Chuỗi hạ tầng nghìn tỷ tăng tốc, tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản Nam Sầm Sơn

Bức tranh hạ tầng nghìn tỷ đang định hình

Trong danh mục ưu tiên giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn 2025 - 2030 của tỉnh Thanh Hóa, hạ tầng giao thông kết nối đô thị biển Sầm Sơn đang chiếm tỷ trọng lớn.

Ba dự án trọng điểm với tổng quy mô dòng vốn vượt ngưỡng 3.000 tỷ đồng được đẩy nhanh tiến độ, kỳ vọng thiết lập một mạng lưới giao thông liên hoàn kết nối giữa trung tâm Thanh Hóa cũ, cao tốc Bắc - Nam, Khu kinh tế Nghi Sơn và chuỗi đô thị du lịch ven biển Sầm Sơn.

Trong đó, dự án tuyến đường từ Ngã ba Voi đi Sầm Sơn đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện 9,4km còn lại với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn tối đa thời gian lưu thông hướng Đông - Tây, mở rộng không gian phát triển cho toàn vùng.

Bên cạnh đó, tuyến giao thông duyên hải cũng được khép kín với tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa. Trong kế hoạch năm 2026, dự án này được đưa vào nhóm ưu tiên vốn với 185,1 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm, tạo trục kết nối thông suốt từ phía Bắc tỉnh về đến Sầm Sơn.

Mảnh ghép chiến lược thứ ba giúp giải bài toán kết nối liên vùng là dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư 1.345 tỷ đồng. Việc tháo gỡ các vướng mắc và sớm hoàn thiện trục ngang sẽ kết nối dòng khách giao thương và du lịch từ cao tốc vào mạng lưới đô thị biển.

Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn hưởng động lực tăng trưởng khi 3 trục hạ tầng giao thông huyết mạch của tỉnh Thanh Hóa đồng loạt bước vào giai đoạn đẩy mạnh (Ảnh: Văn Phú).

Nam Sầm Sơn: Tọa độ đón dòng tiền

Nhìn vào bản đồ quy hoạch giao thông, Nam Sầm Sơn là khu vực hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công. Nằm tại vị trí trung điểm chiến lược giữa đô thị du lịch Sầm Sơn hiện hữu và Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn, khu vực này có lợi thế đón dòng khách nhờ mạng lưới giao thông dần hoàn thiện.

Khi các trục đường ngang và tuyến đường bộ ven biển hoàn thiện, dòng khách từ Hà Nội, các tỉnh phía Bắc cùng lượng chuyên gia cao cấp từ Nghi Sơn đổ về sẽ có xu hướng lựa chọn Nam Sầm Sơn làm điểm dừng chân. Lợi thế từ một hạ tầng mới, không gian quy hoạch đồng bộ và giao thông thông suốt sẽ là bệ phóng dịch chuyển dòng vốn đầu tư.

Vlasta - Sầm Sơn: Điểm rơi của dòng tiền đón sóng quy hoạch

Khi hạ tầng giao thông và quy hoạch đô thị ven biển dần hoàn thiện, Nam Sầm Sơn đang trở thành tâm điểm đón làn sóng đầu tư mới tại khu vực Bắc Trung Bộ. Sự phát triển của du lịch, thương mại và hạ tầng đồng bộ mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho các dự án sở hữu vị trí chiến lược và giá trị khai thác thực.

Nổi bật tại tâm điểm là Vlasta - Sầm Sơn với vị trí sát biển, mặt tiền biển rộng gần 1km, đón dòng khách du lịch và giao thương của khu vực. Tối ưu lợi thế vị trí, Văn Phú phát triển dự án theo mô hình đô thị ven biển hướng đến mô hình sống - nghỉ dưỡng - kinh doanh tích hợp với ba dòng sản phẩm gồm hybrid home (biệt thự và nhà vườn), shophouse (nhà phố liền kề), boutique hotel (khách sạn mặt tiền biển), đáp ứng linh hoạt nhu cầu an cư, khai thác thương mại và đầu tư tích sản dài hạn.

Vlasta - Sầm Sơn hưởng động lực bứt phá giá trị từ làn sóng hạ tầng giao thông nghìn tỷ (Ảnh: Văn Phú).

Dự án đồng thời được quy hoạch hệ tiện ích đồng bộ với công viên cảnh quan, quảng trường biển, tuyến phố thương mại, clubhouse, khu thể thao, vui chơi và không gian lưu trú nghỉ dưỡng… góp phần hình thành một điểm đến sôi động, gia tăng trải nghiệm cho cư dân và du khách. Lợi thế này kết hợp cùng pháp lý minh bạch giúp Vlasta - Sầm Sơn trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư theo chiến lược nắm giữ trung và dài hạn.

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông ven biển đang chuẩn bị cán đích, đây cũng được xem là giai đoạn đón đầu quan trọng trước chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản biển miền Bắc. Không chỉ mang đến chốn an cư bên biển, Vlasta - Sầm Sơn còn mở ra cơ hội sở hữu tài sản có năng lực khai thác dòng tiền và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo đà phát triển của toàn khu vực.

