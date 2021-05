Cen Sài Gòn đẩy mạnh đầu tư và phát triển bất động sản tại Bình Dương

Dân trí Nhận thấy tiềm năng phát triển bất động sản Bình Dương, Cen Sài Gòn chính thức tiếp cận thị trường này, trở thành đơn vị tư vấn, triển khai và phân phối uy tín hàng đầu với các dòng sản phẩm trung, cao cấp.

3 năm khẳng định thương hiệu, uy tín

Với vị trí lý tưởng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp TP.HCM và nền kinh tế phát triển, luôn lọt vào Top 3 địa phương thu hút vốn FDI trên cả nước, nhiều năm gần đây, Bình Dương trở thành vùng đất màu mỡ để các doanh nghiệp địa ốc tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Nắm bắt xu hướng, từ năm 2018, Cen Sài Gòn đặt viên gạch đầu tiên cho hành trình khai phá lâu dài. Từ những ngày sơ khai, chưa xây dựng được đội ngũ bán hàng, Cen Sài Gòn hợp tác với sàn liên kết có kinh nghiệm, xây dựng niềm tin, mở chi nhánh văn phòng. Đến nay, Cen Sài Gòn đã khẳng định được vị thế, uy tín trong lĩnh vực phân phối BĐS, được nhiều chủ đầu tư, sàn liên kết tín nhiệm và ưu tiên lựa chọn.

Cen Sài Gòn dùng những con số biết nói để khẳng định năng lực phân phối, phát triển kinh doanh. 4.000 tỷ đồng là doanh số Cen Sài Gòn mang về cho các chủ đầu tư tại thị trường Bình Dương trong 3 năm qua. Một số dự án Cen Sài Gòn đã triển khai thành công như: Phúc Đạt Connect, Takara Residence, The Habitat, Midori Park, Icon Central…

Đặc biệt, trong năm 2020, Cen Sài Gòn gây tiếng vang khi phát triển kinh doanh 2 dự án C-Sky View và HAPPY ONE - Central. Trong đó, hơn 1.000 căn hộ C-Sky View đã có chủ nhân và hơn 500 khách hàng sở hữu căn hộ HAPPY ONE - Central giai đoạn 1. Điều này đã làm cho thị trường BĐS Bình Dương trở nên sôi động sau thời gian trầm lắng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cen Sài Gòn phát triển kinh doanh giai đoạn 1 dự án HAPPY ONE - Central thành công với hơn 90% giỏ hàng tìm được chủ nhân

Tiếp nối thành công này, ngày 08/05 tới sẽ diễn ra Lễ ký kết giai đoạn cuối dự án căn hộ cao cấp HAPPY ONE - Central, chủ đầu tư Vạn Xuân Group tiếp tục tin tưởng lựa chọn Cen Sài Gòn là đơn vị phát triển kinh doanh. Sở hữu vị trí đắc địa cùng hệ sinh thái nội khu theo phong cách Singapore đẳng cấp với 68 tiện ích hiện đại, thông minh, HAPPY ONE - Central mang đến cho cư dân đặc quyền tận hưởng cuộc sống thượng lưu.

Kết nối, mở rộng mạng lưới phân phối

Là thành viên của Cen Land, Cen Sài Gòn nhận được sự hậu thuẫn lớn về nền tảng công nghệ BĐS Cenhomes.vn trong mua bán, đồng thời mở rộng hệ thống sàn liên kết địa phương, trở thành cánh tay nối dài giúp kết nối khách hàng và chủ đầu tư. Nhờ có các sàn liên kết, các dự án Cen Sài Gòn phát triển được thông tin đến khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác và minh bạch.

Cen Sài Gòn ký kết hợp tác với các sàn liên kết dự án HAPPY ONE - Central

Để tiếp thêm sức mạnh cho sàn liên kết, Cen Sài Gòn luôn có nhiều hoạt động hỗ trợ hiệu quả như marketing, đào tạo, hoa hồng cao, thưởng nhanh trong vòng 48h… Đặc biệt, sự kiện tri ân, vinh danh các sàn liên kết thường niên "Thanks Party - Thanks For Being With Us" đã giúp gắn kết các đơn vị liên kết. Năm nay, sự kiện tri ân sàn liên kết được diễn ra vào ngày 20/04 vừa qua tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn (Q.1, TP.HCM) với sự tham dự của đại diện các chủ đầu tư, các ngân hàng và gần 50 sàn liên kết.

Cen Sài Gòn tổ chức chương trình "Thanks Party - Thanks For Being With Us" tri ân, vinh danh các sàn liên kết

Sự kiện đã vinh danh các sàn liên kết xuất sắc: Song Khánh, Vũ Gia, Bình Dương Center Real, Tâm Ý, HomeNext Corporation và Viva Homes… Đây đều là những sàn có kinh nghiệm thực chiến lâu năm tại thị trường Bình Dương. Với đội quân tinh nhuệ, am hiểu khách hàng và sẵn sàng đánh bay giỏ hàng, các đơn vị đã đạt được doanh thu ấn tượng.

Bà Trịnh Cẩm Thương - Tổng Giám đốc Cen Sài Gòn chia sẻ: "Sự thành công của Cen Sài Gòn tại thị trường Bình Dương có sự đóng góp rất lớn của các sàn liên kết. Với định hướng xem Bình Dương là thị trường mục tiêu, trong thời gian tới, Cen Sài Gòn đẩy mạnh mảng đầu tư và phát triển các dự án BĐS tại đây. Cen Sài Gòn mong muốn được kết nối bền chặt hơn với các sàn liên kết để cùng gặt hái thành công tại vùng đất tiềm năng này".

Để hợp tác, gặt hái thành công cùng Cen Sài Gòn, Quý đối tác liên hệ:

Hotline: 0934 097 949

Trường Thịnh