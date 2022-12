Cát Tường Park House - Đô thị theo chuẩn Nhật giữa "thủ phủ công nghiệp" của Bình Phước

Trải nghiệm "sống xanh" theo tiêu chuẩn Nhật

Ở thời điểm mà thể chất và tinh thần vui khỏe ngày càng được quan tâm thì việc lựa chọn các bất động sản xanh gắn thiên nhiên với hệ thống tiện ích hiện đại làm chốn an cư dần trở thành xu hướng. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, các chủ đầu tư đã không ngừng phát triển các dự án sở hữu chuỗi tiện ích đa dạng, cảnh quan xanh mát, nhằm nâng tầm chuẩn sống và mang đến những trải nghiệm an cư như nghỉ dưỡng cho cư dân tương lai.

Được chủ đầu tư Cát Tường Group định hướng phát triển theo phong cách sống xanh theo tiêu chuẩn Nhật, khu dân cư Cát Tường Park House là một trong những dự án nổi bật tại trung tâm thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước được đầu tư chỉn chu về hệ thống tiện ích, đáp ứng nhu cầu: sống - sinh hoạt - giải trí - giáo dục của cư dân.

Cát Tường Park House liền kề loạt khu công nghiệp lớn ở thị xã Chơn Thành (Ảnh: Cát Tường Group).

Là khu dân cư theo tiêu chuẩn Nhật tại Đông Nam Bộ, được quy hoạch bởi kiến trúc sư Takahashi (Lascal, Nhật Bản), trên tổng quy mô 8,3ha, Cát Tường Group đã dành riêng 10.000m2 để kiến tạo cảnh quan và chuỗi công viên xanh mát, nơi cư dân có thể tản bộ vào mỗi sáng và tận hưởng không khí trong lành, mát dịu quanh năm.

Trở thành cư dân của Cát Tường Park House, khách hàng có thể tận hưởng 4 tiêu chuẩn "sống xanh": Hòa hợp thiên nhiên, yên bình thư thái, kết nối cộng đồng và an toàn an ninh. Trong đó đặc biệt nhất là tính an ninh và tính đề cao giáo dục thể chất lẫn tinh thần thông qua chuỗi tiện ích như công viên chủ đề Nhật Bản, công viên vận động và sáng tạo, công viên thiền Zen Park, công viên trung tâm, trường học… Tất cả được bao bọc bởi không gian xanh, tạo nên môi trường sống nâng niu sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Góp phần gia tăng đời sống tinh thần cư dân, Clubhouse Green View là điểm nhấn độc đáo nhất của dự án, với tổ hợp các tiện ích theo chuẩn resort như: hồ bơi, khu vui chơi dưới nước, sân bóng rổ, phòng gym, khu cà phê, tuyến phố đi bộ… mang đến phút giây vui chơi - giải trí cho cư dân nhiều lứa tuổi.

Trong 6 tháng, Cát Tường Park House đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, theo đó Clubhouse Green View do đơn vị quản lý Anabuki (Nhật Bản) vận hành sẽ đi vào hoạt động ngay trong tháng 12 này.

Clubhouse Green View đang dần hoàn thiện và sẽ đi vào hoạt động cuối tháng 12/2022 (Ảnh: Cát Tường Group).

Tiềm năng tăng trưởng giữa "thủ phủ công nghiệp" của Bình Phước

Hội tụ giá trị về vị trí, pháp lý, thiết kế quy hoạch, tiện ích, Cát Tường Park House không chỉ thu hút khách hàng có nhu cầu an cư mà còn "được lòng" nhà đầu tư nhờ tiềm năng tăng trưởng kinh tế của thị xã Chơn Thành.

Năm 2022, Chơn Thành trở thành thị xã Chơn Thành. Với mục tiêu trở thành "thủ phủ công nghiệp" tại Bình Phước, Chơn Thành từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, nâng cấp các tuyến đường trọng điểm như: đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, phía Tây Quốc lộ 13...

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, thừa hưởng ưu thế của trục hành lang kinh tế quốc tế từ Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một, Chơn Thành, cao tốc Chơn Thành - Đắk Nông cho đến tuyến đường sắt Tây Nguyên... dự án Cát Tường Park House còn "ghi điểm" với hệ thống giao thông và hạ tầng đồng bộ, dễ dàng kết nối đến tiện ích ngoại khu.

Tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, ngay trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành - tỉnh Bình Phước, liền kề các khu công nghiệp lớn như: Sikico Nhật Bản, Minh Hưng - Hàn Quốc, Minh Hưng III, Chơn Thành I, Chơn Thành II, Becamex... Cát Tường Park House còn sở hữu quy hoạch bài bản, đa dạng tiện ích. Dự án được kỳ vọng đón đầu nhu cầu của hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước mong muốn được an cư - lạc nghiệp tại khu vực này.

Công viên Kintaro - một trong 6 công viên chủ đề bản quyền Nhật Bản (Hokuseisha) - đề cao giá trị giáo dục nhân văn tại Cát Tường Park House (Ảnh: Cát Tường Group).

Theo Cát Tường Group, khách hàng có thể thanh toán trước 20% để sở hữu sản phẩm tại khu dân cư theo tiêu chuẩn Nhật - Cát Tường Park House. Người mua thanh toán nhanh sẽ được chiết khấu thêm đến 13% và nhận nhiều quà tặng giá trị.