Casa Marina Premium: Kiệt tác nghỉ dưỡng dành riêng cho giới thượng lưu

Dân trí An trú và nghỉ dưỡng trong không gian riêng tư, gắn kết với thiên nhiên cùng ngàn tiện ích thỏa mãn đẳng cấp hưởng thụ cao nhất là nhu cầu hiện nay của giới thượng lưu thành đạt, mà Casa Marina Premium chính là điểm đến không thể bỏ qua.

Xu hướng nghỉ dưỡng của giới thượng lưu trên thế giới

Những năm gần đây, sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng sinh thái ven biển hay tại những hòn đảo biệt lập là xu hướng hưởng thụ của tầng lớp thượng lưu trên thế giới. Phân khúc được giới siêu giàu yêu thích nổi bật là biệt thự hướng biển với cao độ lý tưởng để thưởng ngoạn vẻ đẹp của thiên nhiên, không gian biệt lập đảm bảo sự riêng tư cùng tiện nghi resort sang trọng, đẳng cấp.

Giới thượng lưu thế giới tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư và hữu hạn về vị trí.

Bộ sưu tập bất động sản nghỉ dưỡng của các tỉ phú nổi tiếng thế giới đều có điểm chung là không phô trương vẻ xa hoa mà thay vào đó là nằm ẩn mình trong không gian riêng tư an ninh tuyệt đối, tránh xa sự đông đúc, náo nhiệt và hòa mình với thiên nhiên như một liệu pháp chữa lành tâm hồn.

Khi phải sống chung với dịch bệnh, giới thượng lưu càng sẵn sàng chi mạnh cho những kỳ nghỉ xa xỉ với những tiêu chuẩn khắt khe nhất hoặc sở hữu những biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang với số lượng giới hạn để yên tâm trú ẩn an toàn, bảo vệ sức khỏe và phục hồi tinh thần hữu hiệu.

Kiệt tác nghỉ dưỡng Casa Marina Premium

Tọa lạc tại Bãi Xép hoang sơ và thơ mộng, Casa Marina Premium là quần thể biệt thự nghỉ dưỡng đạt chuẩn 5 sao quốc tế sở hữu địa thế độc bản "lưng tựa sơn, mặt hướng hải" mang đến tầm view "triệu đô" tuyệt mỹ. Từ độ cao trên sườn đồi, quý chủ nhân tại Casa Marina Premium có thể phóng tầm mắt ra khoảng không gian bao la trác tuyệt của biển trời, tận hưởng khung cảnh hoàng hôn quyến rũ và xa xa là thành phố Quy Nhơn xinh đẹp.

Tầm nhìn đa tầng hiếm có từ quần thể biệt thự Casa Marina Premium.

Tiên phong định vị phân khúc hạng sang tại thị trường miền Trung, sức hút của Casa Marina Premium nằm ở loại hình biệt thự sườn đồi hướng biển khan hiếm, khai mở không gian sống xanh thịnh vượng với nguồn cảm hứng thiết kế độc bản từ di sản của vùng "đất võ trời văn" Bình Định, cùng ngàn tiện ích siêu sang dành riêng cho giới tinh hoa kiệt suất.

Quần thể Casa Marina Premium sở hữu 3 dòng biệt thự bao gồm Biệt thự VIP - The Elite, Biệt thự Song lập - The Lusso, Biệt thự đơn lập - The Valioso với số lượng hữu hạn chỉ 160 căn, được thiết kế độc đáo những đường nét mạnh mẽ của võ thuật Tây Sơn. Bắt tay với những đối tác hàng đầu thế giới trong dự án này, BCG Land đã tạo nên tuyệt tác kiến trúc tinh giản thượng lưu cùng nghệ thuật quy hoạch cảnh quan tinh tế, tôn tạo và đảm bảo hài hòa với môi trường sinh thái.

Casa Marina Premium thừa hưởng trọn vẹn tính chất của biệt thự đồi xa hoa.

Tại đây, các thành viên trong gia đình có thể cùng nhau cảm nhận hương vị của biển cả, lắng nghe những thanh âm diệu kỳ của thiên nhiên chẳng thể nào tìm thấy nơi phố thị náo nhiệt, xô bồ. Với triết lý đề cao sự thoải mái và tiện lợi của khách hàng, chuỗi dịch vụ tiện ích 5 sao như hồ bơi vô cực, spa, lougne bar, kid club,… được hội tụ tại tòa nhà chính Main Building không chỉ giúp du khách tiện di chuyển, mà còn là "điểm chạm" kết nối những buổi gặp gỡ và trò chuyện tinh hoa của cộng đồng thượng lưu.

Chuỗi tiện ích tại Casa Marina Premium đáp ứng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Bên cạnh đó, những chủ nhân tương lai của Casa Marina Premium có thể hòa mình vào các cuộc vui cuối tuần bất tận cùng bạn bè và đối tác tại Club House La Fantasia với toàn bộ hệ thống tiện ích và đặc quyền dịch vụ được thiết kế riêng biệt, không dành cho số đông.

Dưới sự quản lý vận hành trực tiếp của Radisson Blu - thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu và lâu đời nhất trên thế giới sẽ giúp Casa Marina Premium được đầu tư bài bản hứa hẹn nâng tầm vị thế Quy Nhơn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Dành cho những chủ nhân xứng tầm

Là kiệt tác hội tụ những tinh hoa hàng đầu, Casa Marina Premium được dành riêng cho những chủ nhân kiệt xuất với định nghĩa riêng về xa xỉ và hưởng thụ với cái tôi cá nhân khác biệt. Họ chính là giới thành đạt ưa chuộng thưởng thức các giá trị đỉnh cao, tận hưởng sự giàu có của mình một cách kín đáo và bền vững. Vẻ đẹp hiếm có cộng hưởng từ địa thế đặc biệt, kiến trúc tối giản sang trọng và non nước hữu tình của Casa Marina Premium mang lại vượng khí và củng cố địa vị cho gia chủ.

Trong thời đại bình thường mới, những chủ nhân thượng lưu sẽ là những người tiên phong kiến tạo lối sống xanh cao quý với xu hướng nghỉ dưỡng biệt lập tại "ngôi nhà thứ hai". Vì sức khỏe chính là biểu tượng mới của giới siêu giàu, hoạt động học tập và làm việc từ xa trong không gian an ninh, tiện nghi và kết nối với thiên nhiên trong lành chính là chìa khóa để tái tạo năng lượng và cân bằng cuộc sống sau dịch bệnh.

Thông tin dự án Casa Marina Premium:

Hotline: 090 1900 998

Website: http://www.casamarinapremium.vn/

Trường Thịnh