sạch, dự án gồm 12 tòa tháp cao 40 tầng và 3 tầng hầm - trở thành dự án căn hộ hạng sang có quy mô lớn nhất Hà Nội năm nay. Với lợi thế kế cận công viên lớn bậc nhất Hà Nội, dự án thụ hưởng trọn vẹn gần 70ha mảng xanh, tức biên độ sinh thái lớn gấp 10 lần diện tích phát triển lõi.

Dự án sở hữu vị trí kim cương ngay mặt đường Võ Chí Công, đối diện Lotte Mall West Lake, ôm trọn tầm view panorama triệu đô ba lớp - hồ Tây rộng lớn (Ảnh: Shunshine).

Ngay từ những điểm chạm đầu tiên, dự án đã mang đến những trải nghiệm về thiết kế duy mỹ, cùng những tiện ích xa xỉ: lối dốc hầm được thiết kế như một đại lộ riêng với trần ánh sao và độ dốc dưới 8% chuyên biệt cho siêu xe hay không gian hầm được tổ chức như một gallery xe kín đáo, hoặc sảnh đón thông tầng với thiết kế giàu tính trình diễn như một sàn runway của giới mộ điệu.

Những không gian thư giãn, thể thao, giải trí siêu sang sẽ được bố trí hài hòa cùng bộ sưu tập dinh thự giữa tầng không hình thành nên một hệ sinh thái hàng hiệu theo chiều thẳng đứng, nơi mỗi khoảnh khắc tận hưởng đều được chọn lọc một cách tinh tuyển, đúng tinh thần của một địa chỉ Branded Residences dành riêng cho cộng đồng tinh hoa.

Đặc biệt, dự án sở hữu thiết kế facade kính Low-E ba lớp chạm sàn nhằm tối ưu ánh sáng và tầm nhìn panorama không giới hạn. Mỗi căn hộ được kiến tạo như một "tác phẩm may đo" theo triết lý Bespoke Craftsmanship, với bộ sưu tập dinh thự trên không xa xỉ, nội thất hàng hiệu và hệ tiện ích 5-6 sao vượt trội: tổ hợp mua sắm nghỉ dưỡng quy tụ các thương hiệu chọn lọc; không gian chăm sóc sức khỏe và thư giãn chuyên sâu; trung tâm thể thao fitness cao cấp; nhà hàng fine dining; khu lounge - bar chuyên biệt, hồ bơi vô cực và những vườn xanh… tất cả được quản lý vận hành bởi tiêu chuẩn cao nhất từ nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới.

Mỗi căn hộ được kiến tạo như một "tác phẩm may đo" theo triết lý Bespoke Craftsmanship (chế tác thủ công theo yêu cầu riêng), với bộ sưu tập dinh thự trên không xa xỉ, nội thất hàng hiệu và hệ tiện ích 5-6 sao vượt trội (Ảnh: Sunshine).

Theo các thông tin bước đầu được hé lộ, Noble West Lake Ha Noi được vận hành trên nền tảng trí tuệ nhân tạo AI thế hệ mới với các giải pháp công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay, kết hợp cùng dịch vụ concierge 24/7 đến từ những thương hiệu quản lý vận hành danh tiếng hàng đầu thế giới.

Được biết Sunshine Group đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng với các thương hiệu quản lý vận hành top 5 thế giới. Đây được xem là bước đi quan trọng mang tới trải nghiệm sống, dịch vụ và chuẩn mực quản trị tài sản được thiết lập tương xứng với vị thế của một tổ hợp hàng hiệu dẫn đầu thị trường.

Noble West Lake Ha Noi không chỉ là nơi ở mà còn là biểu tượng sống thượng lưu chuẩn quốc tế, thu hút giới tinh hoa trong nước, chuyên gia nước ngoài, nhà đầu tư FDI - yếu tố then chốt để Hà Nội hướng tới vai trò trung tâm tài chính - kinh tế phía Bắc. Các dự án như Noble West Lake Ha Noi không chỉ nâng tầm bất động sản cao cấp mà còn góp phần xây dựng "tổ hợp xứng tầm thế giới" tại Thủ đô, hỗ trợ thu hút chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài.

Trong hành trình hội nhập và mở cửa, Việt Nam không chỉ cần tăng trưởng kinh tế cao mà còn phải sở hữu những tổ hợp đô thị, tài chính hiện đại, xứng tầm quốc tế. Các trung tâm tài chính cùng những dự án đẳng cấp như Noble West Lake Ha Noi của Sunshine Group tại Tây Hồ Tây chính là những minh chứng sống động cho khát vọng đó, góp phần đưa Việt Nam vươn mình trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ kinh tế toàn cầu.