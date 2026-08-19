Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” sắp diễn ra tại Van Phuc City

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình năm 2025 (Ảnh: BTC).

Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” tại Van Phuc City

Sau thành công của chương trình năm 2025 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” tiếp tục hành trình đến với công chúng phía Nam và Van Phuc City chính là địa điểm tổ chức năm nay. Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” sẽ diễn ra vào 20h ngày 23/8 tại Van Phuc City, phường Hiệp Bình, với hình thức phục vụ khán giả miễn phí.

Nếu mùa đầu tiên gây ấn tượng với hơn 50.000 khán giả tại Mỹ Đình thì chương trình năm nay tiếp tục được đầu tư hơn nữa về nội dung và hình thức thể hiện. Sự kết hợp giữa âm nhạc, công nghệ trình diễn hình ảnh và nghệ thuật đương đại hứa hẹn mang đến một không gian đại nhạc hội hoành tráng, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, đánh thức niềm tự hào dân tộc.

Giá trị nhận được hơn cả một chương trình nghệ thuật

Việc Van Phuc City là địa điểm diễn ra chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” cho thấy khả năng đáp ứng của khu đô thị trong việc trở thành không gian cho những hoạt động cộng đồng, văn hóa và giải trí có sức hút lớn.

Trung tâm thương mại 30.000m2 tại Van Phuc City (Ảnh phối cảnh dự án: PC).

Bên cạnh việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và văn hóa khu vực, “Tổ quốc trong tim” còn mang đến một điểm hẹn văn hóa, giải trí đáng trải nghiệm bên sông Sài Gòn tới đông đảo công chúng.

Lượng khách tham dự sự kiện sẽ tạo thêm cơ hội cho các hoạt động thương mại, dịch vụ và trải nghiệm tại khu vực. Riêng đối với cư dân tại Van Phuc City, lợi ích dễ nhận thấy chính là khả năng tiếp cận những trải nghiệm hoành tráng quy mô lớn ngay tại nơi mình sinh sống.

Từ điểm hẹn văn hóa đến điểm đến an cư

Sự kiện cũng mở ra một góc nhìn khác về Van Phuc City: một đại đô thị với nhiều lớp giá trị từ an cư, thương mại đến vui chơi, giải trí và cộng đồng.

Trong đó, nhà phố tại Van Phuc City đang được chiết khấu lên đến 25% đến hết ngày 31/8 nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập Van Phuc Group và 50 năm TPHCM mang tên Bác. Không chỉ hưởng lợi từ chính sách tài chính lên đến 1/4 giá trị tài sản, khách hàng sở hữu nhà phố Van Phuc City còn tiếp cận hệ sinh thái sống đẳng cấp đã hiện hữu tại Van Phuc City.

Căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại Diamond Sky (Ảnh phối cảnh dự án: PC).

Ở phân khúc cao tầng, Diamond Sky - dự án căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại đầu tiên tại Van Phuc City mang đến cho khách hàng lựa chọn an cư và đầu tư hấp dẫn với mức giá chỉ từ 90 triệu đồng/m2. Diamond Sky có lợi thế pháp lý, sẵn sàng mở bán, giúp khách hàng yên tâm sở hữu.

Từ văn hóa, cộng đồng đến không gian sống, những giá trị ấy đang cùng tạo nên sức hút riêng cho Van Phuc City trên bản đồ bất động sản tại TPHCM.

Van Phuc City (Khu đô thị Vạn Phúc), Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TPHCM

Hotline: 1800 6363

Website:https://khudothivanphuc.com.vn/