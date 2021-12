Casa Marina Premium giành giải thưởng thiết kế kiến trúc tại Asia Property Awards 2021

Dân trí Dự án Casa Marina Premium của nhà phát triển bất động sản BCG Land tiếp tục chiến thắng hạng mục Country Winner - Best Resort Architectural Design trong Lễ trao giải bất động sản Châu Á PropertyGuru diễn ra trực tuyến ngày 10/12.

Sau chiến thắng mới đây tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021, quần thể biệt thự nghỉ dưỡng Casa Marina Premium tọa lạc tại Bãi Xép (TP Quy Nhơn) tiếp tục lập cú đúp khi được vinh danh tại giải thưởng bất động sản uy tín khu vực châu Á - Asia Property Awards.

Đạt giải Country Winner tại hạng mục "Khu nghỉ dưỡng có thiết kế kiến trúc đẹp nhất châu Á", Casa Marina Premium là kiệt tác nghỉ dưỡng của BCG Land, một lần nữa khẳng định chất lượng phát triển dự án vươn tầm quốc tế của thành viên Tập đoàn Bamboo Capital (BCG).

"Chiến thắng tại giải thưởng PropertyGuru Asia Property Awards 2021 là thành tựu của chiến lược phát triển đặt trọng tâm vào các dự án sản phẩm bất động sản cao cấp mang thiết kế kiến trúc tinh hoa, độc đáo, đậm giá trị độc bản đồng thời đảm bảo tính bền vững; mang đến tiêu chuẩn sống quốc tế cho khách hàng", bà Mai Loan - Phó chủ tịch HĐQT BCG Land cho biết.

Thành lập từ năm 2005, Giải thưởng Asia Property Awards của tập đoàn PropertyGuru là giải thưởng lớn và uy tín trong lĩnh vực bất động sản, trao tặng cho những thương hiệu, dự án tốt nhất châu Á với hệ thống tổ chức chấm giải độc lập và đơn vị giám sát uy tín trên thị trường quốc tế. Hội đồng giám khảo của Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru gồm nhiều chuyên gia và giám sát viên, đảm bảo sự đánh giá công bằng và minh bạch.

Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru năm 2021 mở rộng đến hơn 16 thị trường bất động sản trong khu vực; quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành để ghi nhận những thành tích xuất sắc tại thị trường Châu Á với nhiều hạng mục khác nhau.

Casa Marina Premium là quần thể biệt thự sườn đồi đạt chuẩn 5 sao quốc tế tại thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp. Địa thế "lưng tựa sơn, mặt hướng hải" của khu nghỉ dưỡng mang đến tầm nhìn tuyệt mỹ, thu trọn khung cảnh thơ mộng của một trong những vịnh biển quyến rũ nhất thế giới. Casa Marian Premium hướng đến nhóm khách hàng thượng lưu và giới tinh hoa với 3 dòng biệt thự bao gồm Biệt thự VIP - The Elite, Biệt thự Song lập - The Lusso, Biệt thự đơn lập - The Valioso.

Với số lượng giới hạn chỉ có 160 căn, Casa Marina Premium tọa lạc giữa chốn bình yên, ẩn mình giữa thiên nhiên hoang sơ và hệ sinh thái đa dạng của danh thắng Ghềnh Ráng. Được bao phủ xung quanh bởi không gian xanh trong lành, kín đáo biệt lập, Casa Marina Premium là quần thể nghỉ dưỡng định vị phân phúc hạng sang tại thị trường miền Trung Việt Nam với nghìn tiện ích siêu sang chỉ trong một bước chạm.

Chuỗi tiện ích chuẩn 5 sao quốc tế như hồ bơi vô cực, spa, lounge bar, kid club,… được hội tụ tại tòa nhà chính Main Building, đề cao sự thoải mái và tiện lợi của khách hàng, là nơi kết nối tinh hoa và cái tôi khác biệt của cộng đồng thượng lưu.

Biểu tượng nghỉ dưỡng Casa Marina Premium khai mở tinh hoa của vùng đất Ba Vua với kiến trúc vừa độc đáo vừa tinh giản được lấy cảm hứng từ những đường nét mạnh mẽ của võ thuật Tây Sơn Bình Định. Trong dự án này, BCG Land đã bắt tay với những đối tác hàng đầu thế giới như tập đoàn kiến trúc Huni Architecters, đơn vị quản lý và vận hành khách sạn lâu đời bậc nhất Radisson Blu… kiến tạo chuẩn mực sống xanh thịnh vượng tại Việt Nam.

Nhà phát triển bất động sản BCG Land - thành viên thuộc Tập đoàn Bamboo Capital đã ghi dấu với nhiều sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại nhiều vị trí đắc địa trên cả nước. Thừa hưởng tiềm lực tài chính từ tập đoàn mẹ cùng đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, là tiền đề giúp BCG Land có thể sớm khẳng định vị thế và uy tín của mình trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Thông tin dự án Casa Marina Premium:

Hotline: 0901900998

Website: http://www.casamarinapremium.vn/

Trường Thịnh